Топ лучших сервисов речевой аналитики в 2025 году

Например, с помощью анализа звонков можно оценить, как бухгалтер отвечает на вопросы клиента, как он взаимодействует с клиентами, уточняет детали и устраняет ошибки в реальном времени.

Интеграции — совместимость с CRM-системами, что особенно важно для бухгалтерских фирм, где каждый звонок клиента должен быть тщательно зафиксирован и обработан в системе.

Точность анализа — насколько точно сервис идентифицирует ключевые слова и фразы, что важно для отслеживания соблюдения сценариев разговора и выявления проблемных зон.

Для компаний, работающих с клиентами на регулярной основе, при выборе сервиса речевой аналитики стоит учитывать следующие моменты:

Сегодня речевая аналитика представлена двумя подходами: традиционными словарями и алгоритмами на базе искусственного интеллекта. Первый метод более прост, но может быть недостаточно точным из-за ограниченного набора фраз. Второй метод — ИИ — подходит для компаний, стремящихся к точности и аналитике эмоций, интонаций и контекста.

Динамическая аналитика на базе ИИ

Динамическая аналитика, основанная на ИИ, выполняет анализ в реальном времени, что позволяет компаниям оперативно реагировать на запросы клиентов, выявлять их эмоциональные состояния и фиксировать ключевые моменты разговоров.

Плюсы:

Подходит для компаний с высоким объемом клиентских звонков.

Учитывает тональность и интонацию речи.

Возможность гибких настроек под нужды компании.

Минусы:

Высокая стоимость.

Возможно, потребуется обучение сотрудников для настройки системы.

Статическая аналитика на базе словарей

Статическая аналитика, основанная на словарях, предлагает предустановленные сценарии для анализа, что может быть удобным решением для небольших компаний или компаний с ограниченным бюджетом.

Плюсы:

Простота использования.

Доступная стоимость.

Минусы: