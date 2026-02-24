Еще раз про пояснения к отчетности для компаний, составляющих упрощенную бухгалтерскую отчетность

Как выполнить требования законодателя, не потратив много времени. Кратко, с примером.

С отчетности за 2025 год представлять пояснения к отчетности должны организации, которые раньше этого не делали, например, малые предприятия. По этому поводу уже написано много рекомендаций, в том числе и на настоящем сайте Klerk.ru. Цель настоящей статьи – представить простую схему, которая пригодна для небольших фирм, составляющих упрощенную отчетность.

Согласно ФСБУ 4/2023 пояснения могут быть составлены как в текстовой, так и в табличной форме. Для малого предприятия представляется удобной текстовая форма с возможным включением таблиц по части «весомых» показателей Баланса и Отчета о финансовых результатах.

Начать лучше с краткой информации о деятельности организации. Например:

1. Информация об организации, виды деятельности

ООО "ABC" является малым предприятием, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Генеральный директор в отчетном периоде – Иванов Иван Иванович

Здесь же можно указать и некоторые другие факты, например, численность работников или дату начала деятельности, о которых хотелось бы информировать контрагентов.

Далее, во втором пункте можно указать требуемую п.45 ФСБУ 4/23 информацию, а также существенные моменты учетной политики, например:

2. Информация о существенных моментах учетной политики, а также а информация, предусмотренная пунктом 45 ФСБУ 4/23

-Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/23 и другими федеральными и отраслевыми стандартами

-Лимит стоимости основных средств устанавливается в размере 100 000 рублей.

-Амортизация начисляется линейным способом

Далее, в третьем пункте излагаем, собственно, пояснения к «весомым» показателям отчетности. Важно: нумерация в формах отчетности и настоящих пояснениях должны совпадать – см.ниже:

Пояснения 1 Наименование показателя АКТИВ I. Внеоборотные активы Нематериальные активы 3.1 Основные средства

3. Пояснения к активам, обязательствам, доходам, расходам (информация, актуальная для пользователей отчетности)

3.1 Состав основных средств – здание. Первоначальная стоимость - 40 731 000, сумма накопленной амортизации на 31.12.2025 - 13 539 390.

3.2 Большая часть дебиторской задолженности – задолженность покупателей по оплате услуг. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3 Большая часть кредиторской задолженности – задолженность по начисленному налогу на имущество, срок уплаты которого не истек. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

3.4 Выручка в 2025 году – поступления от сдачи в аренду

3.5 Основные расходы в 2025 году – расходы на содержание здания ( электроэнергия, отопление, водоснабжение) и услуги связи.

Т.е, в целом, пояснения могут выглядеть, например, так:

В ИФНС ХХХХ

От ООО "ABC"

ИНН / КПП

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год (документ прилагается как файл-вложение к отчетности, отправленной по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота)

1. Информация об организации, виды деятельности

ООО "ABC" является малым предприятием, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Генеральный директор в отчетном периоде – Иванов Иван Иванович

2. Информация о существенных моментах учетной политики, а также, информация, предусмотренная пунктом 45 ФСБУ 4/23

-Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/23 и другими федеральными и отраслевыми стандартами

-Лимит стоимости основных средств устанавливается в размере 100 000 рублей.

-Амортизация начисляется линейным способом

3 Пояснения к активам, обязательствам, доходам, расходам (информация, актуальная для пользователей отчетности)

3.1 Состав основных средств – здание. Первоначальная стоимость - 40 731 000, сумма накопленной амортизации на 31.12.2025 - 13 539 390.

3.2 Большая часть дебиторской задолженности – задолженность покупателей по оплате услуг. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3 Большая часть кредиторской задолженности – задолженность по начисленному налогу на имущество, срок уплаты которого не истек. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

3.4 Выручка в 2025 году – поступления от сдачи в аренду

3.5 Основные расходы в 2025 году – расходы на содержание здания (электроэнергия, отопление, водоснабжение) и услуги связи

Ген. директор Иванов И.И.

Вместо текстовых пояснений для некоторых активов и т.п. могут быть использованы таблицы, их нумерация также должна совпадать с номером пояснения в формах отчетности. Бухгалтерские программы, используемые малыми предприятиями, часто позволяют автоматически сформировать таблицы пояснений для нужных активов.

Понятно, что набор раскрываемых в пояснениях показателей уникален для каждой организации, Это, в некотором смысле, творческая задача для бухгалтера, требующая профессионального суждения с учетом требований существенности. В ФСБУ лишь указано, что пояснения должны касаться “иной существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период”, что дает бухгалтеру некоторую возможность выбора, что именно раскрывать в пояснениях.