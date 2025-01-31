Татьяна Анчугова
Бухгалтеры

Пост знакомство: реальные истории из практики

Меня зовут Татьяна Сергеевна Анчугова. В своих публикациях я поделюсь с вами реальными историями из своей практики, а также раскрою секреты, которые помогут вам успешно общаться с налоговой службой.

В первом посте я хочу рассказать о себе и о том, почему я решила создать этот канал. За более чем 9 лет работы в должности налогового инспектора в отделе камеральных проверок по возмещению НДС я приобрела бесценный опыт, которым готова поделиться со своими читателями.

Я провела более 300 проверок, участвовала в налоговых комиссиях в качестве ответчика и составляла акты проверок. Имею сертификат о повышении квалификации по программе «Налог на добавленную стоимость (мастерский уровень)» и почетную грамоту МИФНС. Специфика работы нашего отдела заключается в том, что по окончании камеральной проверки право на вычет подтверждается только при наличии доказательной базы. Это право подтверждается документами, полученными в ходе мероприятий налогового контроля, таких как анализ документов, протоколы допросов и осмотров. Я знаю, как подтвердить право на налоговый вычет — оговоренную законом сумму, на которую может быть уменьшен налог! ❗Важно отметить, что подтверждение права на вычеты является обязанностью налогоплательщика. Моя практика показывает, что многие налогоплательщики не всегда понимают, как доказать свое право на вычет. А порой они даже усугубляют свое положение ошибочными действиями.

При общении с налоговым органом следует помнить важное правило: всё, что вы скажете или предоставите, может быть использовано против вас. И это активно используется. Фраза «люди — новая нефть», произнесённая вице-премьером Сергеем Ивановым в 2009 году, звучит как никогда актуально в свете последних изменений налогового кодекса, судебной практики, а также нашумевших уголовных дел по налогам, связанных с публичными людьми. 💫Подписывайтесь на мой блог! Знание само по себе — сила!

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