Пост знакомство: реальные истории из практики

Меня зовут Татьяна Сергеевна Анчугова. В своих публикациях я поделюсь с вами реальными историями из своей практики, а также раскрою секреты, которые помогут вам успешно общаться с налоговой службой.

В первом посте я хочу рассказать о себе и о том, почему я решила создать этот канал. За более чем 9 лет работы в должности налогового инспектора в отделе камеральных проверок по возмещению НДС я приобрела бесценный опыт, которым готова поделиться со своими читателями.

Я провела более 300 проверок, участвовала в налоговых комиссиях в качестве ответчика и составляла акты проверок. Имею сертификат о повышении квалификации по программе «Налог на добавленную стоимость (мастерский уровень)» и почетную грамоту МИФНС. Специфика работы нашего отдела заключается в том, что по окончании камеральной проверки право на вычет подтверждается только при наличии доказательной базы. Это право подтверждается документами, полученными в ходе мероприятий налогового контроля, таких как анализ документов, протоколы допросов и осмотров. Я знаю, как подтвердить право на налоговый вычет — оговоренную законом сумму, на которую может быть уменьшен налог! Важно отметить, что подтверждение права на вычеты является обязанностью налогоплательщика. Моя практика показывает, что многие налогоплательщики не всегда понимают, как доказать свое право на вычет. А порой они даже усугубляют свое положение ошибочными действиями.

При общении с налоговым органом следует помнить важное правило: всё, что вы скажете или предоставите, может быть использовано против вас. И это активно используется. Фраза «люди — новая нефть», произнесённая вице-премьером Сергеем Ивановым в 2009 году, звучит как никогда актуально в свете последних изменений налогового кодекса, судебной практики, а также нашумевших уголовных дел по налогам, связанных с публичными людьми. Подписывайтесь на мой блог! Знание само по себе — сила!