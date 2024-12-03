Memento mori. Наследственная стратегия

Memento mori

На протяжении всей истории человечества смерть воспринималась как нечто сакральное: кто-то пытался ее избежать, кто-то постичь. В европейской культуре такая философия отражена в латинском выражение «Memento mori», которое обычно переводится как «Помни о смерти», хотя точнее был бы перевод: «Помни, что придется умирать» или: «Помни, что ты смертен». Данная концепция достаточно пессимистична внешне, так же, как и тема смерти, именно поэтому в повседневной жизни многие стараются их избегать. «Думают люди в Ленинграде и Риме, Что смерть — это то, что бывает с другими, Что жизнь так и будет крутить и крутить колесо». Автор отрывка: Васильев, Александр Георгиевич, группа «Сплин» Однако все мы понимаем, что все далеко не так радужно и жизнь рано или поздно поставит нас перед фактом. Согласно сводному отчету Минюста по нотариальным действиям, далеко не все граждане задумываются о смерти, т. к. в среднем только 16% населения России имеют завещание (см. Таблица №1), а большая часть из них наследуют по закону. Но почему так важно задуматься о своем наследстве и его распределении уже сейчас? Именно об этом и пойдет речь в данной статье. Таблица №1. Статистика выданных свидетельств о праве на наследство с 2021 по 2023 г. Источник статистики: Сведения о нотариате в Российской Федерации за 2021, 2022, 2023 год // Министерство юстиции Российской Федерации

Основные инструменты наследования в РФ

1) Наследование по закону – самый популярный способ, потому что наследодатель ничего не должен делать и все уже определено законом, но этот способ и самый ненадежный, т. к. процент удачного оспаривания такой передачи имущества высок (см. главу: «Статистика по наследственным делам»). 2) Наследование по завещанию. Завещание предоставляет возможность отступить от равного распределения долей между наследниками, что позволяет, например, передать долю в компании одному из наследников, чтобы избежать дробления доли. Завещание при этом неограниченно кругом лиц, кто имеет право на получения имущества таким способом (т. е. можно передать любому субъекту гражданского права). Однако следует иметь в виду, что данный подход может оказаться неэффективным, если среди наследников есть лица, обладающие обязательной долей. 3) Завещательный отказ. Согласно ст. 1138 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. 4) Завещательное возложение. Согласно ст. 1140 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера (например, погребение). При этом такое действие не должно противоречить закону. 5) Наследственный договор. Согласно ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество. Его отличия от завещания в том, что у стороны по договору могут существовать определённые обязанности, например, при передаче доли компании наследнику, можно обязать его перечислять часть прибыли компании семье умершего (т. е. в нем можно применять завещательный отказ и возложение). Обычно такой договор заключается с тем, кто хочет вступить в бизнес и может им управлять. 6) Личный и наследственный фонд. В этих случаях нотариусом по заявлению гражданина создается некоммерческая организация, которая будет осуществляющая управление переданным этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом. Говоря о личном фонде, то тут следует сказать, что на переданное имущество не распространяется наследственное право, а завещатель при жизни может контролировать работу такой организации. Наследственный фонд имеет совершенно полярную ситуацию: фонд фактически является наследником по завещанию, поэтому завещатель при жизни никак не может проконтролировать его работу, а к переданному имуществу применяется пятый раздел ГК РФ. В итоге, наиболее универсальным способом является именно завещание, именно о нем и пойдет речь дальше. Тем не менее, ко многим положениям, о которых пойдет дальше речь, также можно применять личный и наследственный фонд, наследственный договор, завещательный отказ и возложение т. к. идет противопоставление наследования по закону и письменного распоряжения в надлежащей форме (когда наследодатель оставил после себя какого-либо письменное распоряжение).

В каких случаях нужно задуматься о составлении завещания и почему это важно?

Существуют определенные жизненные обстоятельства, когда следует задуматься о составлении завещания, к ним можно отнести: 1. Сложная семейная ситуация или есть основания полагать, что из-за наследства будет конфликт в кругу семьи; 2. Наличие бизнеса или большого капитала; 3. Для гарантированного распределения наследства. Наследование – одна из печальных сфер юриспруденции, потому что именно здесь случаются столкновения между близкими родственниками, в результате которых многолетние отношения могут пойти прахом из-за спора по имуществу. В частности поэтому, если есть основания полагать, что подобный конфликт имеет место быть, то лучше заблаговременно оформить завещание, чтобы постараться свести подобные ситуации к минимуму. Наличие бизнеса или большого капитала также, как и в первом примере про семью, может нести в себе угрозы конфликта, однако тут имеется еще и другая проблема. Для управления бизнеса нужны специальные знания и умения, чтобы не только удержать бизнес, но не привести его к банкротству и постараться обеспечить его процветание. К тому же для некоторых это может быть непосильным бременем, поэтому составление завещания с учетом вышесказанных особенностей, а также индивидуальных качеств наследников будет лучшим вариантом. Однако тут нужно помнить, что составление завещания является только первой стадией для завещания бизнеса или его части, т.к. существуют различные препятствия, с которыми могут столкнуться наследники (ограничения в Уставе, корпоративные конфликты и т.п.), поэтому подход к таким делам должен носить комплексный характер и не ограничиваться только завещанием. Что касается случаев, когда наследодатель хочет гарантировать распределение своего наследства соответствующим лицам, то именно для этого и был создан в целом институт завещания и производные от него институты. Если завещатель желает отдать конкретное имущество определённому человеку, то следует оформить завещание (в возможном сочетании с завещательным возложении или отказа). Выше были описаны причины, в каких ситуациях стоит задуматься о составлении завещания, но что будет если положиться на случай и остановиться на наследовании по закону? При данных обстоятельствах существует множество возможностей, когда недобросовестные лица захотят воспользоваться ситуацией и заполучить наследственную массу. Например, использование подложного свидетельства о рождении для вхождения в круг наследников первой или второй очереди (Решение Никулинского районного суда города Москвы от 10.04.2023 по делу N 2-1847/2023) или использование поддельного судебного решения для той же цели (Апелляционное определение Московского городского суда от 20.07.2022 по делу N 10-5656/2022: обвиняемый, являясь братом умершего и следовательно наследником второй очереди, не захотел отдавать наследство супруге умершего, которая является наследником первой очереди, поэтому обвиняемый заплатил деньги для создания поддельного судебного решения о их разводе, благодаря которому супруга не сможет наследовать). Также известны прецеденты, когда наследник, будучи несовершеннолетним, получает в наследство бизнес, однако вследствие возраста и отсутствия специальных знаний не может им управлять. В этом случае нотариус должен назначить оперативного управляющего, чтобы он распоряжался данным бизнесом в интересах соответствующего наследника. Однако насколько можно доверять такому оперативному управляющему? Похожий пример был рассмотрен в Арбитражном суде, когда оперативным управляющем была назначена бабушка наследника, которая осуществила рейдерский захват Общества с ограниченной ответственностью, а именно назначила своего генерального директора и вывела все активы из общества, наследнику в итоге ничего не досталось (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2024, Дело №А56-47370/2023). В случае, если было бы завещание, то такой ситуации можно было бы избежать, т. к. согласно ст. 1174 ГК РФ: «в случае, если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, исполнитель завещания считается доверительным управляющим наследственным имуществом с момента выражения им согласия быть исполнителем завещания». Конечно, данные примеры являются исключением из правила, потому что только относительно небольшой части населения свойственно делинквентное поведение и большинство людей вряд ли столкнётся с вышеуказанными обстоятельствами, но не стоит недооценивать эгоизм, ведь экономическая выгода может затмить глаза даже близкому человеку, что в дальнейшем приведет к разрушению семейных связей. Как раз чтобы избежать таких последствий, и чтобы сохранить в целости непосильно нажитое имущество – оформляется завещание, которое будет всегда являться приоритетом при определении того, кому отойдет наследственная масса (кроме случаев обязательной доли) и даже в ситуации использования подложных документов никак не повлияет на права наследника по завещанию.

Статистика по наследственным делам