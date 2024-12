Memento mori. Наследственная стратегия

Согласно судебной статистике за последние три года в сфере наследственного права по делам о разделе наследственного имущество (см. Таблица №2), количество дел в которых требования истца были удовлетворены, приближается к 84%, при это в делах о признании завещания недействительным фигурирует совершенно иная ситуация - процент отказа в удовлетворении таких требования в среднем равен 73%. По делам о признании недостойным наследником примерно похожая ситуация, там процент отказа равен 72%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае, если последняя воля наследодателя не была оформлена завещанием, то достаточно велика вероятность того, что наследование по закону будет оспорено в суде, при этом какие-либо заверения стороны о том, что наследник является недостойным и поэтому не может наследовать ни по закону, ни по завещанию - вряд ли убедят суд. Что касается завещания, то следует заметить, хоть оно и сложнее оспаривается, однако всегда существует вероятность промаха (в данном случае промах равняется – 30%) и завещание будет оспорено в судебном порядке, тем не менее такой процент будет стремиться к нулю, если его правильно оформить, собрав при этом доказательства такого волеизъявления.

Необходимо заранее все предусмотреть, проконсультировавшись с юристом, и подготовить все необходимые документы , чтобы не были ущемлены права всех наследников, которые по мнению наследодателя достойны получить, причитающееся им наследство.

Наследственное планирование — это спокойствие и возможность сосредоточиться на развитии бизнеса; предотвращение конфликтов и споров в семье, забота о близких и сохранение семейных связей, а также забота о бизнесе как о самостоятельном субъекте.

Таблица №2. Анализ наследственных дел за 2021–2023 год.

Источник статистики: Показатели по отдельным категориям дел, гражданское судопроизводство, 2023 // Судебная статистика РФ

Автор статьи

Председатель Московской городской коллегии адвокатов

Машков Давид Михайлович