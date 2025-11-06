«Бывших мужей не бывает!» — особенно когда речь о недвижимости. Недавно разбирали интересную ситуацию с продажей квартиры. Собственница решила продать квартиру, оформленную только на себя. Но без согласия бывшего мужа сделать это невозможно.

А развод у них был… 10 лет назад!_

Почему так? Потому что квартира была куплена в браке, а раздел имущества не оформляли.

⚖️ По закону это всё ещё общая собственность. И без нотариального согласия продажа через банк невозможна: банк при ипотеке всегда требует нотариальное согласие супруга.

📌 Но вот интересный момент: на практике регистрация может пройти и без согласия — особенно если сделка не ипотечная.

Однако через некоторое время второй супруг может оспорить сделку в суде, и тогда покупатель рискует остаться и без квартиры, и без денег.

👉 А теперь — немного реалий. Иногда «бывшие» супруги, от которых требуется подпись, вдруг вспоминают о справедливости и начинают требовать деньги за своё согласие на продажу.

Да, такое бывает — и часто именно из-за того, что имущественные вопросы не были решены вовремя.

⚖️ Вывод: при разводе решайте имущественные вопросы сразу. Оформляйте раздел имущества или соглашение у нотариуса — потом сэкономите себе массу времени, нервов и денег.

💡 А для покупателей — особенно важно: если продавец состоит (или состоял) в браке — обязательно требуйте согласие супруга. Даже если говорит: «Мы давно развелись» — не верьте на слово. Попросите справку о семейном положении (форма 35) из ЗАГСа или МФЦ.

Если продавец уклоняется — это красный флаг🚩

1️⃣ Проверяйте семейный статус продавца.

2️⃣ Требуйте нотариальное согласие супруга.

3️⃣ Уточняйте, когда и на какие средства куплена квартира.

4️⃣ Не полагайтесь на слова — только документы.

🔍 Проверка этих нюансов занимает пару часов, а спасает — от потери квартиры и миллионов рублей.