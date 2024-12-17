Супругов, гендиректора и главбуха, привлекли к субсидиарной ответственности

Как было установлено, с момента создания компании, в ней бессменно был генеральным директором её единственный учредитель. Супруга исполняла обязанности главного бухгалтера. Причиной для субсидиарной ответственности явились материалы выездной налоговой проверки, на них в заявлении опирался конкурсный управляющий. БАнкротство инициировал кредитор с суммой требования 669 800 рублей, в реестр также включили и другие требования, в том числе от ФНС. Всего сумма требований в реестре составила 17,655 млн рублей.

Главный бухгалтер ссылалась на приказ, согласно которому право подписи было предоставлено заместителю директора однако суд к нему отнесся скептически, так как по запросу налоговиков в период проверки этот документ не предоставляли. Также было доказано использование цепочек фирм-однодневок для искусственного наращивания НДС. Денежные средства снимали со счета подконтрольной организации. По поводу отсутствия трудоустройства главбуха суд указал:

«Само по себе отсутствие оформленного надлежащим образом трудового договора не исключает возможности признания сложившихся между сторонами отношений трудовыми».

В итоге, суд округа, а за ним и Верховный Суд, причин для отмены субсидиарной ответственности не усмотрел.

Постановление АС Центрального округа от 03.06.2024 № Ф10-1694/2024, Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2024 № 310-ЭС24-16428по делу № А54-7379/2019.

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