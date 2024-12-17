Как с главного бухгалтера несуществующий заем пытались взыскать

Фабула дела
Истец, обращаясь в суд, указал ,что между ООО и ответчиком был заключен договор займа на 3,011 млн рублей. Право требования от ООО перешло истцу по договору цессии, само ООО было ликвидировано. В обоснование требований был представлен сам договор, факт подписи ответчика на котором, по мнению истца, подтверждает факт получения денег.
Как решили суды
Суды в двух инстанциях в удовлетворении требований отказали. Ответчик в ходе заседания заявила, что никакого договора займа она не подписывала, ходатайствовала о назначении почерковедческой экспертизы. Правда, эксперт пришёл к выводам, что все рукописные записи на договоре со стороны ответчика, в том числе подпись, выполнены ответчиком.
Также в деле упомянут эпизод с попыткой привлечь ответчика к уголовной ответственности по факту хищения денежных средств. В уголовном деле ее упоминают как главного бухгалтера управляющей компании, а заявителем выступил представитель этой УК. В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления, поскольку между УК и ответчиком усмотрели признаки гражданско-правовых отношений.
В итоге суды отказали в требованиях по возврату суммы займа, поскольку истец не доказал факт получения денег ответчиком.
Как решил кассационный суд
Кассационный суд не усмотрел нарушений в выводах нижестоящих судов. Руководствуясь доказательствами, представленными в материалы дела, суды пришли к выводу, что денежные средства сначала были перечислены со счета УК на счет ООО. Деньги перечислены якобы по договору оказания услуг, но в бухгалтерской отчетности они отражены не были, сами договоры в материалы дела не представлены. Далее якобы ответчик снимала эти деньги с использованием банковской карты, и именно на этом этапе, по мнению истца, часть из них присвоила. Однако представленные в материалы дела платежные поручения факта присвоения не доказывают. Как и не доказывают, что именно ответчик эти деньги снимала.
Суды также указали, что деньги, якобы полученные от УК по договору, которого нет в материалах дела, и не отраженные в бухгалтерской отчетности, нельзя признать легальным доходом ООО. А потому, предъявление требований истца, ранее являвшегося генеральным директором, а позже ликвидатором этого ООО о возврате части этого нелегального дохода, по сути, направлены на защиту противоправного интереса.
В итоге, суды в требованиях по возврату займа истцу отказали.
Определение 7 КСОЮ от 28.05.2024 № 88-9308/2024
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