Как с главного бухгалтера несуществующий заем пытались взыскать

Фабула дела

Истец, обращаясь в суд, указал ,что между ООО и ответчиком был заключен договор займа на 3,011 млн рублей. Право требования от ООО перешло истцу по договору цессии, само ООО было ликвидировано. В обоснование требований был представлен сам договор, факт подписи ответчика на котором, по мнению истца, подтверждает факт получения денег.

Как решили суды

Суды в двух инстанциях в удовлетворении требований отказали. Ответчик в ходе заседания заявила, что никакого договора займа она не подписывала, ходатайствовала о назначении почерковедческой экспертизы. Правда, эксперт пришёл к выводам, что все рукописные записи на договоре со стороны ответчика, в том числе подпись, выполнены ответчиком. Также в деле упомянут эпизод с попыткой привлечь ответчика к уголовной ответственности по факту хищения денежных средств. В уголовном деле ее упоминают как главного бухгалтера управляющей компании, а заявителем выступил представитель этой УК. В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления, поскольку между УК и ответчиком усмотрели признаки гражданско-правовых отношений. В итоге суды отказали в требованиях по возврату суммы займа, поскольку истец не доказал факт получения денег ответчиком.

Как решил кассационный суд