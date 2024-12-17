Искажение информации главным бухгалтером — еще не повод для субсидиарной ответственности

Фабула дела
В рамках банкротства организации конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности участников с долями в уставном капитале по 50 %, один из них — генеральный директор, а также главного бухгалтера. Мнения судов в отношении главного бухгалтера разделились.
Как решил суд первой инстанции
Суд первой инстанции в отношении участников пришел к выводу, что основания для ответственности есть — за неподачу заявления о банкротстве должника и непередачей документов и материальных ценностей. Главного бухгалтера суд посчитал контролирующим должника лицом, поскольку:
«В соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 N 37, главный бухгалтер в том числе,
организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении;
обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств;
обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов».
В действиях главного бухгалтера суд усмотрел искажение информации. Это, как указал суд, «не соответствует принципу его добросовестного поведения, является противоправным и виновным, влечет за собой имущественные потери кредиторов и публично-правовых образований, нарушает как частные интересы субъектов гражданских правоотношений, так и публичные интересы государства». В итоге, суд привлек главного бухгалтера к субсидиарной ответственности по п. 4 ст 61.11 Закона о банкротстве (искажение отчетности, существенно затруднившее формирование конкурсной массы).
Как решили вышестоящие суды
В апелляционном суде с выводами суда первой инстанции не согласились и сочли недоказанным вывод конкурсного управляющего об искажении отчетности должника. В бухгалтерском балансе, как указал суд, отражена вся задолженность, в том числе перед работниками. Суд также не установил связь между действиями (бездействием) главбуха с наступившим банкротством должника или невозможностью погашения требований кредиторов.
Суд округа напомнил, что главным признак контролирующего должника лица — это наличие у него возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия. Само по себе занятие должности главного бухгалтера еще не означает статус КДЛ.
«В рамках настоящего спора судом первой инстанции сделан вывод о наличии у [ФИО] статуса контролирующего должника лица исключительно на основании формального критерия, основанного на Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 № 37».
Никаких доказательств того, что главный бухгалтер располагал фактической возможностью определять действия должника или давать ему обязательные указания, в материалы дела не представлено.
Кроме того, главбуху вменялось отсутствие сведений о задолженности перед работниками за один год. Однако в деле нет доказательств, подтверждающих, как это повлияло на неплатежеспособность должника и чем это помешало арбитражному управляющему в формировании конкурсной массы. Доказательств получения главным бухгалтером личной выгоды от искажения информации также не представлено.
В итоге, суд округа с выводами апелляционного суда полностью согласился.
Постановление АС Северо-Западного округа от 14.02.2025 № Ф07-17482/2024 по делу № А56-123508/2019
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