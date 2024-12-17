Искажение информации главным бухгалтером — еще не повод для субсидиарной ответственности

В апелляционном суде с выводами суда первой инстанции не согласились и сочли недоказанным вывод конкурсного управляющего об искажении отчетности должника. В бухгалтерском балансе, как указал суд, отражена вся задолженность, в том числе перед работниками. Суд также не установил связь между действиями (бездействием) главбуха с наступившим банкротством должника или невозможностью погашения требований кредиторов.

Суд округа напомнил, что главным признак контролирующего должника лица — это наличие у него возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия. Само по себе занятие должности главного бухгалтера еще не означает статус КДЛ.

«В рамках настоящего спора судом первой инстанции сделан вывод о наличии у [ФИО] статуса контролирующего должника лица исключительно на основании формального критерия, основанного на Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 № 37».

Никаких доказательств того, что главный бухгалтер располагал фактической возможностью определять действия должника или давать ему обязательные указания, в материалы дела не представлено.

Кроме того, главбуху вменялось отсутствие сведений о задолженности перед работниками за один год. Однако в деле нет доказательств, подтверждающих, как это повлияло на неплатежеспособность должника и чем это помешало арбитражному управляющему в формировании конкурсной массы. Доказательств получения главным бухгалтером личной выгоды от искажения информации также не представлено.

В итоге, суд округа с выводами апелляционного суда полностью согласился.

Постановление АС Северо-Западного округа от 14.02.2025 № Ф07-17482/2024 по делу № А56-123508/2019

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