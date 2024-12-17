Николай Андреев
Бухгалтеры

Бывшему главному бухгалтеру банка придется выплатить солидарно более 67 млн рублей

Главный бухгалтер пыталась указать на вновь открывшиеся обстоятельства, которые выразились в установлении фактов фальсификации протоколов заседания правления банка. Но эти обстоятельства не явились вновь открывшимися, они были известны судам. 

Что произошло

В рамках банкротства коммерческого банка, его бывших руководителей привлекли к субсидиарной ответственности. В том числе бывшего главного бухгалтера, привлекли солидарно с тремя другими контролирующими должника лицами на 60,6 млн рублей по одному эпизоду, и солидарно с другими пятью КДЛ на 7,7 млн рублей. Бывшего председателя правления банка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

С осужденного в пользу банка взыскали 42 млн рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступными действиями.

Бывший главный бухгалтер обратилась в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебного акта о её привлечении к субсидиарной ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам.

В качестве вновь открывшихся обстоятельств было указано, что суд общей юрисдикции, в ведении которого находится уголовное дело в отношении председателя правления, было достоверно установлено, что протоколы заседания правления составляли формально, по факту этих заседаний не было, участие главбуха в правлении было номинальным, фактически она только вела бухгалтерский учет в банке. Соответственно, никаких сделок на этих собраниях она не одобряла, а указанные сделки явились единственным поводом для привлечения её к субсидиарной ответственности.

Как решили суды

Суды в трёх инстанциях в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказали, поскольку указанные главным бухгалтером обстоятельства не были признаны вновь открывшимися. НА момент, когда было принято определение о привлечении к субсидиарной ответственности, приговор по уголовному делу уже вступил в силу, имелся в материалах обособленного спора и являлся предметом исследования арбитражного суда. 

Заявитель также указывала на ухудшение состояния здоровья, на отсутствие у нее юридических познаний и сложность спора, но суды эти доводы не убедили.

В определении АС Нижегородской обл. от 02 июля 2019 года по делу № А43-24096/2010 указано, что заявитель, кроме должности главного бухгалтера, также занимала должность заместителя председателя правления банка. По сути, этого суду тогда хватило, чтобы привлечь её к субсидиарной ответственности.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.02.2025 № Ф01-5703/2024 по делу № А43-24096/2010

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Николай Андреев

Николай Андреев

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