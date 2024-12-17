Бывшему главному бухгалтеру банка придется выплатить солидарно более 67 млн рублей

В рамках банкротства коммерческого банка, его бывших руководителей привлекли к субсидиарной ответственности. В том числе бывшего главного бухгалтера, привлекли солидарно с тремя другими контролирующими должника лицами на 60,6 млн рублей по одному эпизоду, и солидарно с другими пятью КДЛ на 7,7 млн рублей. Бывшего председателя правления банка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

С осужденного в пользу банка взыскали 42 млн рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступными действиями.

Бывший главный бухгалтер обратилась в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебного акта о её привлечении к субсидиарной ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам.

В качестве вновь открывшихся обстоятельств было указано, что суд общей юрисдикции, в ведении которого находится уголовное дело в отношении председателя правления, было достоверно установлено, что протоколы заседания правления составляли формально, по факту этих заседаний не было, участие главбуха в правлении было номинальным, фактически она только вела бухгалтерский учет в банке. Соответственно, никаких сделок на этих собраниях она не одобряла, а указанные сделки явились единственным поводом для привлечения её к субсидиарной ответственности.