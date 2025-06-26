Директор и главбух создали схему на 30 млн. Кто заплатит?

Вердикт для главбуха: а вот тут интереснее

Кассационный суд отменил решение в отношении главного бухгалтера и отправил ее дело на новое рассмотрение.

Почему? Потому что директор и главбух — это не одно и то же.

Директор — это орган управления. Он отвечает за убытки компании по нормам Гражданского кодекса.

Главный бухгалтер — это наемный работник. Его ответственность регулируется Трудовым кодексом.

Суды не могут автоматически применять к бухгалтеру те же правила, что и к директору. Его ответственность, как правило, ограничена, если в трудовом договоре не прописана полная материальная ответственность или не доказан прямой умысел на причинение ущерба.