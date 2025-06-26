Директор и главбух создали схему на 30 млн. Кто заплатит?

Завязка: налоговая проверка
Одно госпредприятие попало под проверку. Итог — доначисление почти 30 млн рублей: недоимка по НДС, пени и огромный штраф.
Причина? Налоговики вскрыли схему с фиктивным поставщиком.
Суть схемы была простой, но наглой:
Липовый договор. Заключили договор с фирмой-однодневкой, причем задним числом.
Несуществующий склад. Материалы якобы приходовались на склад, которого на самом деле не существовало.
Подставные лица. Документы подписывали люди, которые отрицали свое участие в сделках.
Бумажный учет. Главный бухгалтер предприятия, как выяснилось, сама вела учет и за свою компанию, и за фиктивного поставщика.
Когда схема вскрылась, предприятие заплатило долг государству. А затем подало в суд на бывшего и.о. директора и главного бухгалтера, чтобы взыскать с них эти 30 миллионов.
Вердикт для директора: виновен
Суды двух инстанций признали его вину и обязали выплатить почти 12 млн рублей (пени и штраф).
Его доводы «я не знал, доказательств нет» были разбиты. Суд решил: директор, который заключает сделки с фиктивной фирмой, действует недобросовестно. Он несет прямую ответственность за убытки компании. Кассационный суд оставил это решение в силе.
Вердикт для главбуха: а вот тут интереснее
Кассационный суд отменил решение в отношении главного бухгалтера и отправил ее дело на новое рассмотрение.
Почему? Потому что директор и главбух — это не одно и то же.
Директор — это орган управления. Он отвечает за убытки компании по нормам Гражданского кодекса.
Главный бухгалтер — это наемный работник. Его ответственность регулируется Трудовым кодексом.
Суды не могут автоматически применять к бухгалтеру те же правила, что и к директору. Его ответственность, как правило, ограничена, если в трудовом договоре не прописана полная материальная ответственность или не доказан прямой умысел на причинение ущерба.
Главный вывод
Ответственность за налоговые схемы — не миф. Но правосудие учитывает роль каждого участника. Директор почти всегда рискует своим имуществом. А ответственность главного бухгалтера — более сложный вопрос, который суды теперь будут изучать отдельно и по другим правилам.
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Комментарии1
И куда подевались деньги порядка 114 млн, которые перечислили мнимому поставщику? Странно, что почему МУП не стал их взыскивать с руководства и гл.бухгалтера, а только суммы доначисленных налогов