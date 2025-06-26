ЦОК КПК ВЭД 26.06 Мобильный
Николай Андреев
Судебная практика по налоговым спорам
Директор и главбух создали схему на 30 млн. Кто заплатит?

Директор и главбух создали схему на 30 млн. Кто заплатит?

Разбираем реальное дело № А75-18031/2022. Это история о том, как налоговые махинации руководства привели к многомиллионному иску, и почему директор и бухгалтер в итоге ответили за это по-разному.

Завязка: налоговая проверка

Одно госпредприятие попало под проверку. Итог — доначисление почти 30 млн рублей: недоимка по НДС, пени и огромный штраф.

Причина? Налоговики вскрыли схему с фиктивным поставщиком.

Суть схемы была простой, но наглой:

  • Липовый договор. Заключили договор с фирмой-однодневкой, причем задним числом.

  • Несуществующий склад. Материалы якобы приходовались на склад, которого на самом деле не существовало.

  • Подставные лица. Документы подписывали люди, которые отрицали свое участие в сделках.

  • Бумажный учет. Главный бухгалтер предприятия, как выяснилось, сама вела учет и за свою компанию, и за фиктивного поставщика.

Когда схема вскрылась, предприятие заплатило долг государству. А затем подало в суд на бывшего и.о. директора и главного бухгалтера, чтобы взыскать с них эти 30 миллионов.

Вердикт для директора: виновен

Суды двух инстанций признали его вину и обязали выплатить почти 12 млн рублей (пени и штраф).

Его доводы «я не знал, доказательств нет» были разбиты. Суд решил: директор, который заключает сделки с фиктивной фирмой, действует недобросовестно. Он несет прямую ответственность за убытки компании. Кассационный суд оставил это решение в силе.

Вердикт для главбуха: а вот тут интереснее

Кассационный суд отменил решение в отношении главного бухгалтера и отправил ее дело на новое рассмотрение.

Почему? Потому что директор и главбух — это не одно и то же.

  • Директор — это орган управления. Он отвечает за убытки компании по нормам Гражданского кодекса.

  • Главный бухгалтер — это наемный работник. Его ответственность регулируется Трудовым кодексом.

Суды не могут автоматически применять к бухгалтеру те же правила, что и к директору. Его ответственность, как правило, ограничена, если в трудовом договоре не прописана полная материальная ответственность или не доказан прямой умысел на причинение ущерба.

Главный вывод

Ответственность за налоговые схемы — не миф. Но правосудие учитывает роль каждого участника. Директор почти всегда рискует своим имуществом. А ответственность главного бухгалтера — более сложный вопрос, который суды теперь будут изучать отдельно и по другим правилам.

Еще больше интересного — в Telegram-канале

Информации об авторе

Николай Андреев

Николай Андреев

6 подписчиков 19 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • buh_1723024086
    Главный бухгалтер

    И куда подевались деньги порядка 114 млн, которые перечислили мнимому поставщику? Странно, что почему МУП не стал их взыскивать с руководства и гл.бухгалтера, а только суммы доначисленных налогов

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум