Неявка на допрос — не приговор. Как суд защитил директора от «черной метки» налоговой

Получить отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ — один из главных кошмаров руководителя. Но что, если единственное «доказательство» недобросовестности, которое есть у налоговой, — это ваша неявка на допрос? Именно такой спор дошел до кассационного суда, и его выводы крайне важны для бизнеса.

Позиция налоговой. «Если не пришел — значит номинал»

Логика инспекции была простой:

у компании были признаки фиктивного документооборота;

директора и учредителя неоднократно вызывали на допрос, но они не явились;

официальные уведомления, отправленные по почте, остались неполученными.

Вывод инспекции: раз руководитель и участник скрываются и не выходят на связь, значит, сведения о них в ЕГРЮЛ недостоверны. В реестр была внесена соответствующая запись.

Позиция директора. «Я реален, и вот доказательства»

Директор счел действия налоговой незаконными и обратился в суд. В качестве доказательства своей реальности и реальности деятельности компании он представил факты:

компания ведет активную хозяйственную деятельность, в том числе судится с контрагентами по поводу взыскания долгов;

директор лично подписывает документы и недавно подавал заявление об изменении юридического адреса;

учредитель принимал корпоративные решения, в частности, о назначении директора.

Вердикт судов. Почему налоговая оказалась неправа

Суды трех инстанций последовательно встали на сторону директора. Их ключевые аргументы сводятся к следующему:

Неявка — не доказательство: сам по себе факт неявки директора или учредителя на допрос в налоговый орган не может служить безусловным подтверждением того, что они являются номинальными фигурами. Это лишь косвенный признак, который должен подкрепляться другими, более весомыми доказательствами. Процедура не оправдывает результат: налоговый орган настаивал, что соблюдал формальный порядок: направлял уведомления, ждал 30 дней и только потом внес запись. Суд указал, что формальное соблюдение процедуры без надлежащего документального подтверждения самой недостоверности не делает действия законными. Реальная деятельность важнее: суд противопоставил пассивность директора в общении с налоговой его активной роли в жизни компании (суды, смена адреса, подписание документов). Факты реального ведения бизнеса оказались весомее, чем подозрения инспекции.

Вывод

Этот кейс — важное напоминание о том, что обязанность доказывания незаконности сведений лежит на налоговом органе. Его подозрения должны быть основаны на совокупности веских доказательств, а не на косвенных признаках, таких как отсутствие ответа на уведомления или неявка на допрос.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.03.2025 по делу № А17-7346/2023.



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