🏗️ КОНЕЦ НОВОСТРОЕК. Почему через пару лет покупать будет нечего? Мнение девелоперов

79 миллионов «лишних» квадратов, обвал спроса.. Зачем девелоперы говорят о дефиците жилья. Что происходит на самом деле? Новая манипуляция ради повышение цен?

Российский рынок недвижимости вступил в 2025 год в довольно шатком состоянии.

Высокие цены, удорожание стройматериалов, ипотека (которую берут исключительно по льготной программе), все это привело к тому, что девелоперы начали тормозить запуск новых проектов.

Почему так происходит❓

Главные аналитики Дом.РФ (Екатерина Власова) и Циан (Александр Попов) считают, что это происходит из-за — переизбытка квартир и отсутствия спроса. Без существенных изменений в геополитике и внутренней экономике они будут вынуждены замедлить строительство. Это, по их словам, приведет к тому, что через несколько лет в продаже просто не останется нормального жилья.

Манипуляция? Бред? Шизофрения? Давайте разбираться...

🚧 «Нехватка жилья» — цирк застройщиков. Как нас заставляют платить больше?

Для начала стоит понять одну истину — строить себе в убыток никто не хочет.

Если раньше рынок недвижимости всегда работал по одной отработанной схеме: строили — продавали — начинали новые проекты, то сейчас все кардинально изменилось.

❗Главная проблема в том, что рынок уже не контролируют покупатели. Застройщики больше не конкурируют за клиентов, как раньше. Они прекрасно понимают: если стройка замедлится, цены взлетят. Они смогут продавать квадратные метры еще дороже, делая вид, что это ну такой «естественный рыночный процесс».

К чему это приведет?

В регионах останется только неликвидное жилье.

В крупных городах квартиры будут уходить с рынка быстрее, чем появляться.

Цена квадратного метра уйдет в свободный полет, и никто ее не остановит.

🏚️ Девелоперы не могут, но и не хотят строить

Нынешний кризис был очевиден. Отмена льготной ипотеки и рекордное повышение КС привело к снижению спроса. Но кто-то действительно думает, что застройщики этого не знали? Конечно, знали. Они просто не собирались к этому готовиться.

⚠️ Застройка — это инерционный процесс . Сейчас на рынок выходят проекты, запущенные 2-3 года назад. Просто взять и остановить их невозможно — слишком много денег вложено. Поэтому строить будут, но ровно столько, чтобы не загонять себя в убытки.

⚠️ Полного стопа не будет, но заморозка возможна . Девелоперы делают ставку на распродажу уже построенного жилья, но новые стройки все чаще решают откладывать. Логика обычного торговца: пока есть что продавать, можно держать рынок в напряжении и завышать цены.

⚠️ Массовое увольнение = риск для бизнеса. Если полностью свернуть строительство, люди разбегутся. В России, мягко говоря, со строителями ну очень все плохо. Уволишь всех — потом никого не найдешь. Это касается и инженеров, и менеджеров проектов, и подрядчиков.

🏗️ 79 миллионов "лишних" квадратов. Как создается искусственный дефицит?

На сегодняшний день в России 79 млн кв. м жилья в новостройках не распродано. Это 69% от общего объема строительства. Такой вопрос:

Если квартир так много, откуда тогда разговоры о дефиците❓

Все просто: жилье на финальной стадии быстро разлетается, а в сданных домах выбор уже сейчас скудный. Средний показатель распроданности строящегося жилья — 76%. Но есть регионы, где ситуация куда хуже.

🔹 Краснодарский край — 55% продано (застройщики не успевают продать жилье, и это давит на цены).

🔹 Москва — 94% продано (покупатели разбирают квартиры быстрее, чем они строятся).

🔹 Санкт-Петербург — 90% (почти все жилье уходит на этапе котлована).

Получается, что квартир пока много, но ликвидного жилья почти не осталось.

🤔 Лично для меня новая/старая формулировка "Краха недвижимости" — лишь маркетинг. Попытки спровоцировать чрезмерную реакцию потребителей, тем самым вызвав общественное недовольство... А делается это лишь для повышения спроса.

Как думаете, девелоперы действительно столкнулись с кризисом или готовят почву для роста цен?

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