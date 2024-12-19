🏗️ КОНЕЦ НОВОСТРОЕК. Почему через пару лет покупать будет нечего? Мнение девелоперов

Российский рынок недвижимости вступил в 2025 год в довольно шатком состоянии.
Высокие цены, удорожание стройматериалов, ипотека (которую берут исключительно по льготной программе), все это привело к тому, что девелоперы начали тормозить запуск новых проектов.
Почему так происходит❓
Главные аналитики Дом.РФ (Екатерина Власова) и Циан (Александр Попов) считают, что это происходит из-за — переизбытка квартир и отсутствия спроса. Без существенных изменений в геополитике и внутренней экономике они будут вынуждены замедлить строительство. Это, по их словам, приведет к тому, что через несколько лет в продаже просто не останется нормального жилья.
Манипуляция? Бред? Шизофрения? Давайте разбираться...
🚧 «Нехватка жилья» — цирк застройщиков. Как нас заставляют платить больше?
Для начала стоит понять одну истину — строить себе в убыток никто не хочет.
Если раньше рынок недвижимости всегда работал по одной отработанной схеме: строили — продавали — начинали новые проекты, то сейчас все кардинально изменилось.
❗Главная проблема в том, что рынок уже не контролируют покупатели. Застройщики больше не конкурируют за клиентов, как раньше. Они прекрасно понимают: если стройка замедлится, цены взлетят. Они смогут продавать квадратные метры еще дороже, делая вид, что это ну такой «естественный рыночный процесс».
К чему это приведет?
В регионах останется только неликвидное жилье.
В крупных городах квартиры будут уходить с рынка быстрее, чем появляться.
Цена квадратного метра уйдет в свободный полет, и никто ее не остановит.
🏚️ Девелоперы не могут, но и не хотят строить
Нынешний кризис был очевиден. Отмена льготной ипотеки и рекордное повышение КС привело к снижению спроса. Но кто-то действительно думает, что застройщики этого не знали? Конечно, знали. Они просто не собирались к этому готовиться.
⚠️ Застройка — это инерционный процесс. Сейчас на рынок выходят проекты, запущенные 2-3 года назад. Просто взять и остановить их невозможно — слишком много денег вложено. Поэтому строить будут, но ровно столько, чтобы не загонять себя в убытки.
⚠️ Полного стопа не будет, но заморозка возможна. Девелоперы делают ставку на распродажу уже построенного жилья, но новые стройки все чаще решают откладывать. Логика обычного торговца: пока есть что продавать, можно держать рынок в напряжении и завышать цены.
⚠️ Массовое увольнение = риск для бизнеса. Если полностью свернуть строительство, люди разбегутся. В России, мягко говоря, со строителями ну очень все плохо. Уволишь всех — потом никого не найдешь. Это касается и инженеров, и менеджеров проектов, и подрядчиков.
🏗️ 79 миллионов "лишних" квадратов. Как создается искусственный дефицит?
На сегодняшний день в России 79 млн кв. м жилья в новостройках не распродано. Это 69% от общего объема строительства. Такой вопрос:
Если квартир так много, откуда тогда разговоры о дефиците❓
Все просто: жилье на финальной стадии быстро разлетается, а в сданных домах выбор уже сейчас скудный. Средний показатель распроданности строящегося жилья — 76%. Но есть регионы, где ситуация куда хуже.
🔹 Краснодарский край — 55% продано (застройщики не успевают продать жилье, и это давит на цены).
🔹 Москва — 94% продано (покупатели разбирают квартиры быстрее, чем они строятся).
🔹 Санкт-Петербург — 90% (почти все жилье уходит на этапе котлована).
Получается, что квартир пока много, но ликвидного жилья почти не осталось.
🤔 Лично для меня новая/старая формулировка "Краха недвижимости" — лишь маркетинг. Попытки спровоцировать чрезмерную реакцию потребителей, тем самым вызвав общественное недовольство... А делается это лишь для повышения спроса.
Как думаете, девелоперы действительно столкнулись с кризисом или готовят почву для роста цен?
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