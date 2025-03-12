🏮HeadHunter. Рекордный отчет, жирные дивиденды и... обвал акций — как IV квартал смазал перспективы на 2025 год и что делать инвесторам?

На прошлой неделе компания опубликовала отчёт по МСФО за 2024 г.
За год компания показала двузначные темпы роста, хорошую рентабельность + дивиденды, которые были выше среднего по рынку
👀 Казалось бы, это идеальный повод для роста котировок. Но... что-то пошло не так, и мы увидели значительное снижение стоимости.
Что происходит? Почему акции продолжают продавать, и является ли это обоснованным? Давай смотреть..
🧊 Квартал рекордов: сильные результаты, но рынок как-то не впечатлило!
По отчётности 2024 года вопросов не много, она действительно хорошая:
🔼 Выручка выросла на 34,5% и достигла 39,6 млрд ₽
🔼 Скорректированная EBITDA также выросла на 58,6% и составила 23,2 млрд ₽
🔼 Чистая прибыль взлетела на 92,7% до 23,9 млрд ₽
📌 Рентабельность по EBITDA: 58,6% (достаточно высокий показатель).
Результаты настолько сильные, что возникает достаточно логичный вопрос: что ещё нужно рынку, чтобы акции начали расти?
Однако по опыту анализа отчётов за 2024 год других компаний мы понимаем, что самое «интересное» скрывается в IV квартале:
❌ Замедление роста. Да, выручка по году выросла на 34,5%, но в IV квартале — всего на 22,8%. Динамика в 2024 году была всё хуже и хуже. (В I квартале – 53,6%; во II квартале – 45,7%; в III квартале – 28,4%).
❌ Клиенты начинают экономить. Количество платящих клиентов снизилось на 4,2% г/г в IV квартале. По динамике: В IV квартале 2023 года – 331,7 тыс. человек, в 2024 — показатель сократился до 317,8 тыс. Рынок труда теряет активность, что напрямую влияет на бизнес HeadHunter. Конечно, это пока не катастрофа, учитывая сильный рост в первом полугодии и общее увеличение клиентской базы за год.
❌ Снижение ликвидности. Денежные средства сократились с 27 до 4 млрд ₽ после выплаты финальных дивидендов (907 руб./акция) в декабре, частично за счёт накопленного кэша. Финансовые доходы снизились, а запас прочности немного ослаб.
В общем и целом — сильный год, слабый финиш. IV квартал показал, что всё не так гладко с клиентами и кэшем, как нам рассказывают менеджеры компании
🌪️ Сомнения аналитиков: налоги, конкуренция и новый расклад сил
Если нынешнее падение акций можно аргументировать ухудшением результатов в IV квартале 2024 года, то как объяснить пессимистичные комментарии аналитиков о перспективах 2025 года для компании?
Тут все намного проще — предположения, слухи и рассуждения...
💭 Волнение №1 — налоговая неопределённость. Пока HeadHunter платит 5% налога на прибыль как IT-компания, но вопрос о переходе на общий режим налогообложения (25%) остаётся открытым. На последнем звонке с инвесторами руководство не дало чётких ответов. Если налог поднимут — прибыль компании просядет, а вместе с ней и дивиденды.
💭 Волнение №2 — растущая конкуренция. HR-платформы, Telegram-каналы, узконаправленные рекрутинговые сервисы — всё это отъедает долю рынка. Раньше HeadHunter был безальтернативной площадкой (в 2020-2022 годах охватывал 80% всего рынка), но как говорится, «время у нас сейчас такое». Это также свидетельствует о росте вакансий «без официального трудоустройства» (подработки).
🛠 Оценка компании: дешёвая или справедливо наказанная?
Вопрос цены всегда ключевой. Если посмотрим на текущие мультипликаторы, то для компании с ростом выше 20%, высокой рентабельностью и отсутствием чистого долга это НЕ выглядит дорого.
🔹 EV/EBITDA: 7,2
🔹 P/E: 7,1
Также не забываем хорошую дивидендную доходность и редомициляцию с Кипра в Россию.
Но есть нюанс. Операционные расходы выросли на 15%, которые были направлены на маркетинг и AI-инструменты, что в краткосрочной перспективе снижает рентабельность.
🤔 Лично я продолжаю держать компанию в портфеле. Сильный бизнес с временными проблемами. Рынок сейчас сфокусирован на краткосрочных рисках, но долгосрочная перспектива остаётся интересной, особенно если ставка по налогам останется 5%.
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