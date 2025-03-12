🏮HeadHunter. Рекордный отчет, жирные дивиденды и... обвал акций — как IV квартал смазал перспективы на 2025 год и что делать инвесторам?

По отчётности 2024 года вопросов не много, она действительно хорошая:

🔼 Выручка выросла на 34,5% и достигла 39,6 млрд ₽

🔼 Скорректированная EBITDA также выросла на 58,6% и составила 23,2 млрд ₽

🔼 Чистая прибыль взлетела на 92,7% до 23,9 млрд ₽

📌 Рентабельность по EBITDA: 58,6% (достаточно высокий показатель).

Результаты настолько сильные, что возникает достаточно логичный вопрос: что ещё нужно рынку, чтобы акции начали расти?

Однако по опыту анализа отчётов за 2024 год других компаний мы понимаем, что самое «интересное» скрывается в IV квартале:

❌ Замедление роста . Да, выручка по году выросла на 34,5%, но в IV квартале — всего на 22,8%. Динамика в 2024 году была всё хуже и хуже. (В I квартале – 53,6%; во II квартале – 45,7%; в III квартале – 28,4%).

❌ Клиенты начинают экономить . Количество платящих клиентов снизилось на 4,2% г/г в IV квартале. По динамике: В IV квартале 2023 года – 331,7 тыс. человек, в 2024 — показатель сократился до 317,8 тыс. Рынок труда теряет активность, что напрямую влияет на бизнес HeadHunter. Конечно, это пока не катастрофа, учитывая сильный рост в первом полугодии и общее увеличение клиентской базы за год.

❌ Снижение ликвидности. Денежные средства сократились с 27 до 4 млрд ₽ после выплаты финальных дивидендов (907 руб./акция) в декабре, частично за счёт накопленного кэша. Финансовые доходы снизились, а запас прочности немного ослаб.

В общем и целом — сильный год, слабый финиш. IV квартал показал, что всё не так гладко с клиентами и кэшем, как нам рассказывают менеджеры компании