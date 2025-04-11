🏦 Сбербанк и мартовский отчет: 400 млрд прибыли, щедрые дивиденды и -12% по акциям. Уже пора брать или геополитика против?

Продолжаем разбирать свежие отчёты

На этот раз отчёт по РПБУ за март от Сбербанка. На фоне всего того, что происходит на мировых рынках, многие даже и не знают, что компания что-то там публиковала.

❗ Хотя, ожидаемо, мартовский отчёт вышел достаточно хороший и оправдал ожидания многих инвесторов. Увеличение процентного и комиссионного дохода привели к росту чистой прибыли. При этом акции Сбера за последний месяц просели почти на 12%, поддавшись общей панике и негативу на рынке. А мультипликаторы — P/E 4,1 и P/B 0,9 — уже начинают кричать о недооценке

Стоит ли сейчас смотреть в сторону компании, или есть шанс поймать ещё более низкую цену на фоне волатильности? Давайте разбираться...