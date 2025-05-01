👣 ВТБ: разовые доходы, дыры в капитале и сказочные дивиденды для доверчивых. Как заманить толпу 30% доходностью — перед тем как развести на допэмиссию?

275 миллиардов дивидендов на фоне убытков и хромающего капитала... Почему эта история может закончиться как в 2023-м — допэмиссией и разочарованием?

Ну что, вроде бы прошло уже достаточно времени с момента одной из самых странных и громких новостей недели.

📰 А именно новости о том, что набсовет ВТБ рекомендовал выплатить акционерам 275,75 млрд ₽ дивидендов — почти 50% «чистой» прибыли за 2024 год. На этом фоне акции взлетели на 20–25% (которые впоследствии упали на 15%), а дивидендная доходность (~30%) существенно оживила спрос

Действительно ли так легко заманить простых инвесторов дивидендами, даже при плохих показателей? И нужно ли вообще присмотреться к компании? Давайте смотреть...

💤 Отчётность: когда операционный убыток прячут за «разовыми» подарками

Компания опубликовала результаты за 1-й квартал 2025 года:

🔻 Чистый процентный доход упал на 65,8% и составляет 52,6 млрд ₽. Это худший результат за последние 10 лет, вызванный не только высокой КС, а ещё и сжатием чистой процентной маржи до 0,7% (против 2,2% годом ранее)

🔺 Чистый комиссионный доход вырос на 40,6%, до 72,7 млрд ₽. Рост хороший, но он не компенсирует провал процентных доходов, а это основа банковского бизнеса.

🔻 Чистая прибыль на первый взгляд выросла на 32,8% и составляет 136,6 млрд ₽. Но если вычесть разовые доходы в 252 млрд ₽ (оценки, переоценки, бумажные чудеса), то получаем -115,9 млрд ₽ убытка.

По сути, операционно ВТБ не то чтобы не зарабатывает... он теряет. Но красиво оформленные «разовые» вливания откуда-то сверху (государство, особые схемы, списания) позволяют «немного» приукрасить.

А интересно то, что мы где-то это уже видели! В 2024... У ВТБ. Тогда банк нарисовал 551,4 млрд ₽ прибыли, но реально без разовых эффектов — всего 223 млрд ₽. То есть почти 60% прибыли.

💼 Дивиденды. И так нужно завлекать инвесторов? Серьезно? А что дальше?

На фоне убытков — дивиденды. Весело, грустно и плачевно одновременно.

Напомню: наблюдательный совет рекомендует выплатить 275,75 млрд ₽ дивов. Первая выплата с 2021 года! Казалось бы, позитив, если бы не несколько «но»:

⚠️ Риск допэмиссии : Менеджмент уже намекал на то, что капитал слабенький... и его как бы нужно пополнять. Что делаем? Сначала — громкие новости, чтобы разогнать котировки, потом — внезапная (почти) допэмиссия, как в 2023 году (на 149 млрд ₽). И все. Классический сценарий: объявить дивиденды — сделать видимость силы — выпустить новые акции — слить их на хаях. Хорошая схема, а главное, РАБОЧАЯ.

⚠️ Слабый капитал : На 1 апреля нормативы достаточности капитала ВТБ слабые: • Н1.0 (общая достаточность): 10,39% (минимум 8,25%) • Н1.1 (базовый капитал): 6,1% (минимум 4,5%) • Н20.1 (основной капитал): 6,4% (минимум 5,5%). Выплата дивидендов на такую сумму опустит капитал к 8,5–9% — что впритык к регуляторному минимуму. К примеру, у Сбера Н1.0 выше 13%, и он платит дивиденды без всяких вводных.

⚠️ Отсутствие логики: ВТБ планировал возобновить дивиденды только в 2026 году (около 80 млрд ₽ за 2025 год). Ускорение выплат при слабом капитале и убытке без разовых доходов выглядит странно. Как будто сильно хочется угодить инвесторам, особенно государству, владеющему 76,4% акций, в ущерб долгосрочным перспективам.

Конечно, каждый вправе сам оценивать риски, но очевидность их сложно отрицать.

🎱 Есть ли будущее, кроме очередных «переоценок»?

Можно с уверенностью сказать, что все инвесторы (в том числе и я) любим красивые цифры. Особенно когда видим 30% дивдоходности, пока не погрузился немного глубже.

И тут главное задать себе вопрос: Стоит ли искать рациональность там, где доминирует политическая логика на протяжении многих лет❓

На данный момент компания может нам предложить:

Операционный убыток. Зависимость от разовых доходов. Проблемы с нормативами капитала. Риск новой допэмиссии. Большой будущий дивиденд (разовый).

🤔 Свое мнение, которое я писал в феврале, не поменял. Такого «недооцененного» подарка у меня нет. Это лишь мой субъективный взгляд на компанию, а фантазировать из нее долгосрочную идею не могу. В секторе достаточно хороших компаний с более стабильными показателями и дивидендами.

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