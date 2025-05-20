🩸 HeadHunter после спецдивов: маржинальность падает, HRtech не взлетает, а инвесторы всё ещё мечтают о новом «декабре». Стоит ли того?

Пока все обсуждают мировую ТВ-передачу "позвони другу", мы продолжаем разбирать свежие отчёты компаний.

👥 Совсем недавно ХХру опубликовала отчёт за 1-й квартал 2025 года и анонсировала годовое собрание акционеров (ГОСА) на 24 июня. На бумаге увидели не сильно хорошие результаты: темпы замедляются, рентабельность падает, бизнес ищет новые точки опоры

+ Нас ожидает новая редакция устава и отказ от допдивов. Собрание акционеров обещает быть ключевым для понимания в какую сторону ХХру решит развиваться в 2025 году. Но обо всем по порядку...