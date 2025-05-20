🩸 HeadHunter после спецдивов: маржинальность падает, HRtech не взлетает, а инвесторы всё ещё мечтают о новом «декабре». Стоит ли того?

Пока все обсуждают мировую ТВ-передачу "позвони другу", мы продолжаем разбирать свежие отчёты компаний.
👥 Совсем недавно ХХру опубликовала отчёт за 1-й квартал 2025 года и анонсировала годовое собрание акционеров (ГОСА) на 24 июня. На бумаге увидели не сильно хорошие результаты: темпы замедляются, рентабельность падает, бизнес ищет новые точки опоры
+ Нас ожидает новая редакция устава и отказ от допдивов. Собрание акционеров обещает быть ключевым для понимания в какую сторону ХХру решит развиваться в 2025 году. Но обо всем по порядку...
💨 Снижение роста выручки и падение маржинальности. Что пошло не так?
Результаты за 1-й квартал:
🔺 Выручка выросла на 11,7% до 9,6 млрд ₽, что ниже темпов 2024 года (+34,5% за весь год). Рост средней выручки на клиента (ARPC) в сегменте малого и среднего бизнеса (+19,8%) компенсировал снижение активности найма.
🔺 Выручка HRtech-сегмента показала сильный рост на 179,5% до 528 млн ₽, половина которого обеспечена консолидацией платформы HRlink. Но... сегмент остаётся убыточным (рентабельность -18,6%), что ограничивает общую прибыльность.
🔻 Скорректированная EBITDA снизилась на 1,9% до 4,9 млрд ₽, а рентабельность упала с 58,3% до 51,2%. Это связано с убытками HRlink, ростом затрат на маркетинг и разработку, а также макроэкономическим давлением.
🔻Скорр. Чистая прибыль сократилась на 13% до 4,365 млрд ₽. Помимо падения EBITDA, на результат повлияло снижение процентных доходов после спецдивиденда декабря 2024 года.
Компания по-прежнему прибыльна. ЧДП на конец 1-го квартала составляет 9,9 млрд ₽, долговая нагрузка отрицательная. Это даёт запас прочности в условиях высокой КС. Также рентабельность по чистой прибыли является всё ещё высокой — 45,5%, но она снижается. Если не считать мощной денежной подушки, драйверов прямо сейчас у бизнеса маловато, но они есть.
💢 Проблемы бизнеса. Как HeadHunter сочетает дивидендную щедрость с вызовами HRtech?
Сейчас компания, как и раньше, остаётся лидером рынка онлайн-рекрутинга с долей примерно 50%, успешно повышая тарифы выше инфляции (≈ 8%). Это также подтверждается рост выручки в условиях слабенького рынка труда (спад найма в ритейле и производстве на 5–7% в 1-м квартале 2025).
Однако, во 2-м квартале возможно замедление из-за высокой базы и падения числа платящих клиентов (-4,2% в 4-м квартале 2024)
❗ На что стоит обратить внимание в ближайшее время, так это на HRtech. По перспективам сегмент SaaS-решений и автоматизации HR-процессов неплох. Но убыточность HRlink (-18,6%) и рост затрат тянут маржу вниз.
Без выхода HRtech на прибыльность в ближайшие 1–2 года это может ограничить дивиденды и рост акций.
🏆 Дивиденды и реальность: почему не будет «второго декабря» и что ждать после ГОСА?
На годовом собрании акционеров (ГОСА), запланированном на 24 июня 2025 года, будут обсуждаться вопросы об утверждении новой редакции устава, назначении аудитора, а также распределении дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
⚠️ При этом в сообщении компании говорится, что совет директоров рекомендует НЕ выплачивать доп. дивиденды за 2024 год. Ну, тут, думаю не секрет, почему так... Спецдивиденд исчерпал свободную денежную позицию на конец года.
Сейчас HeadHunter перешёл на полугодовые выплаты, что немного повышает предсказуемость для акционеров. Промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2025 года ожидаются в 3-м квартале на уровне ≈200₽/акция (доходность ≈6,3%).
🤔 Мне нравится компания. Держу в долгосрочном портфеле уже достаточно долго. Это по-прежнему сильный бизнес с адекватным менеджментом, высокой маржой и прочной позицией на рынке. Успех HRtech и восстановление рынка труда могут усилить позиции компании, но нужно посмотреть, что скажут 24 числа на ГОСА, для более объективной оценки.
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