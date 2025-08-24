🏚️ «Льготной ипотекой — мы спасли рынок!». Что снова несет Хуснуллин? Как внезапно схлопнувшаяся рыночная ипотека удивила депутатов... Вы серьезно?

Когда 80% ипотеки — льготная, а рыночная почти исчезла, вопрос звучит иначе: мы спасли рынок или окончательно убили его зависимостью от государства? Хватит ли этой «поддержки» хотя бы до 2027 года?

Ну что, вот и долгожданное возвращение к нашему уважаемому и весьма частому гостю статей — Марату Шакирзяновичу

📰 Очень заинтересовало меня его свежее интервью порталу "Ведомости", где он заявил, что рыночная ипотека в России "почти перестала существовать как класс", указав, что доля рыночной ипотеки сократилась до 20%, тогда как льготные программы занимают 80% рынка. Ранее соотношение было немножечко другим... 70% — рыночная, 30% — льготная

Но главный тезис заключался в том, что в принципе без поддержки льготных программ рынок недвижимости мог бы "схлопнуться", да и вообще вы все не цените то, что делается для народа. Только критикуете.

По итогу на 2025 год получаем полумертвый рынок недвижимости, бедных девелоперов, которых нужно постоянно жалеть, и депутатов, не знающих как это все исправить

Действительно ли льготные программы спасли рынок недвижимости? И что нас ждёт в перспективе? Давайте разбираться...

👔 Льготная ипотека или как "спасли" рынок недвижимости

Для начала хочется сказать, что как чиновника его понять в принципе можно, и даже частично с некоторыми вещами согласиться

Льготные программы, запущенные в 2020 году как антикризисная мера, действительно как-то стимулировали спрос на жилье. Тогда в период пандемии без льготной ипотеки справиться было бы намного тяжелее + не забываем, что у нас совсем недавно ставки доходили до 30%, и брать без льгот... Мало кто стал бы

Но... Давайте вспомним и обратную сторону медали:

💢 Перегрев цен . Спрос, подогретый низкими ставками, позволил застройщикам поднимать цены, что сделало жилье менее доступным для тех, кто не мог воспользоваться льготной ипотекой или не имел значительных сбережений. Особенно это было видно в период с 2020–2022 года, когда средний первоначальный взнос по ипотеке составлял 25-27% (данные РБК). Тогда многие покупали новое жилье за счет продажи старого, а цены на первичном рынке росли быстрее инфляции.

💢 Зависимость от господдержки . Хуснуллин сам признает, что без льготных программ рынок бы "схлопнулся". Это говорит о том, что рынок недвижимости стал искусственно зависим от государственных субсидий. Когда льготную ипотеку начали сворачивать (например, массовую программу под 8% с июля 2024 года), продажи новостроек в некоторых регионах упали на 50–70%... Застройщики привыкли к высокому спросу и высоким ценам, а покупатели — к низким ставкам. Теперь рынок не может функционировать без постоянных вливаний из бюджета.

💢 Псевдодоступность жилья. Льготные программы не решили проблемы с доступностью жилья В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. По данным "Дом.РФ" за 2025 год, доступность ипотеки упала до исторического минимума из-за роста цен на жилье и высоких рыночных ставок (24,45%).

К чему приходим по итогу?

Ещё раз повторю, что как чиновника, ответственного за строительную отрасль, его понять можно. Он пытается балансировать между поддержкой застройщиков, сохранением доступности жилья и выполнением указов президента

Но его прогноз, что основные трудности для застройщиков начнутся в 2027–2028 году, когда эффект от сворачивания льготных программ станет очевидным... не говорит ли нам о том, что проблемы просто отложены, и все эти льготки решают лишь краткосрочные цели❓

Конечно, всем легче сказать "во всем виновата ипотека", не решая структурных проблем. Но ведь сама вот эта "проблема" далеко не в самих программах, а в том, как они были реализованы: без достаточного контроля за ценами и без постепенного сворачивания.

🤔 Лично я отношусь к таким заявлениям немного скептично. Без реформ в строительной отрасли и смягчения политики ЦБ текущая зависимость от льготных программ лишь откладывает кризис. В конечном итоге все будет зависеть от ключевой ставки, которая если не снизится значительно, рынок недвижимости будет стагнировать, а риски для застройщиков вырастут к 2027–2028 годам, как он сам и прогнозирует

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!