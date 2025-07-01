ЦОК КПП УСН 26.06 Мобильный
Алексей Чернышов
Маркетинг

Чек-лист: как запустить личный PR для бухгалтера

Разложил по полочкам, как бухгалтеру стать медиаперсоной — без танцев и чужих цитат про личный бренд.

🔹 Шаг 1. Определите специализацию

  • В чём ваша конкретная экспертиза? (например: налоговые споры, бухгалтерия для ИП, учёт в e-commerce)

  • Кто ваша целевая аудитория? (ИП, малый бизнес, НКО, стартапы и т.д.)

  • В чём ваша сильная сторона как эксперта?

💡 Чем уже специализация — тем быстрее вас запомнят.

🔹 Шаг 2. Сформулируйте экспертную «упаковку»

  • Сделайте чёткое описание о себе (1–2 предложения)

  • Пример: «Помогаю предпринимателям на УСН не платить лишнего — через правильный учёт и налоговую оптимизацию»

  • Подготовьте 1–2 качественные фотографии (желательно в работе: с бумагами, ноутбуком, в офисе)

🔹 Шаг 3. Выберите площадку для старта

  • Telegram — идеален для текстов, кейсов, новостей

  • VK — подходит для статей и сторис

  • Instagram1 (запрещён в РФ) — если планируете визуальный контент (с осторожностью)

  • Дзен / Яндекс Кью — для публикаций и органического трафика

  • Или начните с авторских колонок на Klerk.ru / VC.ru

💡 Не распыляйтесь. Один канал = уже начало.

🔹 Шаг 4. Готовьте полезный контент

Примеры:

  • «3 ошибки в бухгалтерии ИП, которые приводят к штрафам»

  • «Как проверить контрагента за 5 минут»

  • «Кейс: мы вернули клиенту 300 тыс. руб. через перерасчёт»

Публикуйте 1–2 поста в неделю. Пишите просто. Используйте сторис, опросы, разборы — любой формат, где видно вашу экспертизу.

🔹 Шаг 5. Сделайте «первый шум» о себе

  • Напишите экспертный пост в соцсети и попросите знакомых репостнуть

  • Отправьте письмо на профильные площадки: «Готов(а) написать материал по налогам для малого бизнеса»

  • Участвуйте в мероприятиях онлайн (эфиры, эфиры в Telegram, Zoom-сессии)

🔹 Шаг 6. Продолжайте регулярно

  • Ведите контент-план хотя бы на 2 недели вперёд

  • Отмечайте: какие темы вызывают отклик — пишите больше об этом

  • Постепенно добавляйте формат видео (если комфортно)

  • Покажите лицо: это повышает доверие

📌 Дополнительно

  • Заведите папку с кейсами: короткие истории «что было — что сделали — как помогло»

  • Оформите мини-портфолио (PDF или сайт), чтобы отправлять потенциальным клиентам

  • Добавьте ссылку на свои соцсети в email-подпись и мессенджеры

Если вы публичны — вас легче рекомендовать. А значит, больше клиентов, больше доверия, выше средний чек.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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