Чек-лист: как запустить личный PR для бухгалтера

🔹 Шаг 1. Определите специализацию
В чём ваша конкретная экспертиза? (например: налоговые споры, бухгалтерия для ИП, учёт в e-commerce)
Кто ваша целевая аудитория? (ИП, малый бизнес, НКО, стартапы и т.д.)
В чём ваша сильная сторона как эксперта?
💡 Чем уже специализация — тем быстрее вас запомнят.
🔹 Шаг 2. Сформулируйте экспертную «упаковку»
Сделайте чёткое описание о себе (1–2 предложения)
Пример: «Помогаю предпринимателям на УСН не платить лишнего — через правильный учёт и налоговую оптимизацию»
Подготовьте 1–2 качественные фотографии (желательно в работе: с бумагами, ноутбуком, в офисе)
🔹 Шаг 3. Выберите площадку для старта
Telegram — идеален для текстов, кейсов, новостей
VK — подходит для статей и сторис
Instagram1 (запрещён в РФ) — если планируете визуальный контент (с осторожностью)
Дзен / Яндекс Кью — для публикаций и органического трафика
Или начните с авторских колонок на Klerk.ru / VC.ru
💡 Не распыляйтесь. Один канал = уже начало.
🔹 Шаг 4. Готовьте полезный контент
Примеры:
«3 ошибки в бухгалтерии ИП, которые приводят к штрафам»
«Как проверить контрагента за 5 минут»
«Кейс: мы вернули клиенту 300 тыс. руб. через перерасчёт»
Публикуйте 1–2 поста в неделю. Пишите просто. Используйте сторис, опросы, разборы — любой формат, где видно вашу экспертизу.
🔹 Шаг 5. Сделайте «первый шум» о себе
Напишите экспертный пост в соцсети и попросите знакомых репостнуть
Отправьте письмо на профильные площадки: «Готов(а) написать материал по налогам для малого бизнеса»
Участвуйте в мероприятиях онлайн (эфиры, эфиры в Telegram, Zoom-сессии)
🔹 Шаг 6. Продолжайте регулярно
Ведите контент-план хотя бы на 2 недели вперёд
Отмечайте: какие темы вызывают отклик — пишите больше об этом
Постепенно добавляйте формат видео (если комфортно)
Покажите лицо: это повышает доверие
📌 Дополнительно
Заведите папку с кейсами: короткие истории «что было — что сделали — как помогло»
Оформите мини-портфолио (PDF или сайт), чтобы отправлять потенциальным клиентам
Добавьте ссылку на свои соцсети в email-подпись и мессенджеры
Если вы публичны — вас легче рекомендовать. А значит, больше клиентов, больше доверия, выше средний чек.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
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