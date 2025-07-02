Как экспертам из финансовой сферы попасть в СМИ — список работающих тактик

Потому что эксперты без видимости — это как крутой ресторан без вывески. Вроде есть, а вроде и не зовут туда.
Если вы хотите попасть в СМИ — местные или федеральные, деловые или отраслевые — вам не нужен продюсер, миллион подписчиков или PR-менеджер. Нужна система и внятное позиционирование.
Давайте по шагам.
1. Что значит «попасть в СМИ»?
Это не про то, чтобы однажды дали интервью. Это про то, чтобы:
вы упоминались как эксперт по конкретной теме
ваши комментарии появлялись в материалах
ваши статьи публиковались от вашего имени
Идеально — если потом вас начнут звать сами. Да, такое бывает. Но сначала — вы идёте к ним.
📌 2. Что нужно до того, как вы постучитесь к редактору
СМИ — это не благотворительность. Им не интересно, что вы просто хороший бухгалтер. Им интересно, что вы дадите читателю. Поэтому:
🔹 Сформулируйте своё позиционирование.
Пример:
❌ «Налоговый консультант с опытом 15 лет»
✅ «Эксперт по проверкам ФНС: защищаю бизнес и сокращаю риски штрафов»
🔹 Соберите пару своих публикаций — хотя бы в блоге, Telegram или VK.
Редактор должен видеть, что вы умеете излагать мысли. Не обязательно идеально — но логично, по делу, без воды.
🔹 Подготовьте темы, которые актуальны сейчас.
Пример:
— «Что делать, если налоговая запросила пояснения по НДС?»
— «Кому нельзя переходить на новый режим УСН в 2025 году»
— «Как обезопасить расчёты с фрилансерами, чтобы не попасть под самозанятых»
Темы должны быть понятны читателю СМИ, а не только профсообществу.
📮 3. Как писать редактору: кратко и по делу
Писать можно напрямую: в почту, через форму обратной связи на сайте или даже в личку в соцсетях. Главное — не пиши полотенце на 30 строк.
Структура письма:
Здравствуйте!
Меня зовут Анна, я бухгалтер с 12-летним опытом. Сейчас работаю с ИП и малым бизнесом на УСН. Есть идея статьи: «5 типичных ошибок в отчётности, из-за которых приходят штрафы — и как их избежать». Пишу просто, по делу, без лишней терминологии. Если тема интересна — могу прислать структуру и тезисы.
Спасибо! Анна Иванова
[ссылка на Telegram или профиль с примерами]
Такое письмо редакция откроет. Даже если вы не звезда.
4. Где публиковаться
Вот площадки, которые реально работают для специалистов из финансовой сферы:
💬 Площадки, которые ищут экспертов:
Klerk.ru — бухгалтерия, налоги, финансы, управленка
VC.ru — особенно раздел «Карьера», «Свое дело», «Финансы»
Деловой Петербург, Контур.Блог, Rusbase
Коммерсантъ, Forbes, РБК Pro — посложнее, но реально
📝 Где можно публиковать самостоятельно:
Klerk.ru
Яндекс.Дзен
Telegram-канал (ваш или партнёрский)
Хабр (Финтех-раздел) — если вы работаете на стыке IT и финансов
Важно: вы должны говорить не о себе, а о проблемах рынка, клиентах, законах, бизнесе. Если статья — реклама, её не опубликуют.
5. Какие темы реально берут
Вот примеры тем, которые охотно публикуют:
«Что изменится в УСН в 2025 году — и кому стоит менять режим налогообложения»
«Как предпринимателю без ошибок заключить договор с самозанятым»
«Финансовые ошибки, за которые бизнес платит дважды: кейсы и выводы»
«Как ФНС проводит камеральные проверки — и как к ним готовиться заранее»
«Личный опыт: как мы подготовили компанию к выездной проверке — и прошли её без доначислений»
Подавать можно через практику, личный опыт, разборы, цифры, аналитику. Теория — никому не интересна.
6. Что ещё работает
🔹 Комментарии.
Ищите журналистов, которые готовят статьи по вашей теме. Помогите им — и они поставят ваш комментарий + должность. И часто пригласят ещё.
🔹 Подписка на запросы.
Сервисы вроде Pressfeed, Help A Reporter (зарубежный), JournalistRequest. Там публикуют темы, по которым журналисты ищут экспертов.
🔹 Партнёрства.
Вы можете написать статью в соавторстве с IT-сервисом, юристом, маркетплейсом, CRM-системой и т.д. Им нужен эксперт — вы им и будете.
🔹 Цепляющие заголовки.
Ваш текст может быть шикарным, но если заголовок скучный — никто не откроет. Учитесь формулировать боль:
— «Как не потерять 100 тыс. на штрафах от ФНС»
— «5 ловушек, которые убивают прибыль у ИП»
🚀 7. Что будет, когда вы начали
Через 3–5 публикаций у вас:
появится «гуглиться» имя
усилится доверие у клиентов
вы станете интересны другим СМИ
откроются предложения: лекции, курсы, консультации, эфиры
Это уже не просто PR. Это карьерный капитал, который работает на вас.
⚠️ Ошибки, которые мешают:
– «Я не эксперт, я просто работаю»
Нет. Если вы 8 лет ведёте клиентов — вы эксперт.
– «Мне нечего сказать»
Ошибаетесь. Вы ежедневно решаете проблемы, которых боится любой предприниматель. Расскажите об этом — и вас услышат.
– «Писать долго и сложно»
Научитесь делать короткие форматы: чек-листы, колонки, списки, кейсы. Это быстрее, чем кажется.
📌 Итог
Попасть в СМИ реально. Даже если у вас нет связей, продюсера и бешеной харизмы. Главное — говорить по делу, видеть, где вы можете быть полезны, и не ждать, пока вас «заметят».
Ваша экспертиза — это уже ценность. Осталось просто рассказать о ней правильно.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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