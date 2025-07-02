Как экспертам из финансовой сферы попасть в СМИ — список работающих тактик

📌 2. Что нужно до того, как вы постучитесь к редактору

СМИ — это не благотворительность. Им не интересно, что вы просто хороший бухгалтер. Им интересно, что вы дадите читателю. Поэтому:

🔹 Сформулируйте своё позиционирование.

Пример:

❌ «Налоговый консультант с опытом 15 лет»

✅ «Эксперт по проверкам ФНС: защищаю бизнес и сокращаю риски штрафов»

🔹 Соберите пару своих публикаций — хотя бы в блоге, Telegram или VK.

Редактор должен видеть, что вы умеете излагать мысли. Не обязательно идеально — но логично, по делу, без воды.

🔹 Подготовьте темы, которые актуальны сейчас.

Пример:

— «Что делать, если налоговая запросила пояснения по НДС?»

— «Кому нельзя переходить на новый режим УСН в 2025 году»

— «Как обезопасить расчёты с фрилансерами, чтобы не попасть под самозанятых»

Темы должны быть понятны читателю СМИ, а не только профсообществу.