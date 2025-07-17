Нужно ли бухгалтерам быть в Тенчат, и как вести себя там грамотно. Или как не превратить деловую сеть в бессмысленный листинг «услуги. отчётность. опыт 20 лет»

Если вы бухгалтер, рано или поздно вам предложат зарегистрироваться в Тенчат. Коллега скинет ссылку. Клиент спросит, почему вас нет. Бизнес-наставник скажет, что это «новый LinkedIn».

Вы зайдёте, увидите ленту с мотивацией, фотосессиями и сторис с кофе — и закроете.

Ошибочно. Не из-за кофе. А потому что вы недооцениваете, как работает эта площадка в вашей профессии.

Разбираемся, зачем бухгалтерам Тенчат, как он может помогать в поиске клиентов и укреплении репутации — и как вести себя, чтобы это не выглядело странно.

Зачем бухгалтерам вообще Тенчат

Здесь есть ваша аудитория

В отличие от Instagram1 (запрещён в РФ), Тенчат — платформа с упором на деловую коммуникацию.

Предприниматели, самозанятые, консультанты, начинающие ИП — все они здесь. И все они ищут или читают тех, кто «разбирается в бумагах». Здесь можно быть экспертом, а не продавцом

В Тенчате нормально говорить об ошибках в отчётности, рассказывать о налоговых изменениях и делиться кейсами. Это читают. Это сохраняют. Это обсуждают.

В Instagram1 такие посты пролистывают. В Telegram их надо ещё найти. А в Тенчате — формат предполагает. Здесь репутация работает быстрее, чем в других соцсетях

Потому что здесь важно не только, сколько у вас подписчиков, а что вы пишете и кто вас отмечает.

Один кейс + один сохранённый пост + два адекватных комментария — и вы уже в поле видимости клиентов.

Что делает бухгалтера «видимым» в Тенчате

1. Оформленный профиль

Не пишите «опыт 20 лет» и не перечисляйте «все виды отчётности».

Профиль — это не КП. Это приглашение к диалогу.

Что работает:

– ваше имя + короткое понятное позиционирование (например: «бухгалтер для ИП в сфере услуг» или «главбух, УСН/ОСНО/НДС без истерик»)

– чёткое описание: чем вы полезны, с кем работаете, в чём ваш подход

– фотография без фонов с конференций 2013 года

– контакты для связи

– 2–3 закреплённых поста, которые показывают ваш подход

2. Контент без канцелярита

Если вы пишете «на основании пункта 3 статьи 346.16…», это читают только налоговики.

Если вы пишете: «Клиент переплатил 90 000 рублей, потому что не знал, что можно учитывать аренду — вот что мы сделали» — это читают и сохраняют.

Форматы, которые работают:

– кейсы

– советы на один абзац

– пошаговые инструкции

– разборы ошибок

– личные наблюдения (только по делу)

– реакции на изменения в законах

3. Коммуникация без попыток «продавать»

Самая частая ошибка — писать пост и заканчивать его фразой «пишите в директ».

Это не плохо. Но если вы делаете так каждый раз — это уже рекламный аккаунт.

А в Тенчате люди хотят читать профессионалов, а не каталог услуг.

Гораздо лучше: добавить призыв после пользы, а не вместо неё.

Например: «Если вы столкнулись с таким же — напишите, разберём вместе». Или: «Вот так мы решаем такие задачи в работе с клиентами».

Ошибки, которые портят впечатление

1. Излишний официоз

Фразы в духе «компания оказывает качественные услуги в сфере бухгалтерского сопровождения» — минус доверие.

Пишите так, как вы бы объяснили клиенту на встрече. Человеческим языком. Без бюрократии.

2. Посты ради постов

Если вы публикуете что-то раз в три дня, но это нечитабельный поток воды или мотивационных цитат, вы не становитесь заметнее.

Вы становитесь шумом. Лучше один хороший кейс в неделю, чем пять пустых «у нас открыта запись».

3. Пустой профиль с ссылкой на Telegram

«Ушла в Telegram — там уютнее». Возможно. Но в Тенчате ищут вас — а находят только ссылку.

Хотите перевести — оставьте хотя бы 2–3 поста, чтобы человек понял, кто вы и зачем читать дальше.

4. Комментарии без позиции

Если вы комментируете чужие посты просто «поддерживаю» или «интересная тема» — это не PR.

Пишите мысли. Добавляйте факт. Задавайте вопрос. Это маленькая, но заметная форма проявленности.

Как Тенчат может привести клиента бухгалтеру

Сценарий простой и реальный:

– предприниматель пишет в поиск: «бухгалтер», «отчётность ИП», «УСН 6%»

– видит ваш профиль, читает один кейс

– сохраняет, подписывается

– через 2–3 дня пишет: «а вы можете посмотреть мою ситуацию?»

Это не виральность. Это профессиональный маркетинг через репутацию.

Или другой вариант:

– ваш клиент отмечает вас в посте

– его знакомый переходит, читает ваш закреп

– через неделю пишет в личку

Так работает личный PR. Без рекламы. Без продакшна. Без чужих слов.

Что писать, если вы не знаете, с чего начать

– Кейс: клиент пришёл, вы спасли от штрафа, что сделали, чем помогли

– Инструкция: как предпринимателю не переплатить налог

– Разбор: 3 ошибки в отчётности, которые вы встречаете чаще всего

– Личный опыт: как выстроить отношения с клиентом, чтобы все были спокойны

– Реакция: в чём суть новых требований от ФНС и что делать прямо сейчас

Пишите просто. Пишите для людей. Это главный критерий, по которому в Тенчате подписываются.

Итог

Тенчат — не соцсеть «для всех». Это инструмент для тех, кто умеет быть полезным и хочет быть видимым.

Для бухгалтера это:

– дополнительный источник клиентов

– платформа для демонстрации подхода

– пространство для обмена опытом и вовлечения в профессиональную среду

– репутационный актив, который работает, пока вы занимаетесь делом

Можно ничего не писать. Но тогда о вас скажет только сарафан.

А можно взять 2 часа в неделю — и выстроить публичное присутствие, которое будет приводить людей, без уговоров и без холодных звонков.

Потому что люди приходят не к тем, кто кричит.

А к тем, кто понятен, спокоен и умеет объяснять. Тенчат — как раз для этого.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.