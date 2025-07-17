Нужно ли бухгалтерам быть в Тенчат, и как вести себя там грамотно. Или как не превратить деловую сеть в бессмысленный листинг «услуги. отчётность. опыт 20 лет»
Вы зайдёте, увидите ленту с мотивацией, фотосессиями и сторис с кофе — и закроете.
Ошибочно. Не из-за кофе. А потому что вы недооцениваете, как работает эта площадка в вашей профессии.
Разбираемся, зачем бухгалтерам Тенчат, как он может помогать в поиске клиентов и укреплении репутации — и как вести себя, чтобы это не выглядело странно.
Зачем бухгалтерам вообще Тенчат
Здесь есть ваша аудитория
В отличие от Instagram1 (запрещён в РФ), Тенчат — платформа с упором на деловую коммуникацию.
Предприниматели, самозанятые, консультанты, начинающие ИП — все они здесь. И все они ищут или читают тех, кто «разбирается в бумагах».
Здесь можно быть экспертом, а не продавцом
В Тенчате нормально говорить об ошибках в отчётности, рассказывать о налоговых изменениях и делиться кейсами. Это читают. Это сохраняют. Это обсуждают.
В Instagram1 такие посты пролистывают. В Telegram их надо ещё найти. А в Тенчате — формат предполагает.
Здесь репутация работает быстрее, чем в других соцсетях
Потому что здесь важно не только, сколько у вас подписчиков, а что вы пишете и кто вас отмечает.
Один кейс + один сохранённый пост + два адекватных комментария — и вы уже в поле видимости клиентов.
Что делает бухгалтера «видимым» в Тенчате
1. Оформленный профиль
Не пишите «опыт 20 лет» и не перечисляйте «все виды отчётности».
Профиль — это не КП. Это приглашение к диалогу.
Что работает:
– ваше имя + короткое понятное позиционирование (например: «бухгалтер для ИП в сфере услуг» или «главбух, УСН/ОСНО/НДС без истерик»)
– чёткое описание: чем вы полезны, с кем работаете, в чём ваш подход
– фотография без фонов с конференций 2013 года
– контакты для связи
– 2–3 закреплённых поста, которые показывают ваш подход
2. Контент без канцелярита
Если вы пишете «на основании пункта 3 статьи 346.16…», это читают только налоговики.
Если вы пишете: «Клиент переплатил 90 000 рублей, потому что не знал, что можно учитывать аренду — вот что мы сделали» — это читают и сохраняют.
Форматы, которые работают:
– кейсы
– советы на один абзац
– пошаговые инструкции
– разборы ошибок
– личные наблюдения (только по делу)
– реакции на изменения в законах
3. Коммуникация без попыток «продавать»
Самая частая ошибка — писать пост и заканчивать его фразой «пишите в директ».
Это не плохо. Но если вы делаете так каждый раз — это уже рекламный аккаунт.
А в Тенчате люди хотят читать профессионалов, а не каталог услуг.
Гораздо лучше: добавить призыв после пользы, а не вместо неё.
Например: «Если вы столкнулись с таким же — напишите, разберём вместе». Или: «Вот так мы решаем такие задачи в работе с клиентами».
Ошибки, которые портят впечатление
1. Излишний официоз
Фразы в духе «компания оказывает качественные услуги в сфере бухгалтерского сопровождения» — минус доверие.
Пишите так, как вы бы объяснили клиенту на встрече. Человеческим языком. Без бюрократии.
2. Посты ради постов
Если вы публикуете что-то раз в три дня, но это нечитабельный поток воды или мотивационных цитат, вы не становитесь заметнее.
Вы становитесь шумом. Лучше один хороший кейс в неделю, чем пять пустых «у нас открыта запись».
3. Пустой профиль с ссылкой на Telegram
«Ушла в Telegram — там уютнее». Возможно. Но в Тенчате ищут вас — а находят только ссылку.
Хотите перевести — оставьте хотя бы 2–3 поста, чтобы человек понял, кто вы и зачем читать дальше.
4. Комментарии без позиции
Если вы комментируете чужие посты просто «поддерживаю» или «интересная тема» — это не PR.
Пишите мысли. Добавляйте факт. Задавайте вопрос. Это маленькая, но заметная форма проявленности.
Как Тенчат может привести клиента бухгалтеру
Сценарий простой и реальный:
– предприниматель пишет в поиск: «бухгалтер», «отчётность ИП», «УСН 6%»
– видит ваш профиль, читает один кейс
– сохраняет, подписывается
– через 2–3 дня пишет: «а вы можете посмотреть мою ситуацию?»
Это не виральность. Это профессиональный маркетинг через репутацию.
Или другой вариант:
– ваш клиент отмечает вас в посте
– его знакомый переходит, читает ваш закреп
– через неделю пишет в личку
Так работает личный PR. Без рекламы. Без продакшна. Без чужих слов.
Что писать, если вы не знаете, с чего начать
– Кейс: клиент пришёл, вы спасли от штрафа, что сделали, чем помогли
– Инструкция: как предпринимателю не переплатить налог
– Разбор: 3 ошибки в отчётности, которые вы встречаете чаще всего
– Личный опыт: как выстроить отношения с клиентом, чтобы все были спокойны
– Реакция: в чём суть новых требований от ФНС и что делать прямо сейчас
Пишите просто. Пишите для людей. Это главный критерий, по которому в Тенчате подписываются.
Итог
Тенчат — не соцсеть «для всех». Это инструмент для тех, кто умеет быть полезным и хочет быть видимым.
Для бухгалтера это:
– дополнительный источник клиентов
– платформа для демонстрации подхода
– пространство для обмена опытом и вовлечения в профессиональную среду
– репутационный актив, который работает, пока вы занимаетесь делом
Можно ничего не писать. Но тогда о вас скажет только сарафан.
А можно взять 2 часа в неделю — и выстроить публичное присутствие, которое будет приводить людей, без уговоров и без холодных звонков.
Потому что люди приходят не к тем, кто кричит.
А к тем, кто понятен, спокоен и умеет объяснять. Тенчат — как раз для этого.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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