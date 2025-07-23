3 способа показать экспертность, не выходя из Excel
То есть как человека, которому доверяют.
И за которым хочется идти — хотя бы в договор.
Хорошая новость: чтобы это сделать, не обязательно записывать рилсы, вести эфиры или ходить на конференции.
Можно и в своём привычном поле.
В том самом, где вы — сильнее всех.
В Excel.
1. Показать, как вы думаете
Один из главных маркеров эксперта — структурность мышления.
Бухгалтер может быть в десять раз опытнее коллеги, но если он не умеет «раскладывать» задачу и объяснять, что и почему, — увы, никто этого не поймёт.
Как это проявить?
Через таблицу.
Да, вы не ослышались.
Пример:
– сделали сводную по штрафам за последний год
– разложили по типам нарушений
– добавили колонку «как можно было избежать»
– и рядом — «что сделали, чтобы не повторилось»
И вот уже не просто Excel. А кейс.
А если вы опубликуете это (пусть и в обезличенном виде) — это уже экспертный контент.
Не «посмотрите, какой я умный», а:
«Вот как я думаю, анализирую, делаю выводы».
И это считывается моментально.
2. Показать, как вы помогаете
Экспертность — это не только что вы знаете, а кому и как вы помогли.
Один раз — случайность.
Системно — признак уровня.
И здесь Excel снова помогает.
Пример:
У вас был клиент с запутанным учётом, где полгода подряд шли недосдачи.
Вы сделали таблицу, нашли системную ошибку в списании, добавили автоматическую проверку, и убытки перестали расти.
Не надо пафоса.
Просто сделайте из этого пост или описание на hh.ru:
– была проблема
– что сделали
– какой результат
– цифры
Цифры важны.
Даже если они не миллионы.
Их наличие = вы держите результат в фокусе.
3. Показать, как вы улучшаете процессы
Вы не просто закрываете отчёты. Вы улучшаете рутину.
Это третий уровень экспертности — проактивность.
В бухгалтерии часто всё делается «как привыкли».
И когда кто-то вдруг:
– оптимизирует формулу
– автоматизирует загрузку
– избавляет отдел от ручных сверок
— это не просто инициатива.
Это поведение эксперта.
И опять: не надо презентации.
Просто покажите:
– было: сотрудники тратили 2 часа на проверку
– сделали: добавили формулу с условным форматированием
– стало: 20 минут
Можно это оформить в кейс, в пост, в «фишку месяца» в Telegram-канале или в корпоративной рассылке.
Важно не где, а как и зачем.
Что объединяет все три подхода
– реальность, а не теорию
– цифры, а не лозунги
– ясность, а не терминологию
– польза, а не «посмотрите на меня»
Экспертность — это не образ, а способ думать и работать.
А если вы умеете ещё и рассказывать об этом — внятно, просто, без понтов — то вас будут слушать.
И клиенты, и работодатели, и коллеги.
Вывод
Excel — это не только про ячейки.
Это про систему.
А человек, у которого в голове порядок, всегда выглядит убедительнее.
Так что если вы не готовы записывать сторис и строить личный бренд «как у всех» — не надо.
Покажите, как вы думаете. Как решаете. Как улучшаете.
Это будет лучший пиар.
Без бюджета. Без шума. Зато — точно ваш.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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