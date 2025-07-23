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Алексей Чернышов
Маркетинг

3 способа показать экспертность, не выходя из Excel

Слово «экспертность» в последние годы так затёрли, что оно стало вызывать внутреннее отторжение. Особенно у тех, кто реально работает, а не «развивает личный бренд» по вторникам и пятницам. Но есть правда, от которой не уйти: если вы бухгалтер и хотите роста — по деньгам, в карьере, в клиентах — вас должны воспринимать как эксперта.

То есть как человека, которому доверяют.
И за которым хочется идти — хотя бы в договор.

Хорошая новость: чтобы это сделать, не обязательно записывать рилсы, вести эфиры или ходить на конференции.
Можно и в своём привычном поле.
В том самом, где вы — сильнее всех.
В Excel.

1. Показать, как вы думаете

Один из главных маркеров эксперта — структурность мышления.
Бухгалтер может быть в десять раз опытнее коллеги, но если он не умеет «раскладывать» задачу и объяснять, что и почему, — увы, никто этого не поймёт.

Как это проявить?

Через таблицу.
Да, вы не ослышались.

Пример:
– сделали сводную по штрафам за последний год
– разложили по типам нарушений
– добавили колонку «как можно было избежать»
– и рядом — «что сделали, чтобы не повторилось»

И вот уже не просто Excel. А кейс.
А если вы опубликуете это (пусть и в обезличенном виде) — это уже экспертный контент.

Не «посмотрите, какой я умный», а:
«Вот как я думаю, анализирую, делаю выводы».

И это считывается моментально.

2. Показать, как вы помогаете

Экспертность — это не только что вы знаете, а кому и как вы помогли.
Один раз — случайность.
Системно — признак уровня.

И здесь Excel снова помогает.

Пример:
У вас был клиент с запутанным учётом, где полгода подряд шли недосдачи.
Вы сделали таблицу, нашли системную ошибку в списании, добавили автоматическую проверку, и убытки перестали расти.

Не надо пафоса.
Просто сделайте из этого пост или описание на hh.ru:
– была проблема
– что сделали
– какой результат
– цифры

Цифры важны.
Даже если они не миллионы.
Их наличие = вы держите результат в фокусе.

3. Показать, как вы улучшаете процессы

Вы не просто закрываете отчёты. Вы улучшаете рутину.
Это третий уровень экспертности — проактивность.

В бухгалтерии часто всё делается «как привыкли».
И когда кто-то вдруг:
– оптимизирует формулу
– автоматизирует загрузку
– избавляет отдел от ручных сверок

— это не просто инициатива.
Это поведение эксперта.

И опять: не надо презентации.
Просто покажите:

– было: сотрудники тратили 2 часа на проверку
– сделали: добавили формулу с условным форматированием
– стало: 20 минут

Можно это оформить в кейс, в пост, в «фишку месяца» в Telegram-канале или в корпоративной рассылке.

Важно не где, а как и зачем.

Что объединяет все три подхода

– реальность, а не теорию
– цифры, а не лозунги
– ясность, а не терминологию
– польза, а не «посмотрите на меня»

Экспертность — это не образ, а способ думать и работать.
А если вы умеете ещё и рассказывать об этом — внятно, просто, без понтов — то вас будут слушать.

И клиенты, и работодатели, и коллеги.

Вывод

Excel — это не только про ячейки.
Это про систему.
А человек, у которого в голове порядок, всегда выглядит убедительнее.

Так что если вы не готовы записывать сторис и строить личный бренд «как у всех» — не надо.
Покажите, как вы думаете. Как решаете. Как улучшаете.

Это будет лучший пиар.
Без бюджета. Без шума. Зато — точно ваш.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

5 подписчиков51 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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