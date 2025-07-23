3 способа показать экспертность, не выходя из Excel

Слово «экспертность» в последние годы так затёрли, что оно стало вызывать внутреннее отторжение. Особенно у тех, кто реально работает, а не «развивает личный бренд» по вторникам и пятницам. Но есть правда, от которой не уйти: если вы бухгалтер и хотите роста — по деньгам, в карьере, в клиентах — вас должны воспринимать как эксперта.

То есть как человека, которому доверяют.

И за которым хочется идти — хотя бы в договор.

Хорошая новость: чтобы это сделать, не обязательно записывать рилсы, вести эфиры или ходить на конференции.

Можно и в своём привычном поле.

В том самом, где вы — сильнее всех.

В Excel.

1. Показать, как вы думаете

Один из главных маркеров эксперта — структурность мышления.

Бухгалтер может быть в десять раз опытнее коллеги, но если он не умеет «раскладывать» задачу и объяснять, что и почему, — увы, никто этого не поймёт.

Как это проявить?

Через таблицу.

Да, вы не ослышались.

Пример:

– сделали сводную по штрафам за последний год

– разложили по типам нарушений

– добавили колонку «как можно было избежать»

– и рядом — «что сделали, чтобы не повторилось»

И вот уже не просто Excel. А кейс.

А если вы опубликуете это (пусть и в обезличенном виде) — это уже экспертный контент.

Не «посмотрите, какой я умный», а:

«Вот как я думаю, анализирую, делаю выводы».

И это считывается моментально.

2. Показать, как вы помогаете

Экспертность — это не только что вы знаете, а кому и как вы помогли.

Один раз — случайность.

Системно — признак уровня.

И здесь Excel снова помогает.

Пример:

У вас был клиент с запутанным учётом, где полгода подряд шли недосдачи.

Вы сделали таблицу, нашли системную ошибку в списании, добавили автоматическую проверку, и убытки перестали расти.

Не надо пафоса.

Просто сделайте из этого пост или описание на hh.ru:

– была проблема

– что сделали

– какой результат

– цифры

Цифры важны.

Даже если они не миллионы.

Их наличие = вы держите результат в фокусе.

3. Показать, как вы улучшаете процессы

Вы не просто закрываете отчёты. Вы улучшаете рутину.

Это третий уровень экспертности — проактивность.

В бухгалтерии часто всё делается «как привыкли».

И когда кто-то вдруг:

– оптимизирует формулу

– автоматизирует загрузку

– избавляет отдел от ручных сверок

— это не просто инициатива.

Это поведение эксперта.

И опять: не надо презентации.

Просто покажите:

– было: сотрудники тратили 2 часа на проверку

– сделали: добавили формулу с условным форматированием

– стало: 20 минут

Можно это оформить в кейс, в пост, в «фишку месяца» в Telegram-канале или в корпоративной рассылке.

Важно не где, а как и зачем.

Что объединяет все три подхода

– реальность, а не теорию

– цифры, а не лозунги

– ясность, а не терминологию

– польза, а не «посмотрите на меня»

Экспертность — это не образ, а способ думать и работать.

А если вы умеете ещё и рассказывать об этом — внятно, просто, без понтов — то вас будут слушать.

И клиенты, и работодатели, и коллеги.

Вывод

Excel — это не только про ячейки.

Это про систему.

А человек, у которого в голове порядок, всегда выглядит убедительнее.

Так что если вы не готовы записывать сторис и строить личный бренд «как у всех» — не надо.

Покажите, как вы думаете. Как решаете. Как улучшаете.

Это будет лучший пиар.

Без бюджета. Без шума. Зато — точно ваш.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.