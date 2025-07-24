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Алексей Чернышов
Маркетинг

Где и как бухгалтеру найти аудиторию без бюджета на продвижение — и не слить все в пустоту

Первая мысль, которая приходит в голову бухгалтеру, когда слышит слово «продвижение» — это что-то дорогое. Или что-то не его.

Типа:

– «Это для блогеров».

– «У меня нет времени на это».

– «Чтобы продвигаться, нужно платить».

– «Если я хороший специалист, меня и так найдут».

И всё это — честные мысли.
Только одна проблема: рынок перегрет, и тишина — это уже минус, а не нейтралитет.
Если вы ничего не говорите — это не делает вас скромным. Это делает вас невидимым.
А клиент (или работодатель) не ищет по «духу». Он ищет по сигналам.

Хорошая новость — можно быть видимым без бюджета. Без рекламы. Без «раскачки аккаунта».
И вот где и как это работает.

1. Ничего не стоит — но работает: экспертные комментарии в чужих постах

Вы сидите в Тенчате, Telegram или даже в Facebook1 (да, он ещё жив в бухсреде). Видите пост:
– «Клиент просит платить налоги с зарплаты в конверте»
– «НДС при экспорте в Казахстан: какие подводные камни?»
– «Подскажите, как ИП на УСН списать оборудование»

Что делает обычный бухгалтер? Пролистывает.
Что делает человек, который хочет аудиторию — но не хочет снимать видео? Пишет комментарий. Чётко. Без менторства. От себя.

Такой комментарий может принести вам:
– новую подписку
– личку с фразой «а вы берёте клиентов?»
– упоминание в чате/группе
– ощущение, что вы здесь — не просто читатель, а участник.

Комментарии — это первый шаг к «вижу — помню — доверяю».
Работает медленно, но стабильно.

2. Свой Telegram-канал с малым, но стабильным контентом

Открываешь канал бухгалтера, а там:
– «Добрый день, друзья!»
– «Законы опять меняются!»
– «Подписывайтесь, будет полезно!»

Нет. Так не надо.

Зато если вы пишете раз в неделю:
– один кейс
– одну ошибку
– один реальный вопрос от клиента с объяснением, что вы сделали

— вас читают. Пусть даже 50 человек.
Но это будут не случайные «залётные». А потенциальная аудитория.

Важно: не копируйте законы. Делайте выводы.
Их никто, кроме вас, не может сделать с нужным акцентом.

3. Чаты. Группы. Форумы. Там, где люди сами ищут

Да, это старая школа.
Но в Telegram полно профильных чатов, где сидят предприниматели, юристы, фрилансеры, микробизнес.

И там регулярно звучит:
– «Посоветуйте бухгалтера»
– «У кого был опыт с ПФР по этому вопросу?»
– «Что сейчас с вычетами по медицине?»

Если вы там — и если вы не просто «кидаете ссылку на свои услуги», а объясняете — то это работает.
Раз в два месяца оттуда может прийти человек.
Раз в полгода — партнёр.
И никто не просит у вас вложиться в таргет.

4. Рекомендации — тоже PR, только не вашими руками

Даже если у вас нет соцсетей и вы не пишете посты — ваши довольные клиенты могут быть вашим продвижением.
Но они не обязаны это делать по умолчанию.

Что помогает:
– сделать шаблон: «если вам будет удобно, можете отправить это сообщение тем, кому нужен бухгалтер»
– просить рекомендации — не как одолжение, а как факт: «если вдруг кто-то ищет — буду рад»
– давать благодарность: не деньги, а, например, чек-лист или консультацию

Пассивный PR — это когда о вас говорят без вас.
Но чтобы это случилось, надо немного толкнуть процесс.

5. Публикации на площадках вроде Klerk или Дзена

Вы не обязаны быть автором по жизни.
Но если у вас есть сильный кейс или мнение — его можно превратить в колонку.

Klerk, Дзен, Тенчат, некоторые СМИ ищут экспертов.
Это не требует бюджета.
Иногда — даже не требует редактора: достаточно чисто написанного текста «от первого лица».

Тема может быть простой:
– «Как я спас клиента от штрафа на 250 тыс.»
– «Почему бизнес боится бухгалтеров — и зря»
– «Как ИП на УСН не вылететь из режима на ровном месте»

Если вы один раз туда вышли — вы уже в поиске.
А потом можете добавлять ссылку в профиль, в письмо, в резюме.
Это не понты. Это социальное доказательство.

Что объединяет все эти способы?

  • они не требуют бюджета

  • но требуют регулярности и вашего «лица»

  • они не дают взрывного эффекта

  • зато создают репутацию, которая работает сама

Аудитория не появляется на пустом месте.
Она появляется, когда вас видно, слышно и можно узнать.

Вывод

Если вы бухгалтер и хотите, чтобы к вам приходили, а не вы бегали за клиентами — нужно быть в поле.
Голосом. Мнением. Пользой. Присутствием.

Это не обязательно масштабно.
Но точечно и по-человечески — обязательно.

Потому что в 2025 году аудитория не ищет «услугу». Она ищет понятного, надёжного, неравнодушного человека.
И если этот человек — вы, то всё получится.
Даже без бюджета. Даже без «стратегии».
Просто потому, что вас видно.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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