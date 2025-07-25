5 ошибок бухгалтеров в публичных коммуникациях — и как их избежать

Без морализаторства. Просто о том, почему вас не читают, не слышат и не зовут.

Бухгалтер — профессия о важном.

Деньги, отчёты, ответственность, сроки, штрафы, проверки.

Но когда бухгалтер выходит в публичное поле — например, пишет пост, комментирует новость, ведёт Telegram-канал или просто выступает — всё становится… странно.

То слишком заумно.

То слишком скучно.

То чересчур уверенно.

То вообще ни о чём.

Как будто весь профессионализм куда-то уходит, а вместо него включается режим «лишь бы не придрались».

Спокойно. Это поправимо.

Вот 5 типичных ошибок — и что с ними делать.

Ошибка 1. Говорить только цифрами

«Ставка налога по ПСН с 2024 года составит…»

«Письмо ФНС от 13.04.2023 №ЕД-4-15/5012...»

«На основании ст. 346.29 НК РФ…»

Кажется, вы всё правильно написали.

Точно, корректно, с источниками.

Но читать это невозможно. Потому что это не текст. Это — инструкция по установке пылесоса. Только без картинки.

📌 Как избежать:

Говорите не что, а зачем.

Не просто: ставка выросла. А: «малому бизнесу снова станет тяжелее — разбираемся, что именно изменится и кого коснётся».

Цифры важны, но без контекста они — просто шум.

Ошибка 2. Бояться говорить от себя

Бухгалтер — это часто про «объективно».

«Я не хочу выражать мнение», «я не эксперт по публичной риторике», «вдруг скажу не то».

И в итоге получается безликий текст от имени воздуха.

Никакой позиции. Никакого живого голоса. Ни «я», ни «мы», ни «считаю, что…».

📌 Как избежать:

Говорите, как думаете.

«Я работаю с НДС 12 лет и вижу, что проблема одна и та же: бухгалтеры не успевают за изменениями, потому что…»

Вот это читают. Потому что за этим — человек, а не абстрактный голос с методички.

Ошибка 3. Писать «на своих»

Бухгалтеры часто общаются бухгалтерским языком.

И это ок — если вы пишете в профильный чат.

Но если вы выходите в Telegram, на площадку вроде «Клерка» или Tenchat, то аббревиатуры, ссылки на ПБУ и оборотки — это барьер, а не польза.

📌 Как избежать:

Выбирайте язык под аудиторию.

Пишите так, чтобы вас понял собственник, начинающий ИП или редактор.

Ваша задача — не блеснуть терминами, а сделать сложное понятным.

Чем проще, тем выше шанс, что вас вообще дочитают.

Ошибка 4. Превращать любой текст в инструкцию

Есть соблазн: дать сухую инструкцию.

«Как сдать отчёт за квартал».

«Что делать, если пришла требуха».

Но беда в том, что инструкции быстро устаревают.

И вы превращаетесь в бесплатную службу поддержки.

📌 Как избежать:

Делитесь опытом, а не только схемами.

Вместо «делай раз, два, три» — расскажите, как вы это делаете, где подводные камни, как не облажаться.

Инструкция забывается. История — остаётся.

Ошибка 5. Стесняться «продавать себя»

«Я не хочу казаться саморекламой»,

«Некомфортно говорить, что я в чём-то хороша»,

«Пусть сами увидят по делам».

Так думают 90% бухгалтеров.

И продолжают молча тащить тонны учёта — незаметно, стабильно, бесконечно.

📌 Как избежать:

Показывайте, что вы делаете.

Не хвастайтесь, а делитесь:

«Разобрала сложный кейс с раздельным учётом — делюсь выводами».

«Вёл клиента через выездную проверку — рассказываю, что помогло».

Это не реклама. Это — профессиональное присутствие.

Именно его потом зовут в проекты, на работу, в партнёрство.

Вывод

Бухгалтер — это не просто профессия. Это репутационная роль.

Если вы умеете делать своё дело, но не умеете о нём говорить —

вас всегда будут обгонять те, кто умеет чуть хуже, но говорит громче.

И это не повод кричать.

Это повод научиться говорить ясно, спокойно и вовремя.

Публичные коммуникации — это не сцена.

Это пространство, где вы можете стать заметным и понятным.

И если вы научитесь говорить от себя, о деле, человеческим языком —

вам уже не придётся «продавать себя».

Вас будут находить сами.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.