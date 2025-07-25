5 ошибок бухгалтеров в публичных коммуникациях — и как их избежать
Бухгалтер — профессия о важном.
Деньги, отчёты, ответственность, сроки, штрафы, проверки.
Но когда бухгалтер выходит в публичное поле — например, пишет пост, комментирует новость, ведёт Telegram-канал или просто выступает — всё становится… странно.
То слишком заумно.
То слишком скучно.
То чересчур уверенно.
То вообще ни о чём.
Как будто весь профессионализм куда-то уходит, а вместо него включается режим «лишь бы не придрались».
Спокойно. Это поправимо.
Вот 5 типичных ошибок — и что с ними делать.
Ошибка 1. Говорить только цифрами
«Ставка налога по ПСН с 2024 года составит…»
«Письмо ФНС от 13.04.2023 №ЕД-4-15/5012...»
«На основании ст. 346.29 НК РФ…»
Кажется, вы всё правильно написали.
Точно, корректно, с источниками.
Но читать это невозможно. Потому что это не текст. Это — инструкция по установке пылесоса. Только без картинки.
📌 Как избежать:
Говорите не что, а зачем.
Не просто: ставка выросла. А: «малому бизнесу снова станет тяжелее — разбираемся, что именно изменится и кого коснётся».
Цифры важны, но без контекста они — просто шум.
Ошибка 2. Бояться говорить от себя
Бухгалтер — это часто про «объективно».
«Я не хочу выражать мнение», «я не эксперт по публичной риторике», «вдруг скажу не то».
И в итоге получается безликий текст от имени воздуха.
Никакой позиции. Никакого живого голоса. Ни «я», ни «мы», ни «считаю, что…».
📌 Как избежать:
Говорите, как думаете.
«Я работаю с НДС 12 лет и вижу, что проблема одна и та же: бухгалтеры не успевают за изменениями, потому что…»
Вот это читают. Потому что за этим — человек, а не абстрактный голос с методички.
Ошибка 3. Писать «на своих»
Бухгалтеры часто общаются бухгалтерским языком.
И это ок — если вы пишете в профильный чат.
Но если вы выходите в Telegram, на площадку вроде «Клерка» или Tenchat, то аббревиатуры, ссылки на ПБУ и оборотки — это барьер, а не польза.
📌 Как избежать:
Выбирайте язык под аудиторию.
Пишите так, чтобы вас понял собственник, начинающий ИП или редактор.
Ваша задача — не блеснуть терминами, а сделать сложное понятным.
Чем проще, тем выше шанс, что вас вообще дочитают.
Ошибка 4. Превращать любой текст в инструкцию
Есть соблазн: дать сухую инструкцию.
«Как сдать отчёт за квартал».
«Что делать, если пришла требуха».
Но беда в том, что инструкции быстро устаревают.
И вы превращаетесь в бесплатную службу поддержки.
📌 Как избежать:
Делитесь опытом, а не только схемами.
Вместо «делай раз, два, три» — расскажите, как вы это делаете, где подводные камни, как не облажаться.
Инструкция забывается. История — остаётся.
Ошибка 5. Стесняться «продавать себя»
«Я не хочу казаться саморекламой»,
«Некомфортно говорить, что я в чём-то хороша»,
«Пусть сами увидят по делам».
Так думают 90% бухгалтеров.
И продолжают молча тащить тонны учёта — незаметно, стабильно, бесконечно.
📌 Как избежать:
Показывайте, что вы делаете.
Не хвастайтесь, а делитесь:
«Разобрала сложный кейс с раздельным учётом — делюсь выводами».
«Вёл клиента через выездную проверку — рассказываю, что помогло».
Это не реклама. Это — профессиональное присутствие.
Именно его потом зовут в проекты, на работу, в партнёрство.
Вывод
Бухгалтер — это не просто профессия. Это репутационная роль.
Если вы умеете делать своё дело, но не умеете о нём говорить —
вас всегда будут обгонять те, кто умеет чуть хуже, но говорит громче.
И это не повод кричать.
Это повод научиться говорить ясно, спокойно и вовремя.
Публичные коммуникации — это не сцена.
Это пространство, где вы можете стать заметным и понятным.
И если вы научитесь говорить от себя, о деле, человеческим языком —
вам уже не придётся «продавать себя».
Вас будут находить сами.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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