Почему бухгалтеры хотят клиентов, но продвигают себя так, что их не видно

Неожиданный поворот

Я предложил этой бухгалтерше сделать серию постов про её реальных клиентов.

Без фамилий, конечно.

Один пример:

«Ко мне пришёл владелец кафе. Его бывший бухгалтер слил все отчёты. Пришлось за три дня разгребать завалы, чтобы не закрыли счёт».

Она написала.

Простыми словами.

Без умных терминов.

И знаешь что?

Пост собрал больше комментариев, чем все её прошлые публикации вместе.

Люди писали:

— «Ого, у меня та же проблема!»

— «А можно к вам на консультацию?»

И вот парадокс:

как только бухгалтер перестаёт казаться «бухгалтером» — у неё появляются клиенты.