Почему бухгалтеры хотят клиентов, но продвигают себя так, что их не видно

Недавно ко мне обратилась бухгалтер. Опыт — 12 лет. Клиенты есть, но «сарафан» еле дышит. Она говорит: Алексей, помоги. Я хочу больше клиентов. Открываю ее соцсети. И понимаю: сама себе роет яму.

Ошибки бухгалтеров в продвижении одни и те же.

  1. Говорят языком налоговой.
    «УСН 6%, ОСНО, ПБУ 18/02».
    Для клиента это набор заклинаний из «Гарри Поттера».
    Он не понимает. Он пугается.

  2. Пишут скучно.
    Посты выглядят как выдержки из Налогового кодекса.
    Сухо. Без примеров.
    Так будто задача — не привлечь, а отпугнуть.

  3. Прячутся за шаблонами.
    Картинки из фотостоков, одинаковые заголовки:
    «5 советов бухгалтера», «Что нужно знать о налогах».
    Всё серое, без лица.

  4. Боятся показать себя.
    Ни фото. Ни истории. Ни эмоций.
    Как будто бухгалтер — это робот.

Неожиданный поворот

Я предложил этой бухгалтерше сделать серию постов про её реальных клиентов.
Без фамилий, конечно.

Один пример:
«Ко мне пришёл владелец кафе. Его бывший бухгалтер слил все отчёты. Пришлось за три дня разгребать завалы, чтобы не закрыли счёт».

Она написала.
Простыми словами.
Без умных терминов.

И знаешь что?
Пост собрал больше комментариев, чем все её прошлые публикации вместе.

Люди писали:
— «Ого, у меня та же проблема!»
— «А можно к вам на консультацию?»

И вот парадокс:
как только бухгалтер перестаёт казаться «бухгалтером» — у неё появляются клиенты.

История из практики

Я вел продвижение для маленькой бухгалтерской фирмы.
Раньше они рекламировались баннерами: «Ведение бухгалтерии от 5 000 рублей».

Результат?
Ноль эмоций. Ноль лидов.

Мы поменяли стратегию.
Сделали упор на:

  • реальные кейсы,

  • человеческий язык,

  • личные истории,

  • видео с живыми людьми.

И продажи пошли.
Потому что бизнесу важен не «баланс за квартал».
Бизнесу важна уверенность: «Меня не кинут. Мои деньги под контролем».

Понимание сути

Ошибки бухгалтеров в продвижении сводятся к одному:
они продвигают профессию, а не себя.

Клиенту всё равно, знаешь ли ты ПБУ наизусть.
Клиенту важно:

  • ты понимаешь его боль?

  • можешь её решить?

  • можно тебе доверять?

А этого в сухих постах про «6% УСН» нет и не будет.

Вывод

Бухгалтер, который хочет клиентов, должен перестать играть в налоговую инспекцию.
Нужно говорить на человеческом языке.
Показывать себя. Рассказывать истории.

Парадокс в том, что чем больше бухгалтер «оживляет» своё продвижение, тем серьёзнее он выглядит в глазах клиента.

