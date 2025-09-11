Почему бухгалтеры хотят клиентов, но продвигают себя так, что их не видно

Ошибки бухгалтеров в продвижении одни и те же.
Говорят языком налоговой.
«УСН 6%, ОСНО, ПБУ 18/02».
Для клиента это набор заклинаний из «Гарри Поттера».
Он не понимает. Он пугается.
Пишут скучно.
Посты выглядят как выдержки из Налогового кодекса.
Сухо. Без примеров.
Так будто задача — не привлечь, а отпугнуть.
Прячутся за шаблонами.
Картинки из фотостоков, одинаковые заголовки:
«5 советов бухгалтера», «Что нужно знать о налогах».
Всё серое, без лица.
Боятся показать себя.
Ни фото. Ни истории. Ни эмоций.
Как будто бухгалтер — это робот.
Неожиданный поворот
Я предложил этой бухгалтерше сделать серию постов про её реальных клиентов.
Без фамилий, конечно.
Один пример:
«Ко мне пришёл владелец кафе. Его бывший бухгалтер слил все отчёты. Пришлось за три дня разгребать завалы, чтобы не закрыли счёт».
Она написала.
Простыми словами.
Без умных терминов.
И знаешь что?
Пост собрал больше комментариев, чем все её прошлые публикации вместе.
Люди писали:
— «Ого, у меня та же проблема!»
— «А можно к вам на консультацию?»
И вот парадокс:
как только бухгалтер перестаёт казаться «бухгалтером» — у неё появляются клиенты.
История из практики
Я вел продвижение для маленькой бухгалтерской фирмы.
Раньше они рекламировались баннерами: «Ведение бухгалтерии от 5 000 рублей».
Результат?
Ноль эмоций. Ноль лидов.
Мы поменяли стратегию.
Сделали упор на:
реальные кейсы,
человеческий язык,
личные истории,
видео с живыми людьми.
И продажи пошли.
Потому что бизнесу важен не «баланс за квартал».
Бизнесу важна уверенность: «Меня не кинут. Мои деньги под контролем».
Понимание сути
Ошибки бухгалтеров в продвижении сводятся к одному:
они продвигают профессию, а не себя.
Клиенту всё равно, знаешь ли ты ПБУ наизусть.
Клиенту важно:
ты понимаешь его боль?
можешь её решить?
можно тебе доверять?
А этого в сухих постах про «6% УСН» нет и не будет.
Вывод
Бухгалтер, который хочет клиентов, должен перестать играть в налоговую инспекцию.
Нужно говорить на человеческом языке.
Показывать себя. Рассказывать истории.
Парадокс в том, что чем больше бухгалтер «оживляет» своё продвижение, тем серьёзнее он выглядит в глазах клиента.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
