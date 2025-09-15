Бухгалтер, который боится рекламы, теряет клиентов быстрее, чем налоговую

Недавно общался с бухгалтером. Женщина лет сорока пяти. Опыт — тонна. У нее в голове целая библиотека Налогового кодекса. Но при этом ее бизнес еле дышит. Клиенты уходят, новые не приходят. Спрашиваю: «А почему вы себя не продвигаете?» Она смотрит как на еретика. «Я бухгалтер, а не блогер. У нас все держится на репутации».

И вот здесь весь парадокс. Репутация работает только если о ней знают. Если сидишь тихо в углу, то у тебя никакой репутации нет. У тебя просто тишина.

Я заметил: у бухгалтеров три главных страха.

Первый — страх показаться несерьёзными. Мол, если начну писать посты или снимать видео, клиенты подумают, что я «пляшу на камеру». Второй — страх критики. Вдруг коллеги засмеют? Вдруг найдут ошибку? Третий — страх пустых звонков. Мол, придут какие-то случайные люди, будут задавать глупые вопросы, а толку не будет.

В реальности всё наоборот. Когда бухгалтер начинает говорить простым языком, клиенты наконец-то понимают, за что им платят деньги. Когда он выходит в публичное поле, к нему тянутся не «пустые», а нормальные заказчики. И коллеги в большинстве случаев завидуют, а не смеются.

Неожиданный поворот я увидел на примере одной клиентки. Она год боялась вести телеграм, а когда всё-таки решилась, то за месяц подписчики сами начали пересылать её посты друзьям. В итоге вместо одного случайного клиента в неделю у неё стало пять. И все адекватные.

Суть тут простая. Бухгалтеры думают, что продвижение разрушит их имидж. А на деле именно отсутствие продвижения этот имидж и убивает. Потому что в глазах клиента бухгалтер, который прячется, выглядит не как эксперт, а как серый исполнитель, который боится сказать слово лишнее.

И вот парадокс. Чтобы бухгалтеру казаться серьёзным, нужно перестать играть в молчание и начать говорить. Простыми словами. Честно. С примерами. И тогда клиенты сами начинают ценить опыт.

