Как бухгалтеру продвигать Telegram-канал

3. Используйте своё окружение

Первых подписчиков вы найдёте не в рекламе, а среди знакомых: клиентов, коллег, партнёров.

— Сделайте рассылку: «Я запустил канал для предпринимателей. Там короткие инструкции, как работать без штрафов. Буду рад, если подпишетесь».

— Вставьте ссылку в подпись к письмам, в визитку, в презентацию.

— В каждом разговоре упоминайте: «Я писал об этом в канале».

Канал становится вашим дополнительным аргументом: вы не просто решаете задачи, вы эксперт, у которого есть своя площадка.