Как бухгалтеру продвигать Telegram-канал

Но одно дело его завести, другое — сделать так, чтобы его читали и он приводил клиентов.
Ошибка №1. Думать, что канал продвигается сам
Запустить канал легко. Написать первый пост — тоже. Но дальше наступает тишина: «А где подписчики?»
Канал не живёт по принципу «создал и жду». Его нужно продвигать.
1. Начните с понятного позиционирования
Канал бухгалтера должен отвечать на простой вопрос: «Зачем мне читать именно вас?»
Варианты:
«Бухгалтер для малого бизнеса: налоги простым языком»
«Главбух на аутсорсе: как работать без штрафов и авралов»
«Бухгалтерия для маркетплейсов: всё про Wildberries и Ozon»
Чем конкретнее, тем лучше. Если у вас канал «про всё подряд», он никому не нужен.
2. Пишите так, чтобы хотелось пересылать
Контент бухгалтера легко скатить в скуку. Чтобы канал рос, нужен формат, который пересылают:
чек-листы («5 документов, которые спасают от штрафа»),
инструкции («Что делать, если налоговая арестовала счёт»),
реальные истории клиентов (анонимно).
Задача — давать не «полезное в теории», а практику, которую можно использовать сегодня.
3. Используйте своё окружение
Первых подписчиков вы найдёте не в рекламе, а среди знакомых: клиентов, коллег, партнёров.
— Сделайте рассылку: «Я запустил канал для предпринимателей. Там короткие инструкции, как работать без штрафов. Буду рад, если подпишетесь».
— Вставьте ссылку в подпись к письмам, в визитку, в презентацию.
— В каждом разговоре упоминайте: «Я писал об этом в канале».
Канал становится вашим дополнительным аргументом: вы не просто решаете задачи, вы эксперт, у которого есть своя площадка.
4. Комментарии = бесплатная реклама
Вместо платной рекламы используйте комментарии. Заходите в посты коллег, предпринимателей, сообществ и оставляйте не «спам», а экспертное дополнение.
Например: «Добавлю: если у ИП УСН, то здесь важна дата оплаты, а не выставления счёта. Подробнее разбирал у себя в канале.»
Это работает лучше, чем сухая реклама, потому что выглядит как помощь.
5. Лид-магниты и «сохранёнки»
Чтобы канал не просто читали, а сохраняли:
— публикуйте материалы, которые хочется держать под рукой: «Календарь налоговых платежей на 2024 год» или «Чек-лист для подготовки к проверке».
— предлагайте мини-бонус: «Напишите в комментариях «чек-лист» — вышлю файл».
Чем больше люди сохраняют ваш контент, тем выше шанс, что они его пересылают дальше.
6. Партнёрства и коллаборации
Продвигаться в одиночку сложно. Договаривайтесь с коллегами: бухгалтеры другой ниши, юристы, бизнес-консультанты. Обменивайтесь постами или делайте совместные разборы.
Выглядит это органично: «Разбирали с юристом три частые ошибки в договорах. Мой комментарий про учёт, его — про правовую часть. Ссылка на канал коллеги в посте».
7. Реклама — не раньше, чем 500 подписчиков
На старте покупать рекламу бессмысленно. Канал должен выглядеть живым: минимум 20–30 постов, активность, понятное описание.
Оптимально вкладываться в рекламу, когда у вас есть ядро подписчиков и понятный стиль. Тогда люди, приходящие по рекламе, остаются.
Итог
Telegram-канал для бухгалтера — это не про «лайки», это про репутацию.
Чтобы его продвигать:
— чётко определите, для кого он,
— пишите так, чтобы хотелось пересылать,
— используйте окружение и комментарии как бесплатный трафик,
— делайте партнёрства,
— подключайте рекламу, когда уже есть база.
Главное — регулярность. Один сильный пост в неделю лучше, чем десять в день, а потом тишина. Канал — это инвестиция: в вашу репутацию, в доверие и в поток клиентов.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
