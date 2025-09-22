Как бухгалтеру продвигаться в VK

Они ищут не лекции про налоговый кодекс, а понятные решения. И юристам или бухгалтерам, которые умеют писать без занудства, VK даёт прямой доступ к этим людям.
Ошибка №1. Думать, что VK — это копия Facebook1
Нет. Здесь другие люди и другая логика. В VK работают сообщества и личные страницы, а алгоритмы продвигают контент по интересам. Если вы пишете про налоги для ИП, ваши посты будут показываться тем, кто состоит в предпринимательских сообществах или подписан на похожие темы.
1. Оформите профиль и сообщество
Ваш личный профиль — это тоже витрина.
Уберите лишние фото и старые мемы.
В шапке напишите: «Бухгалтер для малого бизнеса. Помогаю вести учёт без штрафов и лишней нервотрёпки».
Сделайте аватарку с открытым лицом.
Сообщество лучше завести отдельное, даже если на старте там всего 50 человек. В сообществе удобно собирать посты, закреплять инструкции и добавлять прайс или формы записи.
2. Пишите по-человечески
Проблема большинства бухгалтеров в VK — они пытаются писать лекции. Длинные посты с цитатами из законов никому не нужны. Людям нужна практика.
Форматы, которые работают:
«Что делать, если налоговая прислала требование» — 3 шага.
«Календарь налоговых платежей для ИП на УСН».
«История клиента: как сняли штраф за 48 часов».
Каждый пост — это готовый кусок пользы, который можно переслать коллеге или сохранить.
3. Используйте визуал правильно
В VK визуал играет роль. Но это не значит, что нужно тратить деньги на дизайнеров. Достаточно простых карточек в Canva: чек-лист, схема, цитата. Главное — ясность.
Фотографии тоже работают: фото вас за работой, фото с мероприятия, даже фото стопки документов. Это делает вас «живым», а не безликим аккаунтом.
4. Вступайте в чужие сообщества
Самая сильная часть продвижения в VK — это комментарии и участие в чужих группах.
— Найдите 5–10 сообществ для малого бизнеса.
— Раз в неделю комментируйте посты. Но не рекламой, а конкретным советом.
Пример: «Добавлю: если вы на УСН, то это правило не сработает, потому что…».
После пары таких комментариев к вам перейдут сами, без прямого приглашения.
5. Делайте подборки и чек-листы
Люди в VK любят сохранять.
Составьте короткий PDF «10 ошибок в учёте ИП» или сделайте пост-галерею: 5 карточек — 5 правил.
Закончите текст так: «Сохраните, чтобы не потерять». Это простое приглашение сильно повышает охваты.
6. Не бойтесь личных сообщений
В VK личка работает сильнее, чем в Telegram. Люди часто пишут напрямую: «Здравствуйте, а вы ведёте учёт для самозанятых?»
Поэтому настройте автоответчик в сообществе и будьте готовы отвечать быстро. Скорость ответа часто решает, останется ли клиент у вас.
7. Реклама — только после ядра подписчиков
Когда у вас есть 200–300 живых подписчиков и 20–30 полезных постов, можно пробовать таргет. Но на старте хватит органики: контент + комментарии + репосты в сообщества.
Итог
Продвижение бухгалтера в VK — это не про «красивые слова». Это про:
ясный профиль и сообщество,
простые посты с практикой,
визуал, который помогает, а не мешает,
активность в сообществах,
готовность отвечать быстро.
Если работать системно, через 2–3 месяца у вас будет сообщество, где сидят реальные предприниматели, которые видят в вас эксперта и готовы платить за спокойствие.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию