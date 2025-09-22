Как бухгалтеру продвигаться в VK

3. Используйте визуал правильно

В VK визуал играет роль. Но это не значит, что нужно тратить деньги на дизайнеров. Достаточно простых карточек в Canva: чек-лист, схема, цитата. Главное — ясность.

Фотографии тоже работают: фото вас за работой, фото с мероприятия, даже фото стопки документов. Это делает вас «живым», а не безликим аккаунтом.