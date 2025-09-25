Как бухгалтеру продвигаться в СМИ

Итог

Продвижение бухгалтера в СМИ — это не про «пиар ради пиара». Это про видимость. Вы можете быть сильным специалистом, но если о вас никто не знает, поток клиентов будет зависеть только от сарафана.

СМИ расширяют этот круг. Сегодня вас процитировали в нишевом издании, завтра вас зовут в эфир, а послезавтра клиент говорит: «Я читал вашу колонку, давайте работать».

Бухгалтер, который умеет быть экспертом для СМИ, перестаёт быть «человеком, который сдаёт отчётность». Он становится тем, кого цитируют, и кого выбирают.

