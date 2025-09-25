ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Алексей Чернышов
Бухгалтеры

Как бухгалтеру продвигаться в СМИ

Бухгалтеры привыкли работать в тени. И это логично: чем незаметнее учёт, тем лучше. Но если говорить про рынок и новые заказы, тень играет против вас. Клиенты выбирают не просто «любого бухгалтера», а того, о ком слышали. И здесь СМИ — инструмент, который превращает «обычного исполнителя» в эксперта, к которому приходят за советом и услугами.

Ошибка №1. Ждать, что журналисты сами найдут

Журналисты не мониторят бухгалтеров в поиске героев для материалов. Им нужны готовые комментарии: быстро, по делу, человеческим языком. Если вы ждёте, что к вам постучат — вы остаетесь в списке «никому не известных специалистов».

1. Определитесь с темами, где вы эксперт

СМИ не возьмут ваш рассказ «как вести бухучёт». Им нужны углы:

  • «Какие налоговые изменения ударят по малому бизнесу в этом году»

  • «Три ошибки предпринимателей, которые приводят к штрафам»

  • «Почему ИП платят лишнее, и как этого избежать»

Берите то, что волнует рынок. Не «про отчётность», а про последствия и деньги.

2. Пишите понятным языком

Никаких «в соответствии с пунктом». СМИ нужны тексты, которые понимают предприниматели. Если вы можете перевести норму закона в человеческий совет, у вас есть шанс стать постоянным экспертом.

3. Начните с нишевых площадок

Не надо сразу целиться в «Коммерсантъ». Начните с площадок, где аудитория — предприниматели: Klerk.ru, «Деловой мир», локальные бизнес-издания. Опубликовались там — есть что показать в портфолио. Дальше проще идти выше.

4. Готовьте «быстрые комментарии»

Журналисты ценят скорость. Если сегодня вышла новость о новых налогах, через пару часов в редакциях ищут экспертов. Если вы можете дать короткий комментарий в течение дня — вы в списке «удобных». И к вам вернутся снова.

5. Соберите медиакит

Медиакит — это ваша визитка для редакций:

  • кто вы,

  • в какой теме эксперт,

  • примеры публикаций и комментариев,

  • контакты.

Это экономит время и сразу показывает вашу серьёзность.

6. Используйте собственные тексты

Не ждите запроса от редакций — предлагайте сами. Короткая колонка «5 ошибок ИП в налогах» — хороший повод для публикации. Если вы пишете регулярно, вас заметят и сами начнут приглашать.

Итог

Продвижение бухгалтера в СМИ — это не про «пиар ради пиара». Это про видимость. Вы можете быть сильным специалистом, но если о вас никто не знает, поток клиентов будет зависеть только от сарафана.

СМИ расширяют этот круг. Сегодня вас процитировали в нишевом издании, завтра вас зовут в эфир, а послезавтра клиент говорит: «Я читал вашу колонку, давайте работать».

Бухгалтер, который умеет быть экспертом для СМИ, перестаёт быть «человеком, который сдаёт отчётность». Он становится тем, кого цитируют, и кого выбирают.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

10 подписчиков95 постов

