Как бухгалтеру продвигаться в СМИ

Ошибка №1. Ждать, что журналисты сами найдут
Журналисты не мониторят бухгалтеров в поиске героев для материалов. Им нужны готовые комментарии: быстро, по делу, человеческим языком. Если вы ждёте, что к вам постучат — вы остаетесь в списке «никому не известных специалистов».
1. Определитесь с темами, где вы эксперт
СМИ не возьмут ваш рассказ «как вести бухучёт». Им нужны углы:
«Какие налоговые изменения ударят по малому бизнесу в этом году»
«Три ошибки предпринимателей, которые приводят к штрафам»
«Почему ИП платят лишнее, и как этого избежать»
Берите то, что волнует рынок. Не «про отчётность», а про последствия и деньги.
2. Пишите понятным языком
Никаких «в соответствии с пунктом». СМИ нужны тексты, которые понимают предприниматели. Если вы можете перевести норму закона в человеческий совет, у вас есть шанс стать постоянным экспертом.
3. Начните с нишевых площадок
Не надо сразу целиться в «Коммерсантъ». Начните с площадок, где аудитория — предприниматели: Klerk.ru, «Деловой мир», локальные бизнес-издания. Опубликовались там — есть что показать в портфолио. Дальше проще идти выше.
4. Готовьте «быстрые комментарии»
Журналисты ценят скорость. Если сегодня вышла новость о новых налогах, через пару часов в редакциях ищут экспертов. Если вы можете дать короткий комментарий в течение дня — вы в списке «удобных». И к вам вернутся снова.
5. Соберите медиакит
Медиакит — это ваша визитка для редакций:
кто вы,
в какой теме эксперт,
примеры публикаций и комментариев,
контакты.
Это экономит время и сразу показывает вашу серьёзность.
6. Используйте собственные тексты
Не ждите запроса от редакций — предлагайте сами. Короткая колонка «5 ошибок ИП в налогах» — хороший повод для публикации. Если вы пишете регулярно, вас заметят и сами начнут приглашать.
Итог
Продвижение бухгалтера в СМИ — это не про «пиар ради пиара». Это про видимость. Вы можете быть сильным специалистом, но если о вас никто не знает, поток клиентов будет зависеть только от сарафана.
СМИ расширяют этот круг. Сегодня вас процитировали в нишевом издании, завтра вас зовут в эфир, а послезавтра клиент говорит: «Я читал вашу колонку, давайте работать».
Бухгалтер, который умеет быть экспертом для СМИ, перестаёт быть «человеком, который сдаёт отчётность». Он становится тем, кого цитируют, и кого выбирают.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов
Начать дискуссию