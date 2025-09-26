Как бухгалтеру участвовать в подкастах

Шаг 3. Предложите себя как эксперта

Большинство бухгалтеров никогда не пишут авторам подкастов. Поэтому, если вы сделаете это грамотно, у вас сразу будет преимущество.

Сообщение должно быть коротким: «Здравствуйте! Я бухгалтер, специализируюсь на малом бизнесе. Увидел ваш подкаст про предпринимателей. Могу поделиться кейсами: как предприниматели теряют деньги на налогах и что с этим делать. Думаю, слушателям будет полезно. Готов обсудить».