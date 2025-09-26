Как бухгалтеру участвовать в подкастах

Почему подкасты работают
Подкасты дают то, чего не дают посты и статьи: голос и живое общение. Когда предприниматель слушает вас в дороге или за завтраком, у него создаётся ощущение, что он вас лично знает. Это доверие, которое невозможно купить рекламой.
Шаг 1. Определите свою тему
Подкастам не нужен «общий бухгалтер». Им нужен эксперт в конкретной нише:
«Налоги для малого бизнеса»,
«Учёт для маркетплейсов»,
«Финансы для самозанятых».
Выбирайте то, в чём реально сильны. Подкаст — это разговор, а не лекция. Если вы уверенно говорите в теме, это слышно.
Шаг 2. Найдите подходящие подкасты
Не надо целиться сразу в топовые шоу. Начните с нишевых и локальных: подкасты для предпринимателей, стартапов, малого бизнеса. У них аудитория меньше, но она ближе к вам.
Как искать:
каталоги Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Spotify, VK.
группы в VK и Telegram, где авторы подкастов ищут гостей.
Шаг 3. Предложите себя как эксперта
Большинство бухгалтеров никогда не пишут авторам подкастов. Поэтому, если вы сделаете это грамотно, у вас сразу будет преимущество.
Сообщение должно быть коротким: «Здравствуйте! Я бухгалтер, специализируюсь на малом бизнесе. Увидел ваш подкаст про предпринимателей. Могу поделиться кейсами: как предприниматели теряют деньги на налогах и что с этим делать. Думаю, слушателям будет полезно. Готов обсудить».
Шаг 4. Готовьтесь к записи
В подкасте важно не только, что вы говорите, но и как.
Избегайте канцелярита.
Приводите примеры из практики.
Отвечайте простыми словами.
Вместо «в соответствии с пунктом статьи» скажите «на практике это значит, что…».
И помните: подкаст — это не экзамен. Это диалог.
Шаг 5. Используйте выпуск для продвижения
Когда подкаст выйдет, не оставляйте его в тишине.
Сделайте пост в Telegram: «Недавно был гостем подкаста, обсуждали…»
Разошлите ссылку клиентам: «Тут я рассказываю о типичных ошибках бизнеса».
Вставьте в портфолио: это ещё один знак вашей экспертности.
Итог
Подкасты — это площадка, где бухгалтер может выйти из роли «человека, который сдаёт отчётность» и стать экспертом, которого слушают, запоминают и рекомендуют.
Не ждите приглашения. Сами предлагайте себя, выбирайте темы и участвуйте. Один выпуск может принести вам больше доверия и клиентов, чем десятки сухих постов.
