Как бухгалтеру участвовать в подкастах

Большинство бухгалтеров думают: подкасты — это для айтишников, маркетологов и креативщиков. На самом деле там давно ищут экспертов, которые могут объяснить сложные темы простым языком. А кто лучше бухгалтера знает, как налоги, учёт и деньги влияют на бизнес?

Почему подкасты работают

Подкасты дают то, чего не дают посты и статьи: голос и живое общение. Когда предприниматель слушает вас в дороге или за завтраком, у него создаётся ощущение, что он вас лично знает. Это доверие, которое невозможно купить рекламой.

Шаг 1. Определите свою тему

Подкастам не нужен «общий бухгалтер». Им нужен эксперт в конкретной нише:

  • «Налоги для малого бизнеса»,

  • «Учёт для маркетплейсов»,

  • «Финансы для самозанятых».

Выбирайте то, в чём реально сильны. Подкаст — это разговор, а не лекция. Если вы уверенно говорите в теме, это слышно.

Шаг 2. Найдите подходящие подкасты

Не надо целиться сразу в топовые шоу. Начните с нишевых и локальных: подкасты для предпринимателей, стартапов, малого бизнеса. У них аудитория меньше, но она ближе к вам.

Как искать:

  • каталоги Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Spotify, VK.

  • группы в VK и Telegram, где авторы подкастов ищут гостей.

Шаг 3. Предложите себя как эксперта

Большинство бухгалтеров никогда не пишут авторам подкастов. Поэтому, если вы сделаете это грамотно, у вас сразу будет преимущество.

Сообщение должно быть коротким: «Здравствуйте! Я бухгалтер, специализируюсь на малом бизнесе. Увидел ваш подкаст про предпринимателей. Могу поделиться кейсами: как предприниматели теряют деньги на налогах и что с этим делать. Думаю, слушателям будет полезно. Готов обсудить».

Шаг 4. Готовьтесь к записи

В подкасте важно не только, что вы говорите, но и как.

  • Избегайте канцелярита.

  • Приводите примеры из практики.

  • Отвечайте простыми словами.

Вместо «в соответствии с пунктом статьи» скажите «на практике это значит, что…».

И помните: подкаст — это не экзамен. Это диалог.

Шаг 5. Используйте выпуск для продвижения

Когда подкаст выйдет, не оставляйте его в тишине.

  • Сделайте пост в Telegram: «Недавно был гостем подкаста, обсуждали…»

  • Разошлите ссылку клиентам: «Тут я рассказываю о типичных ошибках бизнеса».

  • Вставьте в портфолио: это ещё один знак вашей экспертности.

Итог

Подкасты — это площадка, где бухгалтер может выйти из роли «человека, который сдаёт отчётность» и стать экспертом, которого слушают, запоминают и рекомендуют.

Не ждите приглашения. Сами предлагайте себя, выбирайте темы и участвуйте. Один выпуск может принести вам больше доверия и клиентов, чем десятки сухих постов.

