Чек-лист: Как бухгалтеру за 7 дней найти и проверить свою целевую аудиторию
📅 День 1. Честный аудит себя
Прежде чем искать аудиторию, важно понять, что именно вы хотите продавать и кому.
Выпишите свои сильные стороны: в каких темах вы уверены, что делаете лучше других.
Вспомните клиентов, с которыми вам было комфортно работать. Что их объединяет?
Ответьте на вопрос: в чём вы действительно эксперт, а не просто «ок».
👉 Задача дня — составить список 2–3 направлений, где вы чувствуете уверенность и ценность.
📅 День 2. Составьте портрет идеального клиента
Портрет нужен не ради галочки, а чтобы понимать, с кем вы хотите работать, а не со всеми подряд.
Ответьте письменно:
Кто этот человек (ИП, владелец малого бизнеса, самозанятый, юрлицо)?
В какой он сфере?
Какой у него типичный оборот и стадия развития?
С какими проблемами он сталкивается в учёте?
Какие у него ожидания от бухгалтера?
👉 Задача дня — сформулировать 1–2 чётких портрета аудитории, без общих фраз.
📅 День 3. Разбор текущих клиентов
Рынок часто уже сам подсказал, с кем вам выгоднее работать — нужно просто посмотреть.
Выпишите всех клиентов за последний год.
Отметьте, с кем вы заработали больше, а с кем — потеряли нервы.
Разделите их на три группы: «ключевые», «перспективные» и «балласт».
👉 Задача дня — выделить 20% клиентов, которые дают 80% дохода. Это ваша реальная ЦА.
📅 День 4. Поиск мест обитания аудитории
Найдите, где ваши клиенты проводят время и ищут информацию.
Telegram-чаты предпринимателей, форумы, TenChat, VK, локальные бизнес-группы.
Подумайте: где они читают новости? где ищут советы? где обсуждают проблемы?
👉 Задача дня — составить список минимум из 5 площадок или сообществ, где «живёт» ваша аудитория.
📅 День 5. Язык и болевые точки
Чтобы аудитория откликнулась, нужно говорить с ней на одном языке.
Выпишите, как клиенты формулируют свои проблемы (по перепискам, звонкам, консультациям).
Переведите бухгалтерский язык в человеческий.
❌ «Ведение налогового учёта с минимизацией рисков»
✅ «Помогаю предпринимателям не терять деньги на штрафах и ошибках».
👉 Задача дня — сформулировать 5–7 коротких сообщений, которые отражают боли и понятны клиентам.
📅 День 6. Проверка гипотез
Теперь — быстрая проверка того, кого вы считаете своей аудиторией.
Напишите 2–3 поста с разным фокусом (например, про ИП, про маркетплейсы, про общепит).
Смотрите, где будет больше реакций, комментариев и подписок.
Можно провести небольшой опрос в Telegram или TenChat: «Какая у вас самая частая бухгалтерская боль?»
👉 Задача дня — получить реальные сигналы от рынка, а не гадать в теории.
📅 День 7. Финальная настройка
Соберите всё воедино:
Выберите одно основное направление аудитории, с которым хотите работать в первую очередь.
Составьте краткий манифест: кто вы, для кого работаете и какую проблему решаете.
Решите, на каких площадках начнёте появляться и что будете публиковать.
👉 Задача дня — чётко зафиксировать стратегию: вот моя аудитория, вот где она находится, вот как я с ней говорю.
✍️ Итог
Найти и проверить целевую аудиторию бухгалтеру реально за 7 дней — без маркетинговых агентств и лишних затрат.
Всё, что нужно: честный анализ себя, внимательный взгляд на своих клиентов и немного системности.
Когда вы точно знаете, с кем хотите работать, продвижение перестаёт быть хаотичным.
Вы перестаёте «кричать в пустоту» и начинаете говорить с нужными людьми, на их языке, в нужном месте.
