Чек-лист: как бухгалтеру за 7 дней найти и проверить свою целевую аудиторию

📅 День 1. Честный аудит себя

Прежде чем искать аудиторию, важно понять, что именно вы хотите продавать и кому.

Выпишите свои сильные стороны: в каких темах вы уверены, что делаете лучше других.

Вспомните клиентов, с которыми вам было комфортно работать. Что их объединяет?

Ответьте на вопрос: в чём вы действительно эксперт, а не просто «ок».

👉 Задача дня — составить список 2–3 направлений, где вы чувствуете уверенность и ценность.