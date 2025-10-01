Чек-лист: как бухгалтеру найти площадки для выступлений

4. Партнёрства — недооценённый инструмент

Если вы знакомы с юристами, маркетологами или бизнес-консультантами, вы можете объединиться.

Совместное выступление выглядит проще, чем соло, и расширяет аудиторию: вы приводите своих, партнёр — своих.

Например:

Бухгалтер + юрист → вебинар «5 ошибок в договорах и налогах».

Бухгалтер + маркетолог → эфир «Как налоги влияют на рекламу и оплату подрядчиков».

👉 Задача: подумайте о 2–3 коллегах, с которыми можно сделать совместное мероприятие.