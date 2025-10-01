ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
Алексей Чернышов
Маркетинг

Чек-лист: как бухгалтеру найти площадки для выступлений

Публичные выступления — не только про сцены и микрофоны. Это способ быстро заявить о себе, укрепить экспертность и привлечь клиентов без прямой рекламы. Проблема в том, что большинство бухгалтеров вообще не ищут такие возможности. А ведь подходящие площадки есть — просто нужно знать, где искать и как заходить.

1. Начните с локального окружения

Самые доступные площадки — рядом.

  • Локальные бизнес-клубы и сообщества предпринимателей.

  • Торгово-промышленные палаты, коворкинги, деловые завтраки.

  • Городские мероприятия для малого бизнеса.

Часто организаторам нужны эксперты, которые могут выступить по конкретной теме: налоги, учёт, проверки, типовые ошибки. И бухгалтер — идеальный спикер, если говорит простым языком.

👉 Задача: составьте список 5–7 локальных сообществ и организаций, где собираются предприниматели.

2. Используйте онлайн-форматы

Выступления не обязательно должны быть офлайн. Онлайн сегодня даёт не меньший охват и гибкость.

  • Вебинары, Zoom-сессии и мастер-классы для бизнес-аудитории.

  • Онлайн-марафоны и экспертные панели.

  • Telegram-чаты с приглашёнными спикерами.

Многие сообщества регулярно ищут экспертов, готовых провести небольшие лекции или разборы. Главное — предложить понятную тему, а не абстрактное «расскажу про бухгалтерию».

👉 Задача: найти 3–4 онлайн-площадки, где проходят мероприятия для малого бизнеса.

3. Мониторьте деловые медиа и ниши

Медиа тоже проводят мероприятия. Иногда это конференции, иногда — вебинары или открытые дискуссии.

  • Klerk.ru, «Контур», «Деловая среда», профильные Telegram-каналы.

  • Сервисы и IT-платформы для бизнеса часто делают свои экспертные эфиры, куда зовут специалистов.

👉 Задача: составить список из 5 бизнес-СМИ или платформ, где бывают мероприятия с экспертами.

4. Партнёрства — недооценённый инструмент

Если вы знакомы с юристами, маркетологами или бизнес-консультантами, вы можете объединиться.
Совместное выступление выглядит проще, чем соло, и расширяет аудиторию: вы приводите своих, партнёр — своих.

Например:

  • Бухгалтер + юрист → вебинар «5 ошибок в договорах и налогах».

  • Бухгалтер + маркетолог → эфир «Как налоги влияют на рекламу и оплату подрядчиков».

👉 Задача: подумайте о 2–3 коллегах, с которыми можно сделать совместное мероприятие.

5. Следите за календарём мероприятий

Обычно у всех бизнес-площадок есть календарь или рассылка. Подпишитесь и мониторьте.
Часто они заранее анонсируют набор спикеров. И те, кто первыми откликнулись, получают слот.

👉 Задача: подписаться на рассылки или Telegram-каналы 3–5 площадок, где проходят мероприятия по бизнесу и финансам.

6. Предлагайте темы, а не себя

Организаторам не нужен «ещё один бухгалтер». Им нужны понятные, актуальные темы, которые цепляют аудиторию.
Примеры:

  • «5 ошибок, из-за которых предприниматели платят больше налогов»

  • «Как пережить выездную проверку и не сойти с ума»

  • «Налоговые изменения 2025 года простыми словами»

👉 Задача: составьте список из 5 конкретных тем для выступлений.

7. Готовьте короткий питч

Когда вы пишете организатору, сообщение должно быть максимально простым:
«Здравствуйте, я бухгалтер, работаю с ИП и малым бизнесом. Могу выступить на тему “5 налоговых ловушек, в которые попадают предприниматели”. Коротко и по делу, без лекций. Если будет интересно — обсудим детали».

👉 Задача: написать один универсальный текст-предложение, который можно адаптировать под разные площадки.

Не ждите приглашения на крупную конференцию. Первые выступления могут быть в локальном клубе или онлайн-чате на 30 человек. Это нормально.
Каждое выступление — это контент, социальное доказательство и новая аудитория.

👉 Задача: выбрать одну площадку и подать заявку в течение недели.

Итог

Найти площадки для выступлений бухгалтеру несложно.
Нужно просто перестать ждать и начать действовать системно:

  • локальные сообщества,

  • онлайн-мероприятия,

  • бизнес-медиа,

  • партнёрства,

  • чёткие темы и простое предложение.

Через пару месяцев вы заметите, что приглашения начали приходить сами — просто потому, что вы показали инициативу и понятную экспертность.

И еще готовые шаблоны писем и питчей, с которыми бухгалтеру удобно писать организаторам мероприятий

📩 Шаблон 1 — Классический питч для мероприятия

Подходит для бизнес-клубов, локальных сообществ, конференций, онлайн-мероприятий.

Тема письма: Предложение темы для выступления

Текст:
Здравствуйте, [Имя организатора / название сообщества]!

Меня зовут [Имя], я бухгалтер, работаю с [тип аудитории — ИП, малый бизнес, маркетплейсы и т.д.].

Хочу предложить тему для вашего мероприятия:
«[Название темы]»
(например: «5 налоговых ловушек, в которые попадают предприниматели»)

Формат — короткое и прикладное выступление, без перегруза терминами. Готов дать конкретику и примеры из практики.

Если формат и тема подходят, с радостью обсудим детали.

Спасибо!
[Имя, контакты, ссылка на Telegram/соцсеть]

📝 Шаблон 2 — Сообщение в Telegram / личке организатору

Если вы пишете в Telegram, TenChat или VK, важно не перегружать текст и говорить по делу.

Текст:
Здравствуйте! Я [Имя], бухгалтер, работаю с [аудитория].
Вижу, что вы проводите мероприятия для предпринимателей.
Могу предложить тему для выступления:
«[Тема]» — коротко, прикладно и с реальными кейсами.

Если будет интересно, можем обсудить формат.

🧠 Шаблон 3 — Партнёрский питч (если выступление в паре)

Используйте, если хотите выступить вместе с коллегой (например, с юристом или маркетологом).

Текст:
Здравствуйте! Я [Имя], бухгалтер. Совместно с [Имя партнёра, профессия] можем провести совместное выступление на тему:
«[Название темы]»
(например: «5 ошибок в договорах и учёте, из-за которых бизнес теряет деньги»).

Формат — живой разбор, каждый даёт свой экспертный взгляд.
Такой формат обычно вызывает хороший отклик у предпринимателей.
Если это может быть интересно вашему сообществу — обсудим детали.

🎯 Несколько рабочих тем для бухгалтера (чтобы не ломать голову)

  • 5 налоговых ошибок, которые предприниматели совершают каждый год

  • Как не потерять деньги на выездной проверке

  • Бухгалтерия маркетплейсов: где бизнес чаще всего прокалывается

  • Как работать с самозанятыми, чтобы не словить штраф

  • Что изменится в налогах в 2025 году и как к этому готовиться

📌 Пара важных советов

  • Не пишите длинные письма. Организаторам некогда читать романы.

  • Сразу формулируйте тему и формат. Это экономит время и повышает шанс, что вас возьмут.

  • Не оправдывайтесь. Вы — эксперт, вы предлагаете ценность.

  • Отправили — запишите. Ведите список, куда писали и кто ответил. Через 1–2 недели можно мягко напомнить.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

10 подписчиков99 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

