Чем отличается нативная статья в СМИ от рекламной?

Рекламная статья — это честная сделка

Рекламная статья — это когда вы платите СМИ, и они честно пишут: "Партнерский материал" или "На правах рекламы". Здесь можно всё: хвалить себя любимого, перечислять преимущества, вставлять прямые призывы к покупке.

Главное — читатель сразу понимает: это реклама. И либо закрывает, либо читает, зная, что ему сейчас что-то продают.