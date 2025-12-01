Как писать статьи для Клерка, чтобы попадать в ТОП?

Выбирайте темы, которые не устареют через месяц

Топовые статьи на Клерке — это не про «свежий инфоповод», а про вечные боли аудитории. Пока есть предприниматели, их будут мучить одни и те же вопросы: как не накосячить с налоговой, как уволить сотрудника без судов, как получить господдержку.​

Что залетает:

«Какие ошибки совершают начинающие предприниматели»

«Как заполнить декларацию по УСН: пошаговая инструкция» (54 000 открытий!)​

«Как заключить социальный контракт и получить 350 тысяч на бизнес»​

Пишите материалы, которые будут собирать просмотры и через полгода. Это марафон, а не спринт.​