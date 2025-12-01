Как писать статьи для Клерка, чтобы попадать в ТОП?

Выбирайте темы, которые не устареют через месяц
Топовые статьи на Клерке — это не про «свежий инфоповод», а про вечные боли аудитории. Пока есть предприниматели, их будут мучить одни и те же вопросы: как не накосячить с налоговой, как уволить сотрудника без судов, как получить господдержку.
Что залетает:
«Какие ошибки совершают начинающие предприниматели»
«Как заполнить декларацию по УСН: пошаговая инструкция» (54 000 открытий!)
«Как заключить социальный контракт и получить 350 тысяч на бизнес»
Пишите материалы, которые будут собирать просмотры и через полгода. Это марафон, а не спринт.
Заголовок — это 80% успеха
Ваш заголовок должен кричать о пользе с первого слова. Забудьте про академические «К вопросу о применении...» — это не диссертация, это контент-маркетинг.
Работающие формулы:
Конкретика + цифры: «ТОП-11 статей...», «350 тысяч на бизнес»
Инструкция: «Как ИП заполнить декларацию: подробная инструкция»
Боль + решение: «Ошибки начинающих предпринимателей и как их избежать»
Если человек не кликнул по заголовку за 2 секунды — вы проиграли.
Структура текста: никаких простыней
Читатель Клерка — это не студент, который обязан дочитать лекцию до конца. Это занятой предприниматель или бухгалтер, который ищет быстрое решение проблемы.
Ваш текст должен:
Разбиваться на подзаголовки каждые 3-4 абзаца
Содержать списки и чек-листы
Включать примеры из практики и цифры
Иметь инфографику или схемы, если тема сложная
Длинные абзацы отпугивают. Пишите так, чтобы можно было «по диагонали» считать суть.
Теги — ваш билет к читателям
Не ленитесь выбирать теги. Выбирайте самые популярные, где больше всего материалов и читателей. Если пишете про НДС — ставьте тег «НДС», а не какой-нибудь узкий «Налоговый вычет по НДС для ООО на ОСНО».
Чем популярнее тег — тем больше шансов попасть в топ и получить максимум прочтений.
Продвигайте статью везде
Опубликовали материал на Клерке? Отлично. Теперь распихайте его по всем своим каналам: соцсети, рассылка, корпоративный чат. Комплексное продвижение даёт максимальную эффективность, потому что ваша аудитория в соцсетях уже прогрета.
Плюс — репосты и комментарии в соцсетях разгоняют охват как снежный ком. Не стесняйтесь пиарить себя. Это не нескромность, это профессионализм.
Пишите живо, а не как робот
Худшее, что вы можете сделать — написать сухую инструкцию в стиле «Согласно пункту 3 статьи 346.21...». Рассказывайте истории, приводите кейсы, добавляйте эмоций.
Ваша задача — не просто проинформировать, а вызвать эмоциональный отклик. Продаёт не только текст, но и остроумные иллюстрации, яркие примеры, ссылки на авторитетов.
Помните: на Клерке сидят живые люди, а не бухгалтерские программы. Пишите для людей.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
