ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Алексей Чернышов
Маркетинг

Как писать статьи для Клерка, чтобы попадать в ТОП?

Знаете, в чем главный секрет пиарщиков? Мы не просто пишем — мы продаем текстом. И если вы думаете, что на Клерке достаточно накидать 2000 знаков про «актуальные изменения в НК РФ», то сразу предупреждаю: ваша статья утонет в море серых гайдов быстрее, чем бухгалтер найдет ошибку в декларации.​ Разберем по полочкам, как играть в эту игру и выигрывать.

Выбирайте темы, которые не устареют через месяц

Топовые статьи на Клерке — это не про «свежий инфоповод», а про вечные боли аудитории. Пока есть предприниматели, их будут мучить одни и те же вопросы: как не накосячить с налоговой, как уволить сотрудника без судов, как получить господдержку.​

Что залетает:

  • «Какие ошибки совершают начинающие предприниматели»

  • «Как заполнить декларацию по УСН: пошаговая инструкция» (54 000 открытий!)​

  • «Как заключить социальный контракт и получить 350 тысяч на бизнес»​

Пишите материалы, которые будут собирать просмотры и через полгода. Это марафон, а не спринт.​

Заголовок — это 80% успеха

Ваш заголовок должен кричать о пользе с первого слова. Забудьте про академические «К вопросу о применении...» — это не диссертация, это контент-маркетинг.​

Работающие формулы:

  • Конкретика + цифры: «ТОП-11 статей...», «350 тысяч на бизнес»​

  • Инструкция: «Как ИП заполнить декларацию: подробная инструкция»​

  • Боль + решение: «Ошибки начинающих предпринимателей и как их избежать»

Если человек не кликнул по заголовку за 2 секунды — вы проиграли.​

Структура текста: никаких простыней

Читатель Клерка — это не студент, который обязан дочитать лекцию до конца. Это занятой предприниматель или бухгалтер, который ищет быстрое решение проблемы.​

Ваш текст должен:

  • Разбиваться на подзаголовки каждые 3-4 абзаца​

  • Содержать списки и чек-листы​

  • Включать примеры из практики и цифры​

  • Иметь инфографику или схемы, если тема сложная​

Длинные абзацы отпугивают. Пишите так, чтобы можно было «по диагонали» считать суть.​

Теги — ваш билет к читателям

Не ленитесь выбирать теги. Выбирайте самые популярные, где больше всего материалов и читателей. Если пишете про НДС — ставьте тег «НДС», а не какой-нибудь узкий «Налоговый вычет по НДС для ООО на ОСНО».​

Чем популярнее тег — тем больше шансов попасть в топ и получить максимум прочтений.​

Продвигайте статью везде

Опубликовали материал на Клерке? Отлично. Теперь распихайте его по всем своим каналам: соцсети, рассылка, корпоративный чат. Комплексное продвижение даёт максимальную эффективность, потому что ваша аудитория в соцсетях уже прогрета.​

Плюс — репосты и комментарии в соцсетях разгоняют охват как снежный ком. Не стесняйтесь пиарить себя. Это не нескромность, это профессионализм.​

Пишите живо, а не как робот

Худшее, что вы можете сделать — написать сухую инструкцию в стиле «Согласно пункту 3 статьи 346.21...». Рассказывайте истории, приводите кейсы, добавляйте эмоций.​

Ваша задача — не просто проинформировать, а вызвать эмоциональный отклик. Продаёт не только текст, но и остроумные иллюстрации, яркие примеры, ссылки на авторитетов.​

Помните: на Клерке сидят живые люди, а не бухгалтерские программы. Пишите для людей.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

12 подписчиков124 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет