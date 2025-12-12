Почему бухгалтеров увольняют первыми, когда компания на дне

Знакомая бухгалтер Марина проработала в компании двенадцать лет. Вела учёт с нуля, пережила три налоговые проверки, закрывала отчётность в новогоднюю ночь. Считала себя незаменимой. Так и было, пока не грянул кризис. Директор собрал планёрку. Сказал: ребят, будем оптимизировать расходы. Первой под сокращение попала Марина.

Не секретарша, не менеджер по продажам, не маркетолог. Бухгалтер.

Она в шоке звонит мне. Говорит: как так, я же всё знаю про эту компанию, я единственная разбираюсь в их бухгалтерии. Отвечаю: именно поэтому.

Бухгалтер это самый невидимый человек в компании. Когда всё хорошо, его не замечают. Зарплата идёт вовремя, налоги сданы, проверки проходят тихо. Никто не думает, сколько ночей ты провёл над балансом.

Когда плохо, директор смотрит на расходы. Видит: бухгалтер стоит сто тысяч в месяц. А можно нанять аутсорсинг за тридцать. Или вообще передать учёт удалённому специалисту за двадцать.

Да, этот человек не будет знать специфику бизнеса. Да, первые полгода будут косяки. Но директору сейчас не до нюансов. Ему нужно сократить фонд оплаты труда.

И тут вскрывается главная проблема. Бухгалтер работает за закрытыми дверями. Он молчит. Делает свою работу качественно, но тихо. Никто не видит его ценность, пока не случится катастрофа.

Марина думала, что профессионализм защитит её. Ошибалась. Профессионализм это базовая норма. Защищает репутация.

Вот что я ей сказал. Тебя уволили не потому что ты плохой специалист. Тебя уволили, потому что ты невидимка. Директор не понимает твою ценность. Для него бухгалтерия это просто строка расходов.

Если бы ты была экспертом в глазах рынка, тебя бы не тронули. Более того, тебя бы боялись потерять. Потому что хороших специалистов днём с огнём не сыщешь.

Как стать экспертом? Выйти из тени. Начать делиться знаниями. Писать посты про изменения в налоговом законодательстве. Давать комментарии СМИ. Выступать на профессиональных конференциях.

Звучит страшно? Да. Непривычно? Ещё как. Но это единственный способ защитить себя.

Когда твоё имя знают, когда тебя цитируют в отраслевых изданиях, когда к твоему мнению прислушиваются коллеги, ты перестаёшь быть просто бухгалтером на зарплате. Ты становишься активом.

Марина послушалась. Начала вести канал про бухучёт. Сначала писала для таких же бухгалтеров. Потом журналисты стали брать у неё комментарии для статей. Через полгода её позвали спикером на форум.

Через год она открыла своё бухгалтерское агентство. Клиенты идут по рекомендациям и через публикации. Зарабатывает в три раза больше, чем на наёмной работе. И самое главное: теперь её не уволят. Потому что она сама себе директор.

Видите закономерность? Пока ты незаметен, ты уязвим. Стоит выйти на свет, как ситуация меняется.

Я видел десятки бухгалтеров, которые жалуются на маленькие зарплаты и отсутствие уважения. Но при этом продолжают сидеть тихо. Мол, я делаю свою работу, этого достаточно.

Недостаточно. Мир изменился. Теперь важно не только быть хорошим специалистом, но и уметь показывать свою экспертность.

Не обязательно становиться блогером или звездой соцсетей. Достаточно регулярно выходить в публичное поле. Написать пару статей для профильных порталов. Дать комментарий изданию. Выступить на вебинаре.

Каждая такая точка контакта работает на вашу репутацию. Формирует образ эксперта. Защищает от внезапных увольнений и недооценки.

