Бухгалтер исчезла после корпоративной фотосессии. А потом вскрылся один файл…

Я не сразу понял, что именно в этой истории самое мерзкое. Хотя казалось бы, видел уже все. Ко мне пришел владелец крупной компании услуг. Любит слово «команда». И очень хочет в медиа. Мол, рынок нестабильный, нужно показывать стабильность и заботу. На первой встрече он полчаса говорил про людей. Что у него все «по-белому». Что «зарплаты выше рынка».

Что «бухгалтерия у нас неприкосновенная, я туда не лезу».

Я слушаю и задаю один простой вопрос. Кто тот человек, без кого бизнес рухнет за неделю. Он даже не задумался. Бухгалтер. Имя, стаж, какие задачи закрывает.

По классике. Женщина за сорок. Тянет всё: налоги, зарплаты, отчётность, проверки, «помоги оформить», «посчитай варианты», «а что, если мы тут схему сделаем». Работает двенадцатый год.

Мы запускаем подготовку к большому материалу. История про «человеческий бизнес, который держится на ценностях». Нужны фото, нужны цитаты сотрудников. Клиент предлагает обязательно показать и бухгалтера. «Она же как правая рука».

Приезжаем на съёмку. Она выходит последней. Уставшая, в дешёвом жакете, с глазами человека, который ночью сдавал отчёт. На вопрос фотографа, чем она гордится в работе, отвечает: тем, что всё сходится.

Собственник стоит рядом и шутит. Мол, это мой ангел-хранитель, если она уйдёт, мне конец. Говорит это громко, при всех. Смеётся. Она не смеётся.

Материал выходит через неделю. Глянцевые фотки. Его кабинет, улыбки, ноутбуки, «молодая команда». В тексте аккуратно прописана фраза: «Я никогда не экономлю на людях. Особенно на ключевых. Бухгалтер, например, у нас получает выше рынка».

Через два дня мне пишет журналист, который делал интервью. Говорит, что ему в личку прилетело странное сообщение. От анонимного аккаунта. Одно предложение: «Спросите, почему его бухгалтер получает меньше, чем его менеджеры по продажам».

Я пересылаю скрин клиенту. Он резко меняет тон. Пишет, что это завистники, конкуренты, враги успеха. Просит не реагировать. Просит, если что, «подчистить комментарии».

Через неделю бухгалтера не становится. Не в том смысле, что умерла. Просто исчезла из компании. Внутренний приказ, новый человек на её месте. Клиент мне говорит: сама ушла, не выдержала нагрузки, слабая оказалась.

Через месяц мне прилетает письмо. На личную почту, которую я нигде не светил. В теме её имя. Вложение — один-единственный файл Excel.

Внутри таблица. Штатка за последний год. ФИО, должность, оклад, премии, фактические выплаты. Никаких комментариев. Только цифры.

Я смотрю и вижу картину. Она получала меньше всех руководителей отделов. Меньше некоторых продавцов. Бонусов — ноль. Премии — раз в год, чисто символика. Зато рядом в таблице строка с пометкой «бонус собственнику». И цифра, которая перекрывает её годовую зарплату.

И ещё одна строка. «Коррекция». Урезание её оклада на фоне «сложной ситуации». В тот год, когда он на всех интервью рассказывал про рекордную выручку.

Последняя вкладка в файле. Комментарий в одной ячейке. Одно предложение: «Это тот самый ‘выше рынка’?»

Я пересылаю ему этот файл. Без текста. Через час он звонит. Голос уже не уверенный. Спрашивает, откуда у меня «служебные документы». Орёт про коммерческую тайну. Требует не распространять.

Я задаю один вопрос. Ты правда хочешь дальше ходить по медиа с лицом человека, который «не экономит на людях», имея вот это в таблицах.

Он замолкает. Потом выдаёт любимое. «Ты не понимаешь контекста». «Она сама соглашалась». «Её устраивало». «У нас свои договорённости».

Да, конечно. Всегда «устраивало». Пока никто не вытащил цифры на свет. Пока её жизнь и её недоплаченные годы не стали фоном для чьей-то красивой фразы в интервью.

Знаешь, в чём настоящая жесть? Не в том, что её мало платили. Такое сплошь и рядом. А в том, что её используют дважды. Сначала как дешёвую силовую опору бизнеса. Потом как декорацию в пиар-истории про «ценные кадры».

Боль бухгалтера не только в том, что она считает чужие деньги и никогда не видит таких сумм у себя. Настоящая боль — когда её труд становится красивой легендой, к которой её саму забыли подключить.

Если ты сейчас владелец и сильно хочешь в СМИ с рассказами про команду, честность и «люди — наша главная ценность» — сначала открой свою штатку. Без пиара. Просто посмотри в глаза цифрам.

