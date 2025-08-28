Оплата больничного в праздничный день

Вопрос оплаты больничного листа всегда сопряжен с множеством нюансов, а когда болезнь или травма сотрудника выпадают на праздничные дни, у кадровиков и бухгалтеров возникает еще больше вопросов.

Являются ли праздничные дни нерабочими и как это влияет на расчет пособия по временной нетрудоспособности? Нужно ли оплачивать эти дни по-особенному или они просто входят в общий срок болезни? Непонимание этих моментов часто приводит к ошибкам в расчетах и, как следствие, к претензиям со стороны сотрудников и контролирующих органов.

Для начала необходимо четко разграничить два ключевых понятия: нерабочие праздничные дни и выходные дни. Хотя для большинства работающих они ассоциируются с отдыхом, с юридической и бухгалтерской точки зрения между ними есть принципиальная разница. Выходные дни – это еженедельный непрерывный отдых, предоставляемый работнику в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности. Как правило, это суббота и воскресенье, но у некоторых организаций выходные могут приходиться на другие дни недели. Нерабочие праздничные дни – это установленные государством даты, перечень которых закреплен в статье 112 ТК РФ. К ним относятся, например, новогодние каникулы, 8 марта, 12 июня, 4 ноября и другие. Этот список является исчерпывающим и не может быть расширен локальными актами организации.

Самое важное правило, которое необходимо усвоить: нерабочие праздничные дни, попадающие в период временной нетрудоспособности, подлежат оплате на общих основаниях. Это прямо следует из логики законодательства. Пособие по больничному листу выплачивается за все календарные дни, в течение которых сотрудник был нетрудоспособен. Нерабочий статус праздника никак не отменяет факта болезни сотрудника в этот день. Таким образом, праздничный день включается в общее количество дней, подлежащих оплате, и рассчитывается точно так же, как и любой обычный день болезни.

Этот принцип кардинально отличает оплату больничного от, например, оплаты отпуска. Если ежегодный оплачиваемый отпуск выпадает на праздничный день, то этот день не оплачивается и отпуск продлевается. Но в случае с больничным листом праздник не продлевает продолжительность болезни и не является основанием для каких-либо дополнительных выплат или компенсаций. Он просто считается одним из дней нетрудоспособности.

Для правильного расчета больничного пособия, включающего праздничные дни, бухгалтеру необходимо выполнить стандартный алгоритм действий. Первым шагом является определение расчетного периода. Для исчисления среднего заработка берутся два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Например, если больничный лист открыт в апреле 2024 года, расчетным периодом будут 2022 и 2023 годы. Далее необходимо подсчитать суммарный заработок сотрудника за этот период. В расчет включаются все выплаты, на которые были начислены страховые взносы в Социальный фонд. Это не только оклад, но и премии, надбавки, доплаты и другие виды вознаграждения за труд.

Затем исчисляется средний дневной заработок. Для этого общую сумму заработка за два года нужно разделить на 730 – фиксированное число календарных дней в расчетном периоде. Следующим критически важным этапом является проверка предельных величин. Законодательством установлены предельные базы для начисления страховых взносов на каждый год. Если фактический заработок сотрудника превышает эти лимиты, для расчета берется предельная сумма. Полученный средний дневной заработок сравнивается с минимальным размером, исчисленным из МРОТ, и для дальнейшего расчета выбирается большая величина.

После этого определяется размер дневного пособия в зависимости от страхового стажа работника. При стаже менее 5 лет выплачивается 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, а при стаже 8 лет и более – 100 %. Финансируется пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и СФР. Первые три дня болезни оплачиваются исключительно за счет средств организации, а последующие дни – за счет средств Соцфонда. Это правило не распространяется на больничные по уходу за ребенком или другим членом семьи, а также на продолжение лечения в санаторно-курортных учреждениях, которые с первого дня оплачиваются из фонда.

Рассмотрим практический пример расчета больничного, в период которого попал праздничный день. Допустим, сотрудник с окладом 85 000 рублей и страховым стажем 9 лет заболел 1 мая 2025 года и был на больничном до 8 мая включительно. Период нетрудоспособности составляет 8 календарных дней, и в него входит государственный праздник – 1 мая. Так как праздничный день является частью болезни, он включается в расчет наравне с остальными днями. Заработок сотрудника за 2023 год составил 980 000 рублей, а за 2024 год – 1 050 000 рублей. Суммарный заработок за расчетный период – 2 030 000 рублей. Средний дневной заработок равен 2780 рублей и 08 копеек.

Поскольку страховой стаж превышает восемь лет, пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка. Таким образом, дневное пособие равно 2780 рублей и 08 копеек.. Общая сумма пособия составит 22240 рублей и 64 копейки. Первые три дня больничного оплачиваются за счет работодателя, это 8340 рублей и 24 копейки. Оставшиеся пять дней, включая праздничное первое мая, оплачиваются за счет СФР – 30900 рублей и 40 копеек. Как видно из примера, праздник никак отдельно не выделялся и не влиял на расчет, он был учтен как один из календарных дней болезни.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда больничный лист выписывается непосредственно в праздничный день. Некоторые работодатели ошибочно полагают, что если сотрудник заболел в праздник и обратился к врачу, то этот день не должен оплачиваться, так как он и так является нерабочим. Это глубокое заблуждение. Сам факт наступления нетрудоспособности в праздничный день является страховым случаем и подлежит оплате. Дата начала болезни, подтвержденная медицинским учреждением, – это и есть дата, с которой начисляется пособие, независимо от того, является ли этот день рабочим, выходным или праздничным.

Еще один распространенный вопрос касается работы в праздничные дни. Если сотрудник был привлечен к работе в официальный нерабочий праздничный день и в этот же день заболел, как оплачивается такой день? В этой ситуации необходимо разграничить две разные выплаты.

Во-первых, работа в праздник подлежит оплате не менее чем в двойном размере согласно статье 153 ТК РФ.

Во-вторых, наступившая нетрудоспособность является основанием для выплаты пособия по больничному листу. Однако важно понимать, что это два взаимоисключающих события.

Сотрудник не может одновременно работать и быть на больничном. Если он вышел на работу и приступил к обязанностям, но в течение дня почувствовал себя плохо и ушел к врачу, который подтвердил нетрудоспособность, то день должен быть оплачен именно как больничный, а не как работа в праздник. Факт болезни отменяет факт выполнения трудовой функции. Оплата в двойном размере производится за фактически отработанное в праздник время, а если работа не была выполнена по причине болезни, то оснований для повышенной оплаты нет.

В заключение следует подчеркнуть, что расчет пособия по временной нетрудоспособности – это строго регламентированный процесс. Нерабочие праздничные дни, попавшие в период болезни, не требуют специального подхода или отдельного расчета. Они включаются в общее количество календарных дней больничного листа и оплачиваются на общих основаниях. Работодателю и бухгалтеру крайне важно следить за актуальностью изменений в законодательстве, особенно касающихся размеров МРОТ и предельных баз для начисления взносов, чтобы избежать ошибок и последующих споров с сотрудниками и контролирующими органами. Правильное понимание этих норм позволяет обеспечить не только compliance требованиям закона, но и поддерживать доверительные и прозрачные отношения с коллективом.