Как сделать бухгалтерию полезной для бизнеса, а не для налоговой?

Это система, которая позволяет контролировать: - Доходы и расходы по направлениям бизнеса. - Кассовые разрывы и платежный календарь. - План-фактный анализ финансов.

Современные дашборды, автоматизированные отчеты и цифровые решения помогают не только снизить затраты на учет и исключить человеческий фактор, но и обеспечивают оперативное управление бизнесом.

Примером такого подхода является "Виртуальный офис" — личный кабинет клиента, являющийся частью экосистемы КУБ2Б. В нем реализован таск-менеджер и дэшборды с аналитикой, что позволяет клиентам оперативно ставить задачи, отслеживать их статус и получать визуализированные финансовые данные в режиме реального времени. Благодаря автоматизированным процессам управленческий учет становится прозрачным и удобным: в любой момент можно сформировать отчет, отследить доходы и расходы по направлениям, проанализировать рентабельность и детализировать затраты по статьям.

Система интегрирована с бухгалтерским учетом, что позволяет загружать банковские выписки, автоматически распределять расходы по категориям и получать актуальные финансовые показатели без дополнительного участия.

Такой подход сокращает временные затраты и минимизирует вероятность ошибок, поскольку все данные обновляются в режиме реального времени и доступны в удобном интерфейсе.

Мы сами работаем так, как предлагаем работать нашим клиентам. В отличие от стандартных решений на рынке, КУБ2Б сочетает автоматизацию с поддержкой профессионалов, которые лично курируют ваш учет и управленческую отчетность. Мы предлагаем уникальное сочетание технологий и экспертной помощи, чтобы ваш бизнес развивался без финансовых рисков.