«Уточните экономический смысл операции». Это не вопрос. Это диагноз

Клиент звонит в пятницу: платеж не ушел, банк просит пояснить экономический смысл операции. По данным Банка России, из всех клиентов высокого риска межведомственная комиссия реабилитирует 0,3 %. Разбираю, чем три разные «блокировки» отличаются друг от друга, что банк видит в ваших платежах и какие сроки уже пошли.

Пятница, начало шестого. Звонит клиентка: «Елена, платёж поставщику не ушёл. Банк написал — представьте документы по операции и пояснения об экономическом смысле». Спрашиваю: сумма? Четыреста тысяч. За что? За партию товара, работаем с ними три года.

Три года. Тот же поставщик, тот же товар, та же сумма. И вдруг — экономический смысл.

Дальше она сказала фразу, которую я слышу почти всегда: «Ну я объясню, они же увидят, что всё чисто».

Увидят. Только на этой стадии решает уже не это.

Вот цифра, ради которой стоит дочитать. По данным Банка России, доля клиентов, которых межведомственная комиссия вывела из высокой группы риска, — 0,3 % от общего количества клиентов с высоким уровнем риска. Не тридцать процентов. Не три. И это не «плохой год»: ЦБ называет эту долю стабильно низкой за всё время работы платформы.

Вывод отсюда не «защищаться бесполезно». Вывод другой: выигрывают эту историю до того, как она началась.

Сначала разберитесь, что именно у вас заблокировано

«У меня заблокировали счёт» — это три разных события. Их путают все, включая менеджеров банка. Пока вы не поняли, какое из трёх у вас, вы лечите не ту болезнь.

Первое — блокировка налоговой, статья 76 НК. Отрицательное сальдо ЕНС, декларация не сдана 20 дней, не сдан РСВ или 6-НДФЛ (пункт 3.2 статьи 76). Лечится быстро: сдали — решение отменяется не позднее следующего дня, плюс ещё день на то, чтобы оно дошло до банка.

Кстати, основание «не отправили квитанцию о приёме документов из инспекции» больше не работает: подпункт 2 пункта 3 статьи 76 утратил силу с 5 февраля 2025 года (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Если вам про него до сих пор рассказывают — это эхо.

И сразу развею популярную панику. При налоговой блокировке проходят не только платежи первой и второй очереди по статье 855 ГК. Проходят ещё:

— ваши собственные налоги, взносы, пени и штрафы — их списание и перечисление в бюджет либо на лицевой счёт органов принудительного исполнения прямо разрешено пунктом 1 статьи 76;

— зарплата — при трёх условиях: платёжка на оплату труда поступила в банк раньше поручения налогового органа, соблюдена календарная очерёдность внутри третьей очереди статьи 855 ГК и платежи действительно относятся к оплате труда. Это устоявшаяся позиция Минфина (письмо от 26.07.2018 № 03-02-07/1/52463 со ссылкой на определение ВС РФ от 21.03.2016 № 307-КГ16-960).

То есть блокировка за несданную декларацию, когда никаких инкассо к счёту нет, зарплату не останавливает. А вот когда инкассо предъявлено — зарплата встаёт с ним в одну очередь, и дальше всё решает дата поступления документа в банк.

Второе — антифрод по 161-ФЗ. Тот самый список признаков, расширенный с шести до двенадцати приказом ЦБ от 05.11.2025 № ОД-2506, который действует с 1 января 2026 года (плюс два отдельных признака по переводам цифровых рублей). Здесь деталь, которую пресса стабильно перевирает: приказ издан во исполнение части 3.3 статьи 8 закона № 161-ФЗ, и слово «115-ФЗ» в нём не встречается ни разу. Это защита клиента от мошенников, а не поиск отмывания.

Срок — два дня, потом операция проходит. Но не для всех: по операциям с платёжными картами, электронными деньгами и через СБП банк не приостанавливает, а отказывает в переводе (часть 3.4 статьи 8).

Третье — 115-ФЗ. Вот это надолго. И вот про это дальше.

Что банк на самом деле видит в вашем счёте

Сначала неприятное про источники. Всё, что вы читали про «положение 375-П» и коды признаков по нему, устарело. С 13 августа 2025 года действует Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П, а 375-П утратило силу. Перечень признаков необычных операций переписан, коды другие, добавлены признаки по цифровым правам и цифровой валюте, отдельная глава — про участников платформы цифрового рубля.

А критерии, по которым банк смотрит именно на малый бизнес, живут в методических рекомендациях ЦБ. И они прямолинейнее любого закона.

Методические рекомендации от 21.07.2017 № 18-МР. Главная цифра — 0,9 % от дебетового оборота по счёту. Формулировка ЦБ: при оценке уплаты налогов «в незначительных размерах» банкам рекомендовано исходить из значения, приближенного к 0,9 % от дебетового оборота. Раньше ориентир был 0,5 % (методрекомендации № 10-МР от 13.04.2016 и № 4-МР от 02.02.2017).

Оговорка, которую надо помнить: ЦБ там же пишет, что налоговая нагрузка ниже этого уровня — не единственный определяющий фактор для автоматического признания операций сомнительными. Но кто из нас читает оговорки.

Что ещё из того же документа, в моём пересказе:

— со счёта не идёт зарплата и связанные с ней НДФЛ и взносы, либо суммы не бьются со среднесписочной численностью;

— фонд оплаты труда рассчитан ниже прожиточного минимума;

— платится НДФЛ, но не платятся страховые взносы;

— остатки на счёте отсутствуют или ничтожны на фоне оборотов;

— со счёта не идут платежи в рамках хозяйственной деятельности: аренда, коммунальные услуги, канцтовары и тому подобное;

— основания платежей не имеют отношения к затратам, присущим заявленным видам деятельности;

— нет связи между тем, за что вам приходит, и тем, за что вы платите;

— зачисления с НДС уходят практически полностью контрагентам по не облагаемым НДС операциям.

Перечитайте шестой пункт. Компания с ОКВЭД «оптовая торговля», которая три месяца подряд платит только за маркетинговые услуги, — это готовая заявка на разговор.

Отдельным пунктом в тех же рекомендациях — контроль идентификатора устройства: совпадение IP, MAC-адреса, номера SIM или телефона с другими клиентами, особенно с теми, чьи счета уже закрыты по «противолегализационным» основаниям. Тот самый случай, когда один бухгалтер обслуживает пять фирм с одного ноутбука.

Рекомендации от 21.07.2017 № 19-МР — про наличные по корпоративным картам. Порог: снятие 30 и более процентов оборота за неделю. Плюс возраст компании меньше двух лет, минимальная налоговая нагрузка, зачисления суммами до 600 тысяч, снятие в течение трёх-пяти дней после поступления, несколько корпоративных карт под одну задачу. Два признака и больше — вы в разработке.

Свежее: рекомендации от 20.05.2026 № 1-МР. Внесение наличных на счёт юрлица или ИП от 30 млн рублей за 30 дней, если сумма заметно превышает среднемесячные обороты за предыдущие три месяца либо раньше вы работали преимущественно безналично.

И вот здесь читайте внимательно, потому что этот фрагмент 1-МР пересказывают неправильно чаще всего. Освобождающая оговорка — «признаки не распространяются на тех, по кому у банка есть документально подтверждённая информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств» — относится только к клиентам-физлицам. Для юрлиц и ИП такой оговорки нет вообще. Там написано обратное: если запрошенные документы представлены не в полном объёме, банку рекомендовано учитывать этот факт при оценке уровня риска. То есть неполный ответ на запрос — самостоятельный отягчающий фактор.

И ещё, из главы 7 Положения № 860-П — факторы, которые могут повлиять на отказ в открытии счёта: минимальный уставный капитал, адрес, по которому, по данным ФНС, расположены также иные юрлица (обратите внимание: «массовости» норма не требует — достаточно соседей), отсутствие по адресу из ЕГРЮЛ, менее шести месяцев с регистрации при операциях с признаками необычных и — моя любимая строчка — физлицо является учредителем, руководителем и (или) ведёт бухгалтерский учёт. Классический ИП, доросший до ООО, попадает в этот фактор просто по факту существования.

Красная зона: что происходит, когда всё уже случилось

Платформу «Знай своего клиента» знают все. Оценок при этом две: Банк России относит вас к группе риска и доводит это до банков (статья 7.6), а банк параллельно оценивает вас сам по своим правилам внутреннего контроля (подпункт 3.1 пункта 1 статьи 7). Обязанности банка при высоком риске — статья 7.7.

Расклад из аналитики ЦБ, опубликованной 31 марта 2026 года: из более чем 8 млн юрлиц и ИП 97,1 % отнесены к низкому риску, 2 % — к среднему, 0,9 % — к высокому. Ноль целых девять десятых процента звучит скромно ровно до момента, когда умножишь на восемь миллионов.

Если высокий риск присвоил и ЦБ, и ваш банк — включается пункт 5 статьи 7.7. Это не право банка. Это его обязанность:

— не проводить списания со счёта, переводы по СБП, выдачу наличных;

— не выдавать остаток при расторжении договора и не переводить его в другой банк;

— прекратить работу электронного средства платежа.

Читайте второй пункт медленно. Счёт закрыт, деньги внутри, вынуть нельзя. Исключения из этого запрета всего два — процедуры в деле о банкротстве и расчёты с участниками после исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Это уже не про работающий бизнес.

Что всё-таки разрешено (пункт 6 той же статьи) — список короткий и показательный:

— налоги, взносы, таможенные платежи;

— зарплата — но только тем работникам, кто получал её до дня отнесения к высокому риску, и в сумме не выше выплаты этим же людям за предыдущий месяц;

— алименты, пенсии, соцвыплаты, возмещение вреда здоровью;

— исполнение обязательств по кредитному договору, возникших до применения мер. Именно по кредитному договору: заём от учредителя, лизинг, рассрочка поставщика сюда не попадают;

— на жизнеобеспечение ИП и совместно проживающих членов семьи без своего дохода — не более 30 000 рублей в календарный месяц на человека.

Тридцать тысяч в месяц. Вот цена вопроса, если вы ИП.

И последний абзац пункта 6, который редко цитируют: даже в этих разрешённых операциях банк вправе отказать по пункту 11 статьи 7, если возникли подозрения.

Часы, которые тикают. Их двое, и это разные часы

Здесь путаются даже коллеги, поэтому разведу два маршрута.

Маршрут первый — банк отказал в конкретной операции или отказал в открытии счёта (пункт 11 и абзац второй пункта 5.2 статьи 7). Вы приносите документы в банк. У банка семь рабочих дней со дня представления, чтобы ответить: основания устранены или устранить невозможно (пункт 13.4 статьи 7). Только ответ «невозможно» открывает дорогу в межведомственную комиссию.

Попутно запомните про пункт 5.2: два и более решения об отказе в течение календарного года дают банку право расторгнуть договор счёта. Считайте отказы. Правило, впрочем, не работает в отношении физлиц и тех юрлиц и ИП, которых сам банк отнёс к низкой группе риска, — ещё один аргумент в пользу того, чтобы следить за своей оценкой.

Маршрут второй — вас отнесли к высокому риску на платформе ЗСК. Здесь никакого «сначала семь дней в банке» нет. Банк обязан в течение пяти рабочих дней после применения мер уведомить вас и ЦБ — с указанием критериев и с разъяснением права обратиться в комиссию (пункт 8 статьи 7.7). И вы идёте в комиссию напрямую.

Дальше сроки общие:

Шесть месяцев — срок на обращение в межведомственную комиссию. Отсчитывается со дня, следующего за днём получения того самого уведомления банка, а не «со дня отказа» (пункт 1 статьи 7.8).

Двадцать рабочих дней — срок рассмотрения в комиссии. Профессиональная подсказка: этот срок установлен не статьёй 7.8, как пишут в половине публикаций, а абзацем третьим пункта 13.5 статьи 7. В комиссии — представители ЦБ и Росфинмониторинга; по заявлениям, связанным с мерами ЗСК, состав расширен. Решение обязательно для банка, и при положительном исходе меры снимаются не позднее одного рабочего дня.

Обращение в комиссию — обязательный досудебный этап. Пункт 3 статьи 7.8: применение мер обжалуется путём обращения в комиссию, а уже её решение о наличии оснований оспаривается в суде. То есть в суд вы идёте не на банк — на решение комиссии. Пропустили шесть месяцев — фактически закрыли и суд.

Тридцать рабочих дней — самый жёсткий срок. Если комиссия подтвердила основания и её решение не оспорено, ЦБ направляет сведения для исключения вас из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по истечении тридцати, но не позднее сорока рабочих дней со дня принятия решения (пункт 4 статьи 7.8). Есть и другие сценарии с другими сроками: если в комиссию вообще не обращались — десять рабочих дней после истечения шестимесячного срока; если суд отказал — десять рабочих дней после вступления акта в силу.

Компанию просто вычёркивают. Собственного срока на обращение в суд 115-ФЗ не устанавливает — работает общий трёхмесячный срок по части 4 статьи 198 АПК. Но практический ориентир именно эти тридцать рабочих дней: после них спорить будет уже не за что.

Где суды действительно на вашей стороне

Одна тема отработана Верховным Судом устойчиво и в пользу бизнеса — заградительные комиссии.

Пункт 2 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2019) от 25.12.2019: действующее законодательство не предусматривает права банков устанавливать специальное комиссионное вознаграждение в качестве меры противодействия легализации.

Определение СКЭС ВС РФ от 22.11.2023 № 310-ЭС23-14161: комиссия не должна в силу значительности своего размера приобретать заградительный характер. Позиция вошла в пункт 23 Обзора ВС РФ № 2, 3 (2024) от 27.11.2024.

Определение СКЭС ВС РФ от 24.01.2025 № 305-ЭС24-17374: банк удержал 15 % за перевод остатка на счёт физлица. ВС увидел здесь очевидные признаки заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав по статье 10 ГК — в отсутствие экономического обоснования себестоимости услуги.

Только не обольщайтесь формулировкой «выиграли». В обоих делах ВС не присудил деньги, а отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. Шанс реальный, автоматической победы нет.

А вот встречный вектор, чтобы не было иллюзий. Определение СКЭС ВС РФ от 16.02.2026 № 308-ЭС25-11615: три инстанции взыскали с банка более семи миллионов убытков за ограничение дистанционного обслуживания, ВС отменил и в иске отказал. Логика: отключение интернет-банка не препятствует проведению операций, а лишь меняет формат взаимодействия — платёжки можно принести на бумаге, и ответственность за возникшие сложности не возлагается на банк автоматически.

Что делать в понедельник

Не когда заблокируют. Сейчас.

Посчитайте отношение налогов и взносов, уплаченных с расчётного счёта, к дебетовому обороту по нему. Меньше 0,9 % — вы на радаре. Если платите налоги с другого счёта или через другое юрлицо группы, этот банк ваших платежей не видит и видеть не обязан.

Проведите через счёт бытовую жизнь бизнеса: аренду, связь, бухгалтерию, канцелярию. Компания без единого расхода на собственное существование выглядит как оболочка.

Сверьте заявленные виды деятельности с реальными назначениями платежей. Не наоборот.

Сложите папку заранее: договоры, первичка, штатное расписание, подтверждение адреса, обоснование источников средств. Семь рабочих дней — это срок банку на ответ, а не вам на сборы. Когда счёт встанет, собирать будет уже поздно.

И главное. Требование «уточните экономический смысл операции» — это не бюрократия и не придирка. Это последняя развилка, где вы ещё разговариваете с банком, а не с межведомственной комиссией, у которой на выходе 0,3 %.

Разбираю такие ситуации точечно — по вашей выписке, оборотам и видам деятельности. Приходите на разбор: buhkld.ru.

А теперь вопрос к вам, коллеги: банк запрашивал у вас пояснения — и чем закончилось? Мне интересно, какие формулировки в ответе реально заходят, а какие банк игнорирует. Напишите в комментариях, соберём рабочую практику.