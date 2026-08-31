Полгорода сдает посуточно и боится реестра. А в реестр их и не берут

Он пришёл ко мне в июле, в разгар сезона, с распечаткой.
«Елена, мне пишут, что с осени Авито и Суточно снимут все объявления, если я не встану в реестр. У меня шесть квартир в Зеленоградске. Куда мне вставать? Сколько это стоит? И правда ли, что потом ещё туристический налог платить?»
Я посмотрела распечатку. Потом посмотрела на него.
— Вас туда не возьмут.
— В смысле не возьмут? Я готов платить.
— Не в этом дело. Вас там не предусмотрено.
В реестр берут четыре типа. Квартиры в списке нет
Постановление Правительства от 27.12.2024 № 1951 утвердило Положение о классификации средств размещения. Пункт 4 — перечень исчерпывающий, всего четыре позиции: гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги.
Всё. Больше типов нет.
Дальше пункт 5 расшифровывает, что такое гостиница: номера, расположенные в здании, в части здания с отдельным входом или в нескольких корпусах на одной территории, находящиеся под единым управлением юридического лица или ИП. К гостиницам приравнены отели, мотели, ботели, апарт-отели, хостелы и пансионаты.
Теперь приложите к этому шесть разных квартир в шести разных подъездах, купленных в разные годы. Отдельного входа в часть здания нет — есть общий подъезд с соседями. Единого управления объектом нет — есть шесть отдельных квартир в чужих домах. Под определение не подходит ни одна.
И это не пробел, который вот-вот закроют. Это конструкция: жилое помещение в многоквартирном доме законодатель в средства размещения не пустил сознательно.
Что из этого следует — и хорошего, и плохого
Хорошее для него оказалось таким.
Запрет работать без реестра к нему не относится. Часть 21 статьи 5.1 закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ запрещает предоставлять услуги средства размещения тем средствам размещения, сведения о которых не включены в реестр. Он не средство размещения. Он сдаёт жильё внаём.
Требование указывать идентификационный номер — тоже. Часть 22 той же статьи обязывает при размещении информации в интернете, включая агрегаторы, сервисы объявлений и социальные сети, указывать номер из реестра и ссылку на запись. Обязанность привязана к статусу средства размещения, а не к факту сдачи жилья посуточно.
Плохое было дальше, и оно про деньги.
Ноль процентов, который ему не положен
Подпункт 19 пункта 1 статьи 164 НК даёт ставку НДС 0 % на услуги по предоставлению мест для временного проживания. Но не всем подряд, а — цитирую норму — «в гостиницах и иных средствах размещения». В редакции закона от 23.07.2025 № 227-ФЗ эта ставка работает по 31 декабря 2030 года.
Ключ снова в трёх словах. Нулевая ставка привязана к статусу средства размещения. Того самого, который у него не получится оформить при всём желании.
С 2026 года порог, после которого упрощенец становится плательщиком НДС, — 20 миллионов. Значит, при выручке за 24 миллиона он в НДС уже влетел. И вот тут разница между ним и его конкурентом в соседнем доме перестаёт быть теоретической.
Конкурент десять лет назад выкупил первый этаж, прорубил отдельный вход, сделал восемь номеров под единым управлением и встал в реестр как мини-отель. Формально — гостиница по пункту 5 Положения. У него ставка ноль.
Один и тот же квартал, один и тот же турист, одна и та же кровать. Разный налог.
И ловушка для тех, кого в реестр всё-таки взяли
Здесь начинается вторая часть истории, и она дороже первой.
Допустим, вы тот самый мини-отель. Вы в реестре, ставка 0 % ваша по праву. В конце 2025 года вы, как и половина рынка, сели считать, что выгоднее на упрощёнке — 5 % без вычетов или общая ставка с вычетами. Посчитали, выбрали 5 %, потому что «меньше цифра и меньше возни».
Открываем пункт 9 статьи 164 НК. Дословно:
«Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие налоговые ставки, установленные пунктом 8 настоящей статьи, не применяют налоговые ставки, установленные пунктом 1 (за исключением случаев налогообложения по данной ставке операций, указанных в подпунктах 1 - 1.2, 2.1 - 3.1, 7 и 11 пункта 1), пунктами 2 и 3 настоящей статьи».
Пункт 8 — это как раз 5 % и 7 %. Пункт 1 — это ноль. Исключения перечислены поимённо: подпункты 1 — 1.2, 2.1 — 3.1, 7 и 11. Это экспорт, международные перевозки и подобное.
Подпункта 19 в этом перечне нет.
Выбрав 5 %, вы своими руками отказались от нулевой ставки на собственную основную услугу. Не потеряли по недосмотру, не пропустили срок — просто выбрали цифру, которая выглядела меньше.
Считаем, во что это обходится
Мини-отель в реестре. Выручка за 2026 год — 30 000 000 рублей с НДС. Расходы, по которым поставщики предъявляют НДС (коммуналка, бельё, ремонт, мебель, комиссии площадок), — 6 000 000 рублей с НДС по ставке 22 %.
Вариант первый: выбрали 5 %.
Начисленный НДС: 30 000 000 × 5 / 105 = 1 428 571 руб.
Вычеты: недоступны, ставка 5 % их не предполагает.
К уплате: 1 428 571 руб.
Вариант второй: остались на общих ставках и применяете 0 % по услугам проживания.
Начисленный НДС по основной услуге: 30 000 000 × 0 % = 0 руб.
Входной НДС к вычету: 6 000 000 × 22 / 122 = 1 081 967 руб.
Итог: 1 081 967 руб. к возмещению.
Разница за год: 1 428 571 + 1 081 967 = 2 510 538 рублей.
Два с половиной миллиона. За одну галочку, поставленную в декабре под фразу «ну пять же меньше двадцати двух».
Проверьте арифметику сами, я специально дала исходные данные — это ровно тот случай, когда считать надо на своих цифрах, а не на моих.
Что делать — по пунктам
Первое. Определите, кто вы по Положению № 1951, а не по вывеске. Отдельный вход в часть здания есть? Номера под единым управлением? Если ответ «нет» — вы не средство размещения, и половина страшилок из интернета к вам не относится. Если «да» — вам в реестр, и это не вопрос выбора.
Второе. Если вы в реестре и применяете НДС — проверьте, какую ставку вы выбрали. Открываете декларацию за I квартал 2026 года и смотрите. Увидели 5 или 7 — вы не применяете ноль по своей основной услуге, даже если были уверены в обратном.
Третье. Посчитайте долю расходов с входным НДС. Чем она выше, тем дороже обошёлся выбор пониженной ставки. У гостиничного бизнеса эта доля традиционно большая: ремонт, оснащение, коммунальные, комиссии агрегаторов.
Четвёртое. Если объект пограничный — считайте оба сценария до того, как переделывать вход. Иногда экономически осмысленно привести объект под определение гостиницы. Иногда нет. Это арифметика, а не убеждения.
Пятое. Не переносите на себя чужие сроки. Требования к гостевым домам, к квартирам и к отелям — это три разные истории с разными датами. Прежде чем платить консультанту за «постановку в реестр», выясните, подлежите ли вы классификации вообще.
Мой клиент в реестр не пошёл. Ему туда нельзя.
Зато мы нашли у него другое — но это уже тема отдельного разбора.
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Вопрос к коллегам, кто ведёт гостиничный бизнес: вы своим клиентам в декабре считали выбор ставки с учётом подпункта 19, или порог 20 миллионов тогда закрыл собой всё остальное?
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