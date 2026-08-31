Полгорода сдает посуточно и боится реестра. А в реестр их и не берут

Он пришёл ко мне в июле, в разгар сезона, с распечаткой.

«Елена, мне пишут, что с осени Авито и Суточно снимут все объявления, если я не встану в реестр. У меня шесть квартир в Зеленоградске. Куда мне вставать? Сколько это стоит? И правда ли, что потом ещё туристический налог платить?»

Я посмотрела распечатку. Потом посмотрела на него.

— Вас туда не возьмут.

— В смысле не возьмут? Я готов платить.

— Не в этом дело. Вас там не предусмотрено.