Долг вернули. НДС с него нет, а налог с продаж будет

Что написано в письме и в кодексе

Письмо Департамента налоговой политики Минфина от 7 августа 2026 г. № 03-07-11/68757, подписал заместитель директора В. А. Прокаев. Вопрос ИП на УСН был про оплату в 2026 году за услуги 2023–2025 годов. Ответ из трёх частей. Оплата целиком входит в доход УСН 2026 года. Она же учитывается в лимите для освобождения от НДС и для ставок 5 и 7%. А НДС с неё не начисляют: налоговая база определена в день оказания услуг и повторно не определяется, а за 2023–2024 годы упрощенцы вообще не были плательщиками.

Держится это на тексте кодекса. Доход по п. 1 ст. 346.17 признаётся в день поступления денег на счёт, в кассу или получения иного имущества, а также при погашении задолженности иным способом. Слова «зачёт» там нет, но я читаю «иной способ» так, что взаимозачёт встречных требований приближает пробой так же, как платёж. Это моё прочтение нормы.

Освобождение упрощенца по п. 1 ст. 145 держится на доходе за предшествующий налоговый период не выше 20 млн (за 2025–2028 годы, в редакции 228-ФЗ). Внутри года действует п. 5 ст. 145: если доходы по ст. 346.15 превысили 20 млн (за 2026–2029 годы), плательщиком вы становитесь с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. За сам месяц пробоя налог не начисляют, методические рекомендации ФНС показывают это на примере превышения в мае и обязанности с 1 июня. Момент определения базы по п. 1 ст. 167 наступает в день отгрузки или оплаты, что раньше, поэтому оплата за старые услуги налог не создаёт.

Ставку 5% вы вправе применять по пп. 1 п. 8 ст. 164. Условий там три, вам подходят два: вы начали исполнять обязанности плательщика в течение налогового периода (пробой в ноябре, налог с декабря) либо освобождения нет, а доход за предшествующий налоговый период не выше 250 млн (сумма индексируется; это пробой в декабре, налог с января). Общие ставки с вычетами выбрать тоже можно, и при большой доле входного НДС от поставщиков материалов они могут выйти дешевле пяти процентов, считайте на своих данных. Но отказ от 5% для впервые перешедшего возможен только в течение четырёх последовательных налоговых периодов с первого, за который представлена декларация с операциями по этой ставке (п. 9 ст. 164 в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Вычеты по 5% не принимаются (пп. 8 п. 2 ст. 170) по товарам и услугам, используемым в операциях по этой ставке.

Про цену. По п. 1 ст. 168 налог предъявляется покупателю дополнительно к цене. Но спор о том, кто его несёт, решается иначе: по общему правилу (ст. 424 ГК, п. 17 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33) суд исходит из того, что налог уже включён в цену, если в договоре прямо не сказано, что цена указана без него и иное не следует из обстоятельств заключения договора. Поэтому пока вы освобождены, добавляйте в новые договоры право увеличить цену на сумму налога; в действующие такое условие можно внести только с согласия покупателя. С физлицами-потребителями одностороннее повышение цены рискованно (ст. 16 Закона о защите прав потребителей), для них закладывайте налог в цену новых договоров.

Отдельно новая норма, с которой это легко перепутать. С 1 октября 2026 года (закон опубликован 4 августа, вступает по истечении месяца, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС) в ст. 166 появляется п. 3.2 (Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ). Если после заключения договора изменился налоговый закон и из-за этого у поставщика при исполнении договора возникла обязанность платить налог, покупатель не может принять налог к вычету, а цену стороны не пересмотрели либо порядка в договоре не предусмотрели, налог считается расчётным методом из договорной цены, и счета-фактуры не выставляются. Подходит ли это упрощенцу, который стал плательщиком из-за роста собственного дохода, кодекс прямо не говорит. Для договоров, заключённых до 2025 года, довод есть: обязанность у упрощенцев появилась по закону. Для договоров 2025–2026 годов он слабее. Работает норма только там, где покупатель без вычета: физлица, неплательщики НДС, освобождённые.

В Постановлении Конституционного Суда от 25.11.2025 № 41-П сказано, что до изменения закона поставщик вправе просить суд увеличить цену длящегося договора не больше чем на половину налога, если покупатель без вычета отказался менять договор. Условия те же: изменение налогового закона после заключения договора. Про ваш случай суд не высказывался.

Ещё одна норма против меня. В п. 5 ст. 145 есть фраза, что утратившие право на освобождение не имеют права на повторное. Стоит она в абзаце про ЕСХН, в абзаце про УСН её нет, а ФНС в методических рекомендациях исходит из того, что освобождение может вернуться. Это чтение по расположению фразы, прямого разъяснения я не нашла.

Письмо остаётся разъяснением, а не нормой. Но довода, по которому старая оплата не попадала бы в лимит, я не нашла ни в кодексе, ни в самом письме.