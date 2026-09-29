Долг вернули. НДС с него нет, а налог с продаж будет

Заказчик, который три года не платил, согласился вернуть долг. Клиентка позвонила в конце сентября почти счастливая: 4,5 миллиона, тремя платежами по 1,5 миллиона, в октябре, ноябре и декабре. Акты сверки заказчик подписал в начале этого года, до истечения давности по самым старым счетам, и теперь деньги наконец придут.
Я открыла её книгу доходов и поняла, что радоваться рано. Она ИП на УСН 6%, монтирует и обслуживает вентиляцию. НДС не платит: доход за 2025 год не дотянул до 20 миллионов. В августе Минфин написал в письме, что на такие деньги НДС не начисляют, и это правда. Но именно эти деньги отберут у неё освобождение, а вместе с ним заставят платить НДС со всех будущих продаж. Цифры ниже округлены, ситуация собрана из нескольких похожих.
Сколько у неё запаса
Доход за 2025 год по кассовому методу: 17,6 млн. Освобождение на 2026 год у неё есть. С января по сентябрь 2026 года в книге накопилось 13,5 млн, то есть по 1,5 млн в месяц. Если так пойдёт до конца года, свои деньги дадут ещё 4,5 млн, и год закроется на 18,0 млн.
Запас до 20 млн получается 2,0 млн. Долг в 4,5 млн больше запаса в два с четвертью раза.
Смотрим по месяцам, как заказчик предложил. На 1 октября в книге 13,5 млн. Октябрь: свои 1,5 и первый транш 1,5, всего 16,5. Ноябрь: 19,5. Декабрь: 22,5. Лимит превышен в декабре, я буду называть это пробоем. Проверяем вторым способом: 18,0 своих плюс 4,5 долга, те же 22,5.
Во сколько это обойдётся
Пробой в декабре означает, что плательщиком она становится с 1 января 2027 года. Прошлое это не затрагивает, но освобождения на 2027 год у неё уже нет: по итогам 2026 года 22,5 млн, а условие на следующий год требует не больше 20.
Ставка для неё 5%, вычетов входного налога при этой ставке нет. Допустим, продажи в 2027 году останутся на уровне 18 млн (для простоты считаю, что отгрузка совпадает с оплатой; налог на деле считают по отгрузке или предоплате, что раньше, п. 1 ст. 167), а цены в действующих договорах поменять не удастся. Если цена договора не менялась, ФНС в методических рекомендациях (раздел 16, он про длящиеся договоры, заключённые до 2026 года, так что для нас это аналогия) исходит из того, что цена уже включает налог, то есть считать по ставке 5/105. Тогда налог равен 18 000 000 × 5/105 = 857 143 руб. Второй способ: выручка без налога 18 000 000 / 1,05 = 17 142 857, разница с 18 млн та же, 857 143.
По моему прочтению, предъявленный покупателям налог исключается из дохода УСН (п. 1 ст. 248), и налог УСН станет меньше на 6% от 857 143, это 51 429 руб. до учёта взносов. Прямого разъяснения для налога, выделенного из цены, я не нашла; если инспекция не согласится, эффект уходит, и остаётся 857 тысяч. Чистая цена вопроса до 806 тысяч при худшем допущении (цены в договорах не меняются), то есть до 18% от вернувшегося долга. С самого долга клиентка налог УСН посчитала сразу: 4 500 000 × 6% = 270 000 до уменьшения на взносы. Про эти деньги она не знала, потому что НДС с долга как раз нет. Он приходит с других денег.
Все расчёты здесь исходят из того, что после года на 5% освобождение вернётся. Кодекс этого прямо не говорит: п. 9 ст. 164 обязывает применять ставку не менее 12 кварталов, а исключение для освобождения в нём не названо. Если возврата не будет, налог придётся платить существенно дольше одного года.
Можно ли подобрать график
Первая мысль у всех одна: попросить заказчика платить в другом месяце. Я посчитала три варианта на тех же цифрах.
Три транша в четвёртом квартале, как предложено. Пробой в декабре, НДС с 1 января 2027 года, только с продаж 2027 года: 857 143 руб.
Всё сразу в октябре. Октябрь заканчивается на 19,5 млн, порога ещё нет. Ноябрь 21,0 млн, пробой в ноябре, НДС с 1 декабря 2026 года. Декабрь 2026 года: 1 500 000 × 5/105 = около 71 тысячи. Плюс 2027 год, итого около 929 тысяч.
Всё в январе 2027 года. Доход 2026 года остаётся 18,0 млн, освобождение на 2027 год есть. Но лимит внутри года тот же, 20 млн: январь 6,0, сентябрь 18,0, октябрь 19,5, ноябрь 21,0. Пробой в ноябре 2027 года, НДС с 1 декабря 2027 года. А поскольку доход 2027 года выходит 22,5 млн, освобождения на 2028 год нет, и налог платится весь 2028 год. Снова около 71 тысячи плюс 857 тысяч, те же 929 тысяч, только на год позже.
Между этими тремя вариантами разница около 71 тысячи рублей: один лишний месяц налога. Есть и графики, которые двигают налог на год, но не отменяют его: лучший из графиков, которые всё-таки пробивают порог, тоже оставляет один год налога, просто позже. Чтобы долг не пробил порог вообще, его пришлось бы растянуть на три года: 2,0 млн в 2026-м, 2,0 в 2027-м и 0,5 в 2028-м. Причём доход 2026 и 2027 годов в такой схеме равен ровно 20 млн, а условие звучит как «не превысила». Один лишний счёт, и всё рушится. К тому же запас временный: по абз. 5 п. 1 ст. 145 порог по итогам года составляет 20 млн только за 2025–2028 годы, а за 2029 год 15 млн и 10 млн за 2030-й и далее.
Значит, при любом реалистичном графике налог придёт, и готовиться к нему надо сейчас, а не выбирать месяц. График должен отражать реальные возможности должника платить, а не подгонку под порог: если начать оформлять возвраты, зачёты или векселя ради даты, вопросы будут уже не к лимиту, а к деловой цели операций.
Отдельно про пять процентов. Ставка держится не меньше 12 налоговых периодов подряд, а налоговый период по НДС квартал, то есть три года. Методические рекомендации ФНС «НДС для УСН 2026» (раздел 9) допускают досрочное прекращение ставки при возврате освобождения, а при новом переходе на 5% отсчёт кварталов начинается заново. Но в самом п. 9 такого исключения нет: там названа только утрата права на ставку при превышении 250 млн. Это позиция ФНС, а не норма. Документ написан до закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ и оперирует старыми порогами 15 и 10 млн, поэтому пороги берите из кодекса, а не из него.
Что написано в письме и в кодексе
Письмо Департамента налоговой политики Минфина от 7 августа 2026 г. № 03-07-11/68757, подписал заместитель директора В. А. Прокаев. Вопрос ИП на УСН был про оплату в 2026 году за услуги 2023–2025 годов. Ответ из трёх частей. Оплата целиком входит в доход УСН 2026 года. Она же учитывается в лимите для освобождения от НДС и для ставок 5 и 7%. А НДС с неё не начисляют: налоговая база определена в день оказания услуг и повторно не определяется, а за 2023–2024 годы упрощенцы вообще не были плательщиками.
Держится это на тексте кодекса. Доход по п. 1 ст. 346.17 признаётся в день поступления денег на счёт, в кассу или получения иного имущества, а также при погашении задолженности иным способом. Слова «зачёт» там нет, но я читаю «иной способ» так, что взаимозачёт встречных требований приближает пробой так же, как платёж. Это моё прочтение нормы.
Освобождение упрощенца по п. 1 ст. 145 держится на доходе за предшествующий налоговый период не выше 20 млн (за 2025–2028 годы, в редакции 228-ФЗ). Внутри года действует п. 5 ст. 145: если доходы по ст. 346.15 превысили 20 млн (за 2026–2029 годы), плательщиком вы становитесь с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. За сам месяц пробоя налог не начисляют, методические рекомендации ФНС показывают это на примере превышения в мае и обязанности с 1 июня. Момент определения базы по п. 1 ст. 167 наступает в день отгрузки или оплаты, что раньше, поэтому оплата за старые услуги налог не создаёт.
Ставку 5% вы вправе применять по пп. 1 п. 8 ст. 164. Условий там три, вам подходят два: вы начали исполнять обязанности плательщика в течение налогового периода (пробой в ноябре, налог с декабря) либо освобождения нет, а доход за предшествующий налоговый период не выше 250 млн (сумма индексируется; это пробой в декабре, налог с января). Общие ставки с вычетами выбрать тоже можно, и при большой доле входного НДС от поставщиков материалов они могут выйти дешевле пяти процентов, считайте на своих данных. Но отказ от 5% для впервые перешедшего возможен только в течение четырёх последовательных налоговых периодов с первого, за который представлена декларация с операциями по этой ставке (п. 9 ст. 164 в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Вычеты по 5% не принимаются (пп. 8 п. 2 ст. 170) по товарам и услугам, используемым в операциях по этой ставке.
Про цену. По п. 1 ст. 168 налог предъявляется покупателю дополнительно к цене. Но спор о том, кто его несёт, решается иначе: по общему правилу (ст. 424 ГК, п. 17 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33) суд исходит из того, что налог уже включён в цену, если в договоре прямо не сказано, что цена указана без него и иное не следует из обстоятельств заключения договора. Поэтому пока вы освобождены, добавляйте в новые договоры право увеличить цену на сумму налога; в действующие такое условие можно внести только с согласия покупателя. С физлицами-потребителями одностороннее повышение цены рискованно (ст. 16 Закона о защите прав потребителей), для них закладывайте налог в цену новых договоров.
Отдельно новая норма, с которой это легко перепутать. С 1 октября 2026 года (закон опубликован 4 августа, вступает по истечении месяца, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС) в ст. 166 появляется п. 3.2 (Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ). Если после заключения договора изменился налоговый закон и из-за этого у поставщика при исполнении договора возникла обязанность платить налог, покупатель не может принять налог к вычету, а цену стороны не пересмотрели либо порядка в договоре не предусмотрели, налог считается расчётным методом из договорной цены, и счета-фактуры не выставляются. Подходит ли это упрощенцу, который стал плательщиком из-за роста собственного дохода, кодекс прямо не говорит. Для договоров, заключённых до 2025 года, довод есть: обязанность у упрощенцев появилась по закону. Для договоров 2025–2026 годов он слабее. Работает норма только там, где покупатель без вычета: физлица, неплательщики НДС, освобождённые.
В Постановлении Конституционного Суда от 25.11.2025 № 41-П сказано, что до изменения закона поставщик вправе просить суд увеличить цену длящегося договора не больше чем на половину налога, если покупатель без вычета отказался менять договор. Условия те же: изменение налогового закона после заключения договора. Про ваш случай суд не высказывался.
Ещё одна норма против меня. В п. 5 ст. 145 есть фраза, что утратившие право на освобождение не имеют права на повторное. Стоит она в абзаце про ЕСХН, в абзаце про УСН её нет, а ФНС в методических рекомендациях исходит из того, что освобождение может вернуться. Это чтение по расположению фразы, прямого разъяснения я не нашла.
Письмо остаётся разъяснением, а не нормой. Но довода, по которому старая оплата не попадала бы в лимит, я не нашла ни в кодексе, ни в самом письме.
Что сделать у себя сегодня
1. Составьте список всех неоплаченных отгрузок и полученных авансов на сегодняшнюю дату, а не только старых долгов. Для лимита важен день оплаты, а не год возникновения долга; дата отгрузки решает другое: возникнет ли НДС с этой оплаты. Если бухучёта нет, возьмите акты сверки и список неоплаченных актов и счетов.
2. Посчитайте в книге доходов сумму, которую можно получить без пробоя: 20 млн минус накопленный на сегодня доход минус все ожидаемые до 31 декабря включительно поступления, ваши, от других должников и авансы. Ровно 20,0 допустимо, превышение начинается с копейки. Проверяйте нарастающим итогом на конец каждого месяца: любое поступление в месяце пробоя сдвигает старт налога. Просить должника придержать платёж ради даты не стоит: налоговая увидит в этом подгонку под порог, срок оплаты должен определяться его реальными возможностями.
3. Учтите зачёты и другие способы погашения долга: по тексту п. 1 ст. 346.17 они тоже день дохода (про вексель там сказано прямо, про зачёт это моё прочтение).
4. Добавьте в договоры право увеличить цену на сумму налога и проверьте, что график с должником, а с ним и признание долга оформлены письменно: допсоглашение или новый акт сверки. Торговаться ради одного месяца я бы не стала: разница около 71 тысячи рублей, а риск не получить долг обойдётся дороже (это моя оценка, не норма).
5. Заранее сравните 5% и 22% на данных за год и выберите ставку до первого счёта-фактуры (порядок выбора сверьте с методическими рекомендациями ФНС, я его для этого случая не разбирала): от первой декларации со ставкой считаются и четыре периода на отказ, и 12 кварталов. Пока вы освобождены, не выставляйте счета-фактуры с выделенным налогом: он всё равно уйдёт в бюджет (п. 5 ст. 173).
6. Календарь. Пробой в ноябре: первая декларация за IV квартал 2026 года до 25 января 2027 года. Пробой в декабре: за I квартал 2027 года до 26 апреля 2027 года, 25-е воскресенье. Только электронно (п. 5 ст. 174). Если продаёте населению по чекам, заранее обновите ККТ на ставку НДС. Отдельного уведомления о начале уплаты налога я не нашла ни в кодексе, ни в методических рекомендациях ФНС (там прямо сказано, что уведомлять не нужно об освобождении и о выборе ставки). Платится налог равными долями до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала: за IV квартал 2026 года первая треть до 28 января 2027 года. С 1-го числа месяца после пробоя счета-фактуры выставляют в течение пяти календарных дней (п. 3 ст. 168), нужна книга продаж и оператор ЭДО для электронной декларации. При пробое в ноябре это уже с 1 декабря.
7. Авансы, полученные до пробоя, а отгруженные после: налог возникает при отгрузке, а по п. 1 ст. 346.15 (в ред. 104-ФЗ) доход периода отгрузки можно уменьшить на налог, не полученный сверх цены. Условие в норме: аванс получен в периоде, когда вы не были плательщиком или были освобождены. Налоговый период УСН год, поэтому для аванса в ноябре и отгрузки в декабре одного года это чтение спорное, разъяснений я не нашла.
Если у вас УСН, НДС или маркетплейсы, подписывайтесь на блог. Здесь я разбираю реальные налоговые ситуации без пересказа пресс-релизов.
Вопрос коллегам. У кого освобождение возвращалось после года на пятипроцентной ставке? Инспекция принимала прекращение ставки без вопросов или просила сначала отработать 12 кварталов из п. 9 ст. 164?