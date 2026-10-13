26 октября: письмо о сбое не продлит срок по НДС

Сегодня утром бухгалтер оптовой компании прислала мне скриншот: 1С-Отчётность не открывается, 1С по состоянию на 12 октября называла ориентиром 14 октября, а если не получится, то 16-е. К скриншоту приложена ссылка на письмо ФНС, на которое советует ссылаться сама 1С. Вывод у бухгалтера простой: письмо есть, значит, можно спокойно ждать и сдавать НДС, когда сервис оживёт.
Я открыла письмо целиком. Оно действительно существует и действительно помогает. Только закрывает оно один риск из трёх (штраф), про второй (блокировка счёта) молчит, а третий (когда декларацию вообще считать сданной) решает не оно. Разберу на кейсе с цифрами.
Кейс: НДС за третий квартал на 990 тысяч
Цифры в этом кейсе условные, взяты для иллюстрации, и вычет упрощён: только входной НДС по закупке товара, без аренды и услуг. Оптовая компания на общей системе, хозяйственные товары. За третий квартал реализация без НДС 45 000 000 рублей, НДС начислен 9 900 000. Закупки без НДС 40 500 000 (наценка около 11%), входной НДС к вычету 8 910 000. К уплате 990 000. Второй способ: разница баз 4 500 000 × 22% = 990 000. Сходится.
Последний день сдачи декларации приходится на воскресенье, 25 октября, поэтому срок переносится на понедельник, 26 октября. Налог платится тремя частями по 330 000: до 28 октября, до 30 ноября (28-е — суббота) и до 28 декабря.
Расчёт 1. Сколько стоит просрочка. Штраф — пять процентов в месяц, потолок 30%, нижняя граница 1 000 рублей. Считается он от суммы налога, не уплаченной в срок. Здесь у меня два полюса. Если инспекция возьмёт всю сумму, штраф 49 500 за каждый полный или неполный месяц, а потолок 297 000 (49 500 × 6; второй способ: 990 000 × 30%). Если первая треть, 330 000, заплачена 28 октября, а декларация подана 29-го, то по буквальному чтению базы к этому моменту может не быть, и тогда остаётся минимум 1 000. Как инспекция определяет базу, когда сроки уплаты двух третей ещё не наступили, я проверенной практики не нашла. Поэтому дальше считаю от худшего варианта.
Расчёт 2. Что даёт короткая просрочка. Допустим, декларация ушла 29 октября: это третий рабочий день после 26-го. В приказе ФНС, действующем с 1 октября, просрочка до трёх рабочих дней включительно названа в числе обстоятельств, которые свидетельствуют о незначительности нарушения. Одно смягчающее обстоятельство уменьшает штраф вдвое: 49 500 → 24 750. Вчетверо (12 375) штраф уменьшился бы, если бы инспекция признала ещё и сбой оператора отдельным вторым обстоятельством. Рассчитывать на это я бы не стала: перечень открытый, сбой в нём не назван, а пункт 14 приказа велит несколько фактов, относящихся к одному из «иных» обстоятельств, считать за одно. Ориентир при одном обстоятельстве — 24 750. Нижний предел при нескольких обстоятельствах — 10 000 рублей для «иных организаций» и 3 000 для малых и средних; 12 375 выше обоих.
Расчёт 3. Календарь блокировки счёта. Если декларации нет в инспекции, счёт можно приостановить после того, как пройдут 20 дней со срока. Дни эти рабочие. Считаем от 27 октября: четыре дня в октябре, затем ноябрь без 4-го числа (это праздник). Двадцатый рабочий день — вторник, 24 ноября. Решение вправе принять начиная с 25 ноября.
Коротко: отчёт, уже принятый оператором, не отправляйте повторно, пока есть шанс доставки, но дату запасного плана назначьте сегодня; налог платите до 28 октября; декларацию сдавайте до 26-го; блокировка возможна с 25 ноября.
Теперь о том, откуда эти цифры и что на самом деле написано в письме.
Что в письме есть, а чего нет
Письмо ФНС от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257 написано про штраф за несвоевременную сдачу декларации, пункты 1 и 2 статьи 119 НК. Суть в трёх мыслях.
Первая: подтверждением отправки по каналам связи служит документ оператора или разработчика программы с датой и временем отправки. Вторая: если сформировать или отправить отчёт в срок было нельзя по причинам, от вас не зависящим, нужны письма оператора или разработчика об отсутствии технической возможности в периоды, соответствующие срокам представления деклараций. Третья: если принести такие документы до конца камеральной проверки или до вручения акта, инспекция не начинает процедуру привлечения; если акт уже вручили — подаётся ходатайство, и к ответственности не привлекают.
Для нашего кейса важны три вещи, которые в самом письме прямо не проговорены.
Письмо привязано к периоду. Само письмо ФНС написано в 2022 году, до нынешних редакций статей 80 и 119. Я открыла страницу Астрала с подтверждающими письмами (на 13 октября): у 1С-Отчётности и «Астрал Отчёта 5.0» указан период «8.10.26 – 13.10.26», у письма об инциденте в облаке Яндекса «08.10.26 – 11.10.26». Срок по НДС, 26 октября, в эти периоды не входит. Астрал при этом пишет, что обновляет письма за весь период сбоя, так что даты на странице будут меняться. Вывод получается такой: если сервис вернётся до 26-го, письмо на этот срок не понадобится и не будет к нему относиться; если сбой дотянется до срока, нужно письмо, где указан период с вашей датой. Не «письмо есть, значит, спокойно», а «проверьте, какие даты в вашем письме».
Сбой шёл двумя волнами. По сообщению Астрала, 8 октября дата-центры Яндекса пострадали от атак БПЛА, 11 октября новые атаки повредили дата-центр во Владимире. Поэтому в новостях то 8-е, то 11-е. Для подтверждения важны обе даты, а не одна.
Письмо говорит только о штрафе. О блокировке счёта в нём нет ни слова. И нет в нём утверждения, что отчёт «считается сданным», если оператор принял его, но не доставил: этот вопрос решает не письмо, а пункт 4 статьи 80 НК (ниже).
Что говорит Кодекс
Дата представления. Пункт 4 статьи 80 НК: при передаче декларации по каналам связи днём её представления считается дата её отправки. Инспекция обязана передать квитанцию о приёме. Оператор пишет, что отчёты, отправленные из 1С-Отчётности в сбой, он принимает и сохраняет, и они уйдут в инспекцию сразу после восстановления; повторно отправлять не нужно. Что считать «датой отправки» для отчёта, принятого оператором, но доставленного позже, Кодекс прямо не говорит. Практики по этому сбою я не нашла, поэтому ценность имеет документ оператора о том, когда именно он принял отчёт.
Новый абзац в пункте 3 статьи 80 (ФЗ от 26.06.2026 № 201-ФЗ, применяется к декларациям, представленным с 26.07.2026). По тексту абзаца: вместе с декларацией, в том числе представленной с нарушением срока, налогоплательщик вправе представить сведения об обстоятельствах, исключающих привлечение к ответственности или смягчающих её, и документы, которые их подтверждают. То есть письмо оператора можно приложить к самой декларации, не дожидаясь требования и акта. Как именно передать такие сведения в электронной форме, Кодекс не говорит; формат я не нашла, уточняйте у оператора.
Запасного канала для НДС нет. Пункт 4 статьи 80 перечисляет и бумагу, и личный кабинет. Но пункт 5 статьи 174 для налогоплательщиков НДС требует: декларация подаётся в электронной форме по каналам связи через оператора электронного документооборота. И последний абзац того же пункта: декларация на бумажном носителе, если для неё предусмотрена обязанность электронной подачи, не считается представленной. Для счётчика блокировки это значит, что бумага его не останавливает. Астрал советует срочную отчётность сдавать через сервис ФНС. Для НДС это не подтверждено: пункт 5 статьи 174 требует оператора электронного документооборота, а по пересказам условий бесплатного сервиса ФНС (приказ ФНС от 03.06.2026 № ЕД-1-26/368@ о пилоте) НДС в него не входит; сам текст приказа об НДС молчит, и я выводов из него не делаю. Спросите инспекцию письменно, пока есть время. По тексту пункта 5 статьи 174 надёжная замена текущему оператору — другой оператор. Подключение занимает время, поэтому дату решения нужно назвать заранее. Штраф 200 рублей по статье 119.1 за нарушение порядка электронной подачи здесь второстепенен: главное последствие — непредставление.
Блокировка. Подпункт 1 пункта 3 статьи 76: решение о приостановлении операций можно принять, если декларация не представлена в течение 20 дней по истечении срока. Пункт 6 статьи 6.1: срок в днях считается в рабочих днях, если не указано иное. Пункт 11 статьи 76 распространяет правила статьи и на ИП. В тексте подпункта основание одно — декларации нет; причины непредставления он не оговаривает. Решение отменяется не позднее следующего дня после представления декларации (пункт 3.1).
Штраф. Пункт 1 статьи 119 НК (в ред. ФЗ от 31.07.2023 № 389-ФЗ): 5% суммы, не уплаченной в срок, за каждый полный или неполный месяц, не более 30% и не менее 1 000 рублей. Пункт 3 статьи 119, введённый 201-ФЗ, освобождает от штрафа только если по декларации нет налога к уплате. У нашей декларации налог есть, поэтому освобождение не работает.
Что снижает. Приказ ФНС от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ (зарегистрирован в Минюсте 31.08.2026 № 88065, опубликован 31.08.2026, действует с 1 октября 2026). Пункт 2: перечень обстоятельств открытый. Пункт 6: в числе обстоятельств, которые свидетельствуют о незначительности нарушения, названа просрочка до трёх рабочих дней включительно; это пример, а не автоматическое правило, итоговое решение за инспекцией. Пункт 12: обстоятельства учитываются при их документальном подтверждении. Пункт 15: одно обстоятельство уменьшает штраф вдвое, два — вчетверо. Пункт 17: не более чем в десять раз. Пункт 18: при нескольких обстоятельствах нижние пределы 3 000 рублей для малых и средних организаций и 10 000 для остальных.
Можно ли сослаться на форс-мажор. Подпункт 1 пункта 1 статьи 111 НК исключает вину при совершении деяния вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств; они устанавливаются общеизвестными фактами и публикациями в СМИ. Подпункт 4 добавляет иные обстоятельства, которые налоговый орган или суд могут признать исключающими вину. Атаки на дата-центры с пожаром описаны и операторами, и в новостях. Возражение инспекции можно ожидать такое: сбой у конкретного оператора не освобождает от выбора другого канала, а срок по НДС лежит за пределами сбоя. Это моё предположение, не позиция ФНС. Поэтому ставить всё на статью 111 я бы не стала, а письмо оператора и сведения по пункту 3 статьи 80 готовила бы в любом случае.
Что сделать до 26 октября
Сегодня и завтра
1. По каждому отчёту, который уходил с 8 октября, выпишите из журнала статус и время и запросите у оператора документ с датой и временем приёма или отправки. Астрал пишет, что принятые в сбой отчёты он сохраняет и сам передаст в инспекцию, повторно отправлять не нужно. Это обещание оператора, а не гарантия, поэтому зафиксируйте статус первого отчёта до любых новых действий.
2. Узнайте у оператора, сколько занимает подключение второго оператора, и назначьте дату решения. Если к этой дате у вас нет ни восстановленного сервиса, ни квитанции инспекции о приёме, не ждите: отправляйте через другого оператора, а у первого оставьте документ о времени приёма. Что инспекция сделает с дублем, я не проверяла; пропущенный срок обходится дороже по расчётам выше.
3. Бумагу для НДС не подавайте: она не считается представленной и счётчик блокировки не останавливает. Письменно спросите инспекцию, годится ли для вашей НДС-декларации сервис ФНС, который Астрал называет запасным для срочной отчётности: я подтверждения не нашла.
4. Первую треть налога, 330 000, заплатите до 28 октября. Срок уплаты установлен статьёй 174 и от срока декларации не зависит.
К 26 октября
5. Готовьте декларацию заранее и отправляйте, как только канал заработает; не оставляйте на 26-е. Даты 29 октября и 24 ноября ниже — это не запас времени, а границы: 29-е взято из приказа как пример «незначительной» просрочки, а 24 ноября — последний день, после которого блокировка становится возможной.
6. Когда отчёт дойдёт, откройте квитанцию инспекции о приёме. Оператор принял — не значит, что принято инспекцией; при отказе исправляйте сразу. Срок на исправление я не проверяла.
7. Если срок всё же пропущен: декларацию сдайте как обычно, не задерживая её из-за письма. Сведения и подтверждающие документы по пункту 3 статьи 80 направьте вместе с ней или сразу после; способ передачи уточните у оператора и в инспекции. В сведениях укажите период сбоя, который включает ваш срок, и, если просрочка не больше трёх рабочих дней (до 29 октября), отдельно это.
8. Поставьте в календарь 24 ноября: если по итогам этого дня декларации в инспекции нет, с 25 ноября решение о блокировке возможно. Письмо оператора про блокировку ничего не говорит, и рассчитывать, что оно её отменит, нельзя.
Если вы ИП на УСН с НДС. Срок, оператор и запрет бумаги те же. Подпункт 1 пункта 3 статьи 76 написан про организацию, но пункт 11 той же статьи применяет её правила и к индивидуальным предпринимателям, поэтому 25 ноября я бы считала датой риска и для вас. Практики блокировки ИП именно по этому основанию я не нашла. Суммы штрафа у вас будут другими, механика та же.
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Вопрос коллегам: если вы уже подавали декларацию с приложенными сведениями по новому абзацу пункта 3 статьи 80 — в каком виде инспекция приняла такой пакет у вашего оператора: отдельным файлом или текстом в сопроводительном письме?