26 октября: письмо о сбое не продлит срок по НДС

Что говорит Кодекс

Дата представления. Пункт 4 статьи 80 НК: при передаче декларации по каналам связи днём её представления считается дата её отправки. Инспекция обязана передать квитанцию о приёме. Оператор пишет, что отчёты, отправленные из 1С-Отчётности в сбой, он принимает и сохраняет, и они уйдут в инспекцию сразу после восстановления; повторно отправлять не нужно. Что считать «датой отправки» для отчёта, принятого оператором, но доставленного позже, Кодекс прямо не говорит. Практики по этому сбою я не нашла, поэтому ценность имеет документ оператора о том, когда именно он принял отчёт.

Новый абзац в пункте 3 статьи 80 (ФЗ от 26.06.2026 № 201-ФЗ, применяется к декларациям, представленным с 26.07.2026). По тексту абзаца: вместе с декларацией, в том числе представленной с нарушением срока, налогоплательщик вправе представить сведения об обстоятельствах, исключающих привлечение к ответственности или смягчающих её, и документы, которые их подтверждают. То есть письмо оператора можно приложить к самой декларации, не дожидаясь требования и акта. Как именно передать такие сведения в электронной форме, Кодекс не говорит; формат я не нашла, уточняйте у оператора.

Запасного канала для НДС нет. Пункт 4 статьи 80 перечисляет и бумагу, и личный кабинет. Но пункт 5 статьи 174 для налогоплательщиков НДС требует: декларация подаётся в электронной форме по каналам связи через оператора электронного документооборота. И последний абзац того же пункта: декларация на бумажном носителе, если для неё предусмотрена обязанность электронной подачи, не считается представленной. Для счётчика блокировки это значит, что бумага его не останавливает. Астрал советует срочную отчётность сдавать через сервис ФНС. Для НДС это не подтверждено: пункт 5 статьи 174 требует оператора электронного документооборота, а по пересказам условий бесплатного сервиса ФНС (приказ ФНС от 03.06.2026 № ЕД-1-26/368@ о пилоте) НДС в него не входит; сам текст приказа об НДС молчит, и я выводов из него не делаю. Спросите инспекцию письменно, пока есть время. По тексту пункта 5 статьи 174 надёжная замена текущему оператору — другой оператор. Подключение занимает время, поэтому дату решения нужно назвать заранее. Штраф 200 рублей по статье 119.1 за нарушение порядка электронной подачи здесь второстепенен: главное последствие — непредставление.

Блокировка. Подпункт 1 пункта 3 статьи 76: решение о приостановлении операций можно принять, если декларация не представлена в течение 20 дней по истечении срока. Пункт 6 статьи 6.1: срок в днях считается в рабочих днях, если не указано иное. Пункт 11 статьи 76 распространяет правила статьи и на ИП. В тексте подпункта основание одно — декларации нет; причины непредставления он не оговаривает. Решение отменяется не позднее следующего дня после представления декларации (пункт 3.1).

Штраф. Пункт 1 статьи 119 НК (в ред. ФЗ от 31.07.2023 № 389-ФЗ): 5% суммы, не уплаченной в срок, за каждый полный или неполный месяц, не более 30% и не менее 1 000 рублей. Пункт 3 статьи 119, введённый 201-ФЗ, освобождает от штрафа только если по декларации нет налога к уплате. У нашей декларации налог есть, поэтому освобождение не работает.

Что снижает. Приказ ФНС от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ (зарегистрирован в Минюсте 31.08.2026 № 88065, опубликован 31.08.2026, действует с 1 октября 2026). Пункт 2: перечень обстоятельств открытый. Пункт 6: в числе обстоятельств, которые свидетельствуют о незначительности нарушения, названа просрочка до трёх рабочих дней включительно; это пример, а не автоматическое правило, итоговое решение за инспекцией. Пункт 12: обстоятельства учитываются при их документальном подтверждении. Пункт 15: одно обстоятельство уменьшает штраф вдвое, два — вчетверо. Пункт 17: не более чем в десять раз. Пункт 18: при нескольких обстоятельствах нижние пределы 3 000 рублей для малых и средних организаций и 10 000 для остальных.

Можно ли сослаться на форс-мажор. Подпункт 1 пункта 1 статьи 111 НК исключает вину при совершении деяния вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств; они устанавливаются общеизвестными фактами и публикациями в СМИ. Подпункт 4 добавляет иные обстоятельства, которые налоговый орган или суд могут признать исключающими вину. Атаки на дата-центры с пожаром описаны и операторами, и в новостях. Возражение инспекции можно ожидать такое: сбой у конкретного оператора не освобождает от выбора другого канала, а срок по НДС лежит за пределами сбоя. Это моё предположение, не позиция ФНС. Поэтому ставить всё на статью 111 я бы не стала, а письмо оператора и сведения по пункту 3 статьи 80 готовила бы в любом случае.