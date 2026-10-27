17,4 млн: патент выдадут, а права на него уже нет

Бухгалтер принесла патент клиента на 2027 год. Заявление подали в октябре, через четыре дня пришёл ответ: номер, печать, всё как положено. Магазин посуды, зал 90 кв. м, три продавца, только розница. В 2025 году выручка была меньше 20 млн, а по книге доходов за 2026 год набегает 17,4 млн руб.
Патент на руках, а права на него к 1 января у клиента уже не будет: 15 млн он пройдёт в ноябре. Налоговая при выдаче лимит не проверила. В списке оснований для отказа такой проверки нет.
Выдача не проверяет доход
Патент выдают или отказывают в течение пяти дней со дня получения заявления (п. 3 ст. 346.45 НК РФ). Основания для отказа названы в п. 4 той же статьи: вид деятельности не из перечня региона, срок патента не по правилам п. 5, недоимка по налогу, который платят на ПСН, незаполненные поля заявления и повторный переход на ПСН по тому же виду деятельности раньше, чем разрешено после прежней утраты права (абз. 2 п. 8). Превышения дохода в списке нет.
Утрата права устроена иначе. По пп. 1 п. 6 ст. 346.45 налогоплательщик считается утратившим право на ПСН с начала налогового периода, на который выдан патент, если доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) по всем видам деятельности на патенте превысили лимит. Для периода, приходящегося на 2027 год, там прямо сказано: за 2026 год или в течение 2027 года превысили 15 миллионов рублей (в ред. ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Для 2026 года лимит 20 млн, а для периода, приходящегося на 2028 год и дальше, действует базовая формулировка подпункта с 10 млн. Для патента на весь год налоговый период — календарный год (п. 1 ст. 346.49), так что «с начала периода» означает с 1 января. Для патента короче года налоговый период равен его сроку (п. 2).
Довод «инспекция сама выдала патент» слышу регулярно. Опоры в тексте нет: проверка лимита в выдачу не входит, а утрата привязана к самому превышению, не к решению инспекции. Судебной практики и писем ведомств по лимиту 15 млн на 2027 год я не нашла (искала 27.10.2026), но рассчитывать на то, что выданный патент защитит, нельзя.
Что считается доходом
Учёт ведётся в книге учёта доходов ИП на ПСН (п. 1 ст. 346.53). Дата дохода — день получения денег (п. 2 ст. 346.53). Предоплата, пришедшая 28 декабря за товар, который уедет в январе, уже в 2026 году. Если ИП совмещает патент и УСН, считаются доходы по обоим режимам (последний абзац п. 6 ст. 346.45). Все патенты складываются вместе.
Что было видно заранее
Лимит 15 млн — это 1 250 000 руб. в месяц (15 000 000 : 12). У клиента 17 400 000 : 12 = 1 450 000. Превышение 2 400 000 руб., то есть 16% сверх лимита. Под прежний лимит в 20 млн запас был бы 2 600 000. При ровных продажах 15 млн набегают за 15 000 000 : 1 450 000 = 10,3 месяца, то есть около 11 ноября.
Признак, по которому можно было заметить раньше: девять двенадцатых лимита это 11 250 000 руб. Если на 1 октября в книге больше и продажи ровные, год закончится выше 15 млн. У клиента на 1 октября было 13 050 000 (17 400 000 × 9 : 12).
Сколько это стоит
Расчёт на цифрах собирательного клиента. Допустим, патент на 2027 год стоит 96 000 руб.; цифра условная, свою берите из патента. Выручку 2027 года принимаю равной 17,4 млн.
Права нет, а уведомления об УСН клиент не подавал. По п. 6 ст. 346.45 он оказывается на общем режиме: на УСН или ЕСХН переходит только тот, кто её применял. На патенте НДС не платят (п. 11 ст. 346.43), на общем режиме придётся. Освобождение по ст. 145 держится на выручке за три месяца не выше 2 млн, а у клиента в среднем 1 450 000 × 3 = 4 350 000. Если цены на полках не менять, НДС сидит внутри выручки: по ставке 22% (п. 3 ст. 164) и расчётной ставке 22/122 (п. 4 ст. 164) получается 17 400 000 × 22 : 122 = 3 137 705 руб. Это сумма до вычетов входного НДС, итоговая нагрузка меньше. Проверка вторым способом: 17 400 000 : 1,22 = 14 262 295, разница 3 137 705. НДФЛ в этот расчёт не входит.
Если до конца года подать уведомление об УСН и выбрать «доходы»: 17 400 000 × 6% = 1 044 000 руб. до уменьшения на взносы (ставка 6% федеральная, регион может её снизить; свою проверьте). Против 96 000 по патенту это на 948 000 больше, почти в 11 раз (1 044 000 : 96 000 = 10,9). Объект «доходы минус расходы» по моей арифметике выгоднее, если расходы выше 60% выручки (0,15 × (1 − 0,6) = 0,06), а у розницы посуды это обычное дело; полностью его здесь не считаю. Обе суммы не итоговая нагрузка. Для сравнения: НДС на УСН у этого клиента в 2027 году не появится, пока доходы с начала года не превысят 20 млн (п. 5 ст. 145: НДС с 1-го числа месяца, следующего за превышением), запас 2,6 млн. Порог 20 млн для НДС на УСН считается по доходам УСН и ПСН вместе, и освобождение на старте есть, если доход за 2026 год не выше 20 млн (абз. 4 п. 1 ст. 145). Как учитывать доходы, полученные только на ПСН, норма прямо не говорит, я бы считала их; если с ними выше 20 млн, НДС на УСН начнётся с 1 января 2027 года. Не путайте пороги: 20 млн это НДС на УСН, а 15 млн это патент на 2027 год.
Что успеть
1. Сегодня сложить из книги доходов всё, что пришло с 1 января по всем патентам (доходы от реализации по ст. 249, без внереализационных), добавить доходы по УСН, если совмещаете, и прибавить прогноз до конца года с декабрьскими авансами. Если факт плюс прогноз выше 15 млн, риск утраты права на патент 2027 года высокий: инспекция патент выдаст, но право потеряется. Если вышло не больше 15 млн, на 1 января право есть. Лимит действует и «в течение 2027 года»: следите за накопленным итогом с 1 января. Если сумма у границы, учтите возвраты предоплаты, они уменьшают доход периода возврата (п. 4 ст. 346.53). Деньги по эквайрингу, по смыслу пп. 1 п. 2 ст. 346.53, считаются днём зачисления на счёт: продажа 31 декабря с зачислением в январе попадает в 2027 год. Это правило учёта, а не способ уйти от лимита.
2. Если прогноз выше 15 млн и УСН вы не применяете, подать уведомление о переходе на УСН с 1 января 2027 года, с выбранным объектом (п. 1 ст. 346.13). Срок: не позднее 31 декабря 2026 года. Этот день нерабочий (перенос с 4 января, ПП РФ от 24.09.2025 № 1466), в 2027 году с 1 по 8 января праздники, 9 и 10 января выходные, первый рабочий день 11 января. Перенос срока по п. 7 ст. 6.1 НК РФ есть, но я бы на него не рассчитывала: подайте до 30 декабря. Если по итогам года окажется не больше 15 млн, от УСН можно отказаться уведомлением до 15 января (п. 6 ст. 346.13), но на патент это не вернёт: без заявления на патент, поданного заранее (срок в шаге 3), вы останетесь на общем режиме. Окна «после утраты» в п. 1 ст. 346.13 нет. Для 2026 года законодатель писал отдельный абзац (ФЗ от 25.04.2026 № 104-ФЗ, срок до 1 июня 2026 года), для 2027 года такого абзаца в тексте нет. Кто уже на УСН и совмещает её с патентом, повторно уведомление не подаёт: деятельность с 1 января пойдёт на УСН.
3. Патент на 2027 год при прогнозе выше 15 млн покупать нет смысла, если вы рассчитываете остаться на УСН; решение об отказе от УСН принимайте с учётом шага 2. Заявление на патент подают не позднее чем за 10 дней до начала (п. 2 ст. 346.45). Слова «календарных» там нет, значит, по п. 6 ст. 6.1 НК это рабочие дни: для 1 января 2027 года примерно 17 декабря (31 декабря нерабочий), надёжнее подать раньше. Итог года к этому времени ещё не известен. Если патент получен, но 15 млн ещё не превышены, заявление об утрате не подавайте: оно подаётся при наступлении обстоятельства, а после утраты права или прекращения деятельности до конца патента вернуться на патент по тому же виду деятельности можно не ранее следующего года (абз. 2 п. 8). Когда превышение уже случилось, срок такой: 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, с реквизитами всех патентов с не истекшим сроком действия, включая патент 2026 года, если он ещё действует (п. 8 ст. 346.45). От какого дня считать, если 15 млн пробиты в ноябре, текст не уточняет. Осторожнее считать от дня, когда накопленный итог перешёл 15 млн. Утрата касается патента на 2027 год с 1 января 2027 года: для патента 2026 года лимит 20 млн, и если он не превышен, как у нашего клиента, патент 2026 года остаётся. Если превышен, см. шаг 4. Добавьте пояснение в заявлении и сверьтесь с действующей формой. Если по патенту на 2027 год что-то успели заплатить, это уменьшит НДФЛ или налог по УСН, но не НДС (абз. 2 п. 7); по годовому патенту первая треть платится в течение 90 календарных дней после начала действия, а по патенту до шести месяцев вся сумма к его окончанию (п. 2 ст. 346.51), так что к концу года платить обычно ещё нечего.
4. Если вы уже ошиблись в 2026 году: за 2025-й было больше 20 млн, или в 2026-м вы их пробили, а остались на патенте. Уведомления об УСН на 2026 год не было, окно по 104-ФЗ закрылось 1 июня 2026 года, значит, с 1 января 2026 года у вас общий режим (пп. 1 п. 6). Окно было только для работавших на патенте в декабре 2025 года с доходом за 2025 год выше 20 млн; тем, кто пробил 20 млн в течение 2026 года, его не было вовсе. Заявление об утрате подайте сейчас, хотя десять дней вышли: оно не отменяет перехода на общий режим, а исполняет обязанность по п. 8. Налоги считаются как для вновь зарегистрированного ИП. Пени за просрочку их уплаты за период действия патента не начисляются (п. 7), про штрафы за непредставленные декларации эта норма молчит. Патентные платежи уменьшают НДФЛ или налог по УСН, но не НДС; что делать с остатком платежей по патенту 2026 года, уточните в инспекции вместе с подачей заявления. Если вы стали плательщиком НДС, вычет по товарам, работам и услугам, не использованным на патенте, принимается по главе 21. По основным средствам и нематериальным активам вычет есть, пока ОС не введены в эксплуатацию, а НМА не приняты к учёту (абзацы п. 7, введённые 104-ФЗ). Для 2027 года уведомление об УСН подать ещё можно, срок тот же, что в шаге 2.
5. Вернуться на патент по тому же виду деятельности можно не ранее следующего календарного года после утраты (абз. 2 п. 8). Патент на 2027 год при превышении 15 млн удержать нельзя (пп. 1 п. 6), а возврат возможен по буквальному прочтению п. 8 с 2028 года. Для периода 2028 года действует базовый лимит 10 млн, так что клиенту с 17,4 млн и тогда патент недоступен без снижения доходов. Норма не поясняет другое: что считать доходом за год, прожитый без патента.
Вопрос коллегам
Патент уже получен, а 15 млн пробиты в ноябре. С какого дня вы считаете десять календарных дней для заявления об утрате права: с дня пробития лимита или с 1 января? Встречали ответы инспекций или письма ФНС и Минфина именно по периоду 2027 года?
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