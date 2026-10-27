17,4 млн: патент выдадут, а права на него уже нет

Что успеть

1. Сегодня сложить из книги доходов всё, что пришло с 1 января по всем патентам (доходы от реализации по ст. 249, без внереализационных), добавить доходы по УСН, если совмещаете, и прибавить прогноз до конца года с декабрьскими авансами. Если факт плюс прогноз выше 15 млн, риск утраты права на патент 2027 года высокий: инспекция патент выдаст, но право потеряется. Если вышло не больше 15 млн, на 1 января право есть. Лимит действует и «в течение 2027 года»: следите за накопленным итогом с 1 января. Если сумма у границы, учтите возвраты предоплаты, они уменьшают доход периода возврата (п. 4 ст. 346.53). Деньги по эквайрингу, по смыслу пп. 1 п. 2 ст. 346.53, считаются днём зачисления на счёт: продажа 31 декабря с зачислением в январе попадает в 2027 год. Это правило учёта, а не способ уйти от лимита.

2. Если прогноз выше 15 млн и УСН вы не применяете, подать уведомление о переходе на УСН с 1 января 2027 года, с выбранным объектом (п. 1 ст. 346.13). Срок: не позднее 31 декабря 2026 года. Этот день нерабочий (перенос с 4 января, ПП РФ от 24.09.2025 № 1466), в 2027 году с 1 по 8 января праздники, 9 и 10 января выходные, первый рабочий день 11 января. Перенос срока по п. 7 ст. 6.1 НК РФ есть, но я бы на него не рассчитывала: подайте до 30 декабря. Если по итогам года окажется не больше 15 млн, от УСН можно отказаться уведомлением до 15 января (п. 6 ст. 346.13), но на патент это не вернёт: без заявления на патент, поданного заранее (срок в шаге 3), вы останетесь на общем режиме. Окна «после утраты» в п. 1 ст. 346.13 нет. Для 2026 года законодатель писал отдельный абзац (ФЗ от 25.04.2026 № 104-ФЗ, срок до 1 июня 2026 года), для 2027 года такого абзаца в тексте нет. Кто уже на УСН и совмещает её с патентом, повторно уведомление не подаёт: деятельность с 1 января пойдёт на УСН.

3. Патент на 2027 год при прогнозе выше 15 млн покупать нет смысла, если вы рассчитываете остаться на УСН; решение об отказе от УСН принимайте с учётом шага 2. Заявление на патент подают не позднее чем за 10 дней до начала (п. 2 ст. 346.45). Слова «календарных» там нет, значит, по п. 6 ст. 6.1 НК это рабочие дни: для 1 января 2027 года примерно 17 декабря (31 декабря нерабочий), надёжнее подать раньше. Итог года к этому времени ещё не известен. Если патент получен, но 15 млн ещё не превышены, заявление об утрате не подавайте: оно подаётся при наступлении обстоятельства, а после утраты права или прекращения деятельности до конца патента вернуться на патент по тому же виду деятельности можно не ранее следующего года (абз. 2 п. 8). Когда превышение уже случилось, срок такой: 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, с реквизитами всех патентов с не истекшим сроком действия, включая патент 2026 года, если он ещё действует (п. 8 ст. 346.45). От какого дня считать, если 15 млн пробиты в ноябре, текст не уточняет. Осторожнее считать от дня, когда накопленный итог перешёл 15 млн. Утрата касается патента на 2027 год с 1 января 2027 года: для патента 2026 года лимит 20 млн, и если он не превышен, как у нашего клиента, патент 2026 года остаётся. Если превышен, см. шаг 4. Добавьте пояснение в заявлении и сверьтесь с действующей формой. Если по патенту на 2027 год что-то успели заплатить, это уменьшит НДФЛ или налог по УСН, но не НДС (абз. 2 п. 7); по годовому патенту первая треть платится в течение 90 календарных дней после начала действия, а по патенту до шести месяцев вся сумма к его окончанию (п. 2 ст. 346.51), так что к концу года платить обычно ещё нечего.

4. Если вы уже ошиблись в 2026 году: за 2025-й было больше 20 млн, или в 2026-м вы их пробили, а остались на патенте. Уведомления об УСН на 2026 год не было, окно по 104-ФЗ закрылось 1 июня 2026 года, значит, с 1 января 2026 года у вас общий режим (пп. 1 п. 6). Окно было только для работавших на патенте в декабре 2025 года с доходом за 2025 год выше 20 млн; тем, кто пробил 20 млн в течение 2026 года, его не было вовсе. Заявление об утрате подайте сейчас, хотя десять дней вышли: оно не отменяет перехода на общий режим, а исполняет обязанность по п. 8. Налоги считаются как для вновь зарегистрированного ИП. Пени за просрочку их уплаты за период действия патента не начисляются (п. 7), про штрафы за непредставленные декларации эта норма молчит. Патентные платежи уменьшают НДФЛ или налог по УСН, но не НДС; что делать с остатком платежей по патенту 2026 года, уточните в инспекции вместе с подачей заявления. Если вы стали плательщиком НДС, вычет по товарам, работам и услугам, не использованным на патенте, принимается по главе 21. По основным средствам и нематериальным активам вычет есть, пока ОС не введены в эксплуатацию, а НМА не приняты к учёту (абзацы п. 7, введённые 104-ФЗ). Для 2027 года уведомление об УСН подать ещё можно, срок тот же, что в шаге 2.

5. Вернуться на патент по тому же виду деятельности можно не ранее следующего календарного года после утраты (абз. 2 п. 8). Патент на 2027 год при превышении 15 млн удержать нельзя (пп. 1 п. 6), а возврат возможен по буквальному прочтению п. 8 с 2028 года. Для периода 2028 года действует базовый лимит 10 млн, так что клиенту с 17,4 млн и тогда патент недоступен без снижения доходов. Норма не поясняет другое: что считать доходом за год, прожитый без патента.