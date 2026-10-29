Чек-лист: 560 вместо 200. Что проверить у клиентов до поправок 2027 года?

29 октября Дума приняла в первом чтении налоговые поправки бюджетного пакета, и я открыла сам текст законопроекта № 617-9, а не пересказы. В штрафах за непредставленный документ стоит 560 рублей вместо 200.

У клиента в прошлом году было требование на 140 документов. Тогда это стоило бы 28 000, по новой сумме — 78 400. Новые штрафы по проекту — с 1 января 2027 года, если закон примут. Вот что я проверяю у клиентов уже сейчас.

1. Открытые требования о документах. 560 вместо 200 за документ (п. 1 ст. 126 НК по проекту). Сумма зависит от даты нарушения (п. 2 ст. 5 НК): что уже просрочено — по старой, срок ответа в 2027 году — по новой. Сведите требования в таблицу с датой получения и сроком.

2. Пояснения и сведения. Не дали пояснения по п. 3 ст. 88 или другие обязательные сведения — 14 000 вместо 5 000, повторно в календарном году — 56 000 вместо 20 000 (ст. 129.1). Неявка свидетеля — 14 000 вместо 1 000 (ст. 128).

3. Любые декларации, включая нулевые. Минимальный штраф за просрочку — 2 600 вместо 1 000 (ст. 119). Годовые за 2026 год сдаются уже в 2027-м: поставьте внутренний срок на неделю раньше.

4. Бумага вместо электронки. Нарушение порядка электронной подачи — 560 вместо 200 (ст. 119.1).

5. Обособленные подразделения. Сообщить о создании ОП нужно в течение месяца (пп. 3 п. 2 ст. 23). Не сообщили — новый штраф 121 000, кроме филиалов и представительств (п. 3.1 ст. 126 по проекту). Ищите рабочие места, созданные больше чем на месяц по другому адресу, даже в том же городе. ОП, открытое в декабре, заявляйте сразу: срок сообщения уйдёт в 2027 год.

6. 6-НДФЛ по подразделениям. По проекту с 2027 года расчёт сдаётся по месту нахождения организации, по ОП — вправе, если до 1 марта подано уведомление (п. 2 ст. 230). Как сдавать годовой расчёт за 2026 год, проект не определяет, комитет просит уточнить.

7. Травматизм. Администрирование переходит из Соцфонда в ФНС, ставки по классам риска записаны в НК, класс, скидки и надбавки определяет СФР (ст. 425.1, 431). По оценке комитета — через ЕНП и до 28-го вместо 15-го. Сверьтесь с СФР сейчас: что будет с долгами и переплатами, проект не говорит. На АУСН в 2027 году взнос фиксированный, 1/12 до 28-го.

8. Помещения под ПВЗ. ПВЗ маркетплейсов добавлены в объекты налога на имущество по кадастровой стоимости (ст. 378.2 по проекту). Касается организаций и ИП на УСН, чей объект попадёт в региональный перечень. Комитет считает норму спорной.

Поправки ко второму чтению принимают до 18:00 12 ноября, рассмотрение назначено на 19 ноября. Суммы и даты ещё могут поменяться. Нашли ОП без сообщения или требование со сроком в январе — подайте вовремя: штраф определяет дата нарушения, а не дата исправления.

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Вопрос коллегам: у кого из ваших клиентов есть подразделения, о которых они сами не знают — склад у партнёра со своими сотрудниками, точка в ТЦ, офис в другом районе? Как вы их выявляете?