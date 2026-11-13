9 проверок ИП до 1 декабря: налог на имущество

Что проверить

1. Пришло ли уведомление. Кабинет физлица клиента или Госуслуги. Инспекция направляет его не позднее чем за 30 дней до срока (п. 2 ст. 52 НК). Срок уплаты за 2025 год — 1 декабря 2026 года, вторник (п. 1 ст. 409, абз. 3 п. 1 ст. 397, абз. 3 п. 1 ст. 363 НК).

2. За какие годы начислено. Не более чем за три года до года направления: в 2026 году — за 2023–2025 (п. 3, 4 ст. 409 НК).

3. Хватит ли ЕНС на два срока подряд. ЕНС у ИП один — и по бизнесу, и по личным налогам. 30 ноября (28-е — суббота) списываются НДФЛ, удержанный с 23 октября по 22 ноября, взносы за октябрь и, если ИП платит НДС, треть НДС за III квартал; 1 декабря — имущественные налоги. Сложите обе суммы и пополните ЕНС до 30 ноября, а не после.

4. Не снимут ли резерв. Отложенная сумма видна во вкладке «Отложенная переплата». По памятке ФНС для ИП, если до 1 декабря на ЕНС возникнет долг с более ранним сроком, резерв отменят и деньги уйдут на него. В самом кодексе такой отмены нет: по п. 8 ст. 78 НК зачёт считается произведённым. Но спорить о пенях хуже, чем пополнить счёт. И помните: оплата уведомления с Госуслуг тоже падает на общий ЕНС и сначала закрывает платежи по бизнесу с более ранним сроком (п. 8 ст. 45 НК).

5. Есть ли объект в региональном перечне за 2025 год. Для объектов из перечня по п. 7 ст. 378.2 НК освобождения на УСН и патенте нет — налог платить в любом случае. Начинайте с этого пункта, чтобы не подавать лишнее заявление.

6. Объекта в перечне нет, он работает в бизнесе, а налог начислен. На УСН имущество для бизнеса освобождено (п. 3 ст. 346.11 НК), на патенте — только используемое в патентном виде деятельности и в период действия патента (пп. 2 п. 10 ст. 346.43 НК). Инспекция сама этого не знает. Подайте заявление о льготе (порядок п. 6 ст. 407 НК) и сразу приложите договор аренды, акт или документы о кассе по адресу: ФНС пишет, что у инспекции должны быть сведения об использовании объекта за заявленный период. Ремонт и временный простой освобождению не мешают (письмо ФНС от 13.02.2024 № БС-4-21/1534@, про УСН).

7. Уже заплатили за освобождённый объект. То же заявление, деньги после перерасчёта вернутся на ЕНС. Перерасчёт — не более чем за три года до года, в котором направят уведомление о перерасчёте (п. 2.1 ст. 52 НК). Если оно уйдёт уже в 2027 году, 2023 год пропадёт — поэтому подавайте сейчас, а не в конце декабря.

8. Налог вырос больше чем на 10%. Потолок 1,1 к прошлому году (п. 8.1 ст. 408 НК) не действует для объектов из перечня и при изменении характеристик объекта (п. 5.1 ст. 408). Для них рост без ограничения — не ошибка инспекции. В остальных случаях рост сверх 10% — повод проверить расчёт.

9. Земля и машина. Освобождение на УСН и патенте касается налога на имущество физлиц, но не земельного и транспортного. Их ИП платит, даже если участок под магазином, а машина возит товар.

Если объекта нет в уведомлениях, налог по нему никогда не платили и дело не в льготе или освобождении — подайте сообщение о наличии объекта до 31 декабря (п. 2.1 ст. 23 НК), надёжнее до 30-го. Заявление о льготе срок 1 декабря не сдвигает: пока его рассматривают, оставьте деньги на ЕНС, после перерасчёта излишек вернётся на счёт.

Если у вас УСН, НДС или маркетплейсы — подписывайтесь на блог. Здесь я разбираю реальные налоговые ситуации без пересказа пресс-релизов.

Вопрос коллегам: подаёте ли вы за ИП на УСН заявление о льготе по каждому новому помещению сразу или ждёте уведомления? Отказывали ли вам без документов, приложенных к заявлению?