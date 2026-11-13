3 450, 2 639 или 1 993: какая сумма WB — доход?

2 639 или 3 450 — вот здесь спор

За 2 639. По этой сумме агент продал товар, и её WB показывает как реализацию; в 1С она идёт в отчёт комиссионера. ФНС в письме от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@ разбирала скидки по поручению продавца и баллы: в доходах учитывается фактическая цена продажи, а баллы, которыми площадка компенсирует скидку через свои же услуги, доходом продавца не признаны. Снижение ставки вознаграждения по экономике похоже на такую же компенсацию услугами.

За 3 450. WB продаёт от своего имени за счёт продавца, то есть как комиссионер. Если комиссионер продал дешевле цены комитента, разницу он возмещает (п. 2 ст. 995 ГК), а полученные от него деньги Минфин включает в базу НДС (письмо от 16.12.2022 № 03-07-11/122611). Логика инспектора: цена 3 450, а 811 рублей WB «заплатил» сниженной комиссией, и зачёт доход не уменьшает — та же логика, что в письме 2024 года.

Прямого разъяснения именно о скидке за счёт площадки я не нашла. Для клиента на «доходах» 3 450 — консервативный вариант, цена спора по этой строке 811 × 6% = 48,66 рубля; плательщик НДС на 5% переплатит ещё 811 × 5/105 = 38,62. Я считаю по сумме чека, потому что она совпадает с данными площадки, но решение принимаю вместе с клиентом и фиксирую в учётной политике.