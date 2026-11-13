3 450, 2 639 или 1 993: какая сумма WB — доход?

13 ноября на вебинаре Клерка я разбирала отчёты Wildberries и Ozon на живых данных. Одна строка из отчёта селлера постельного белья заслуживает отдельного разговора: в ней три суммы, и каждую из них я встречала в КУДиР у клиентов, пришедших от другого бухгалтера.
Продавец поставил цену 3 450 рублей. Покупатель заплатил 2 639. На счёт пришло 1 992,97. Одна сумма точно не доход, а между двумя другими — спор, о котором стоит знать до того, как клиент получит требование.
Что в строке
Детализированный отчёт WB за неделю 1–7 ноября 2026 года, одна продажа:
3 450,00 — «Цена розничная с учётом согласованной скидки», цена продавца.
23,51% — «Платформенные скидки»: WB дал покупателю скидку за свой счёт, 3 450 − 2 639 = 811 рублей.
2 639,00 — «Вайлдберриз реализовал Товар (Пр)», сумма чека.
31,56% → 8,05% — базовый и итоговый размер вознаграждения. Одновременно со скидкой WB снизил свою ставку. От какой базы он считает проценты, в отчёте не видно, поэтому смотрю рубли: вознаграждение 361,57 и НДС с него 79,55 — итого 441,12; эквайринг 128,78 и выдача и возврат на ПВЗ 76,13 — итого 204,91.
К перечислению: 2 639 − 441,12 − 204,91 = 1 992,97.
1 992,97 — точно не доход
Это остаток после удержаний. Зачёт услуг площадки из выручки доход не уменьшает: доход — вся сумма, поступившая от покупателя (письмо ФНС от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@). Вознаграждение — расход, и только на «доходах минус расходы» (пп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК).
2 639 или 3 450 — вот здесь спор
За 2 639. По этой сумме агент продал товар, и её WB показывает как реализацию; в 1С она идёт в отчёт комиссионера. ФНС в письме от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@ разбирала скидки по поручению продавца и баллы: в доходах учитывается фактическая цена продажи, а баллы, которыми площадка компенсирует скидку через свои же услуги, доходом продавца не признаны. Снижение ставки вознаграждения по экономике похоже на такую же компенсацию услугами.
За 3 450. WB продаёт от своего имени за счёт продавца, то есть как комиссионер. Если комиссионер продал дешевле цены комитента, разницу он возмещает (п. 2 ст. 995 ГК), а полученные от него деньги Минфин включает в базу НДС (письмо от 16.12.2022 № 03-07-11/122611). Логика инспектора: цена 3 450, а 811 рублей WB «заплатил» сниженной комиссией, и зачёт доход не уменьшает — та же логика, что в письме 2024 года.
Прямого разъяснения именно о скидке за счёт площадки я не нашла. Для клиента на «доходах» 3 450 — консервативный вариант, цена спора по этой строке 811 × 6% = 48,66 рубля; плательщик НДС на 5% переплатит ещё 811 × 5/105 = 38,62. Я считаю по сумме чека, потому что она совпадает с данными площадки, но решение принимаю вместе с клиентом и фиксирую в учётной политике.
Отрицательное вознаграждение — доход без спора
Если скидка площадки больше её вознаграждения, ставку срезать уже некуда. Условный пример: цена продавца 1 000, ставка 20%, площадка дала скидку 25%. Покупатель заплатил 750, продавцу начислено 800 за товар до удержаний за эквайринг и логистику, вознаграждение в отчёте — минус 50.
Эти 50 рублей площадка доплатила из своих, и здесь деньги реально пришли. Доход: 750 по чеку плюс 50 — 800. Для плательщика НДС они в базе: суммы, «иначе связанные с оплатой реализованных товаров» (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК), — и это ровно случай письма Минфина № 03-07-11/122611. Итог недели обычно положительный, минус сидит в отдельных строках, поэтому его и пропускают.
5 019 рублей, которые легко посчитать дважды
В сводке того же отчёта под «Продажей» 521 442,09 стоит строка «В том числе компенсация скидки по программе лояльности» — 5 019 рублей. Эта сумма уже внутри «Продажи». Отдельно её в доход не прибавляют, иначе 5 019 рублей попадут в базу дважды.
Заметьте: здесь WB компенсирует скидку деньгами и показывает их в продаже. Платформенную скидку из строки выше — нет. Это ещё один довод, что две скидки площадка сама учитывает по-разному.
Неделя целиком: 521 тысяча против 336
Сводка WB за 1–7 ноября: «Продажа» — 521 442,09, «Итого к оплате» — 336 320,01. Разница 185 122,08: вознаграждение и эквайринг 115 234,78, доставка 58 307,84, хранение 11 579,46. Доставка — 11,2% продаж недели: на каждую продажу в детализации есть строка «Доставка» с пустым типом документа, это услуга WB, а не продажа.
Если доход взять по банку, база за неделю занижена на 185 122,08 рубля — больше трети продаж. Для упрощенца на «доходах» по ставке 6% без НДС это 11 107 рублей налога за неделю.
У этого селлера НДС 5%, поэтому 1С отправила в КУДиР не 521 442,09, а 500 231,39: в продажах товары по ставке 5% на 445 424,09 и «Без НДС» на 76 018,00, НДС 445 424,09 × 5/105 = 21 210,67 (в 1С 21 210,70 из-за построчного округления). Предъявленный покупателю НДС в доход не включается (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК).
А строку «Без НДС» я бы проверила первой. Она стоит у детского белья. Упрощенец на ставке 5% не применяет ставку 10% (абз. 3 п. 9 ст. 164 НК), а освобождения для детского белья в ст. 149 НК нет. Если другого основания нет, на 76 018 рублях это 3 619,90 рубля НДС за одну неделю. Ставка в отчёт приходит из карточки товара в 1С, поэтому колонку «% НДС» смотрю в каждом отчёте комиссионера.
Что сделать
1. Сверить сумму каждого отчёта комиссионера в 1С с «Продажей» в сводке WB, а не с «К перечислению» и не с банком.
2. Отдельно найти в детализации строки с отрицательным вознаграждением: эта компенсация — доход сверх «Продажи», а у плательщика НДС и база.
3. Проверить, не прибавлена ли компенсация по программе лояльности второй раз.
4. Сверить колонку «% НДС» с карточками товаров. «Без НДС» у упрощенца на 5% — только с основанием; нет основания — исправить карточку и доначислить НДС по ставке 5/105 за прошлые кварталы.
5. Если прежний бухгалтер считал доход по банку: пересчитать доход с начала года и проверить, не перешёл ли клиент лимит освобождения от НДС и в каком месяце; пересчитать авансы по УСН за I квартал, полугодие и 9 месяцев, подать уведомления и доплатить с пенями; плательщику НДС — уточнёнки по НДС за прошлые кварталы, а за прошлые годы — уточнёнки по УСН. Перед уточнёнкой сальдо ЕНС должно покрывать недоимку и пени: тогда штрафа нет, если клиент ещё не узнал, что инспекция нашла ошибку или назначила выездную проверку (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК).
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Вопрос коллегам: платформенную скидку WB вы считаете по сумме чека или по цене продавца? Были ли у клиентов требования именно по этой разнице?