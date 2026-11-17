Клиентка, торговое ООО на УСН «доходы», принесла в ноябре расчет: с 2027 года переходим на «доходы минус расходы», экономия 240 тысяч в год. Расчет аккуратный, расходы реальные, все подтверждены документами. Уведомление она собиралась подать в последнюю рабочую неделю декабря.
Я попросила еще одну цифру: сколько товара будет лежать на складе 31 декабря и сколько из него уже оплачено поставщикам. Оказалось, около 6 млн рублей, и весь этот товар уже получен и оплачен. С этой цифрой экономия 240 тысяч превращается в переплату 660 тысяч за 2027 год.
Где ошибка в расчете
Расчет «какой объект выгоднее» обычно делают так: берут выручку и расходы за год, считают 6% от одного и 15% от разницы. Это правильно для года, который целиком прожит на одном объекте. Год смены объекта — другой. В нем часть расходов, которые бизнес реально несет, в базу не попадает.
Дело не в ставке и не в доле расходов. Дело в том, когда получен и оплачен товар, который вы продадите после 1 января.
Что говорит кодекс и как его читает Минфин
При переходе с «доходов» на «доходы минус расходы» расходы, относящиеся к периодам применения объекта «доходы», при исчислении базы не учитываются (п. 4 ст. 346.17 НК).
Что значит «относящиеся», кодекс не говорит. Стоимость товаров для перепродажи признается после фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК) и по мере реализации (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). Товар продан в 2027 году — но к какому периоду относится расход?
Минфин с 2019 года отвечает так:
— товар, поступивший в «доходном» году, но оплаченный после перехода, в расходы нового объекта включается;
— товар, который и поступил, и оплачен в «доходном» году, при продаже после перехода в расходах не учитывается.
Так написано в письмах Минфина от 27.11.2019 № 03-11-11/92033, от 02.03.2020 № 03-11-06/2/15228 и от 22.09.2021 № 03-11-06/2/76771. Свежих писем с другой позицией я не нашла.
Позиция не всегда была такой. В 2017 году Минфин писал обратное: если товар оплачен на «доходах», а продан после перехода, расходы могут быть учтены (письмо от 18.10.2017 № 03-11-11/68187). Это аргумент для спора, но инспекция будет действовать по последним письмам, и считать экономику перехода я бы стала по ним.
Отсюда рабочее правило: товар, который на 31 декабря и получен, и оплачен, на новом объекте в расходы не попадет. В 2026 году объект «доходы» расходов не знает, а в 2027 году их не пускает п. 4 ст. 346.17.
Расчет 1. Год как обычно
ООО торгует стройматериалами, платит НДС по ставке 5%. Прогноз на 2027 год (суммы без НДС, который предъявляется покупателям):
— выручка — 48 000 000 руб.;
— себестоимость проданных товаров — 30 000 000 руб. При ставке 5% входной НДС к вычету не принимается и учитывается в стоимости товара (пп. 8 п. 2 ст. 170 НК), поэтому 30 млн — уже с входным НДС;
— прочие расходы (аренда, зарплата, взносы, логистика) — 9 000 000 руб., в том числе страховые взносы 1 290 000 руб.
Ставки беру федеральные: 6% и 15%. Если в регионе ставка ниже, все расчеты ниже пересчитываются по ней.
«Доходы», 6%: 48 000 000 × 6% = 2 880 000. Организация уменьшает налог на взносы, но не больше чем наполовину (п. 3.1 ст. 346.21 НК): лимит 1 440 000, взносы 1 290 000 в него помещаются. Налог: 2 880 000 − 1 290 000 = 1 590 000 руб.
«Доходы минус расходы», 15%: (48 000 000 − 30 000 000 − 9 000 000) × 15% = 9 000 000 × 15% = 1 350 000 руб. Минимальный налог — 1% от доходов, 480 000 (п. 6 ст. 346.18 НК); расчетный налог больше, платим его.
Разница — 240 000 руб. в пользу «доходов минус расходы». Это и был расчет клиентки.
Расчет 2. Тот же год, но с переходным складом
На 31 декабря 2026 года на складе товара на 6 000 000 руб., весь получен и оплачен поставщикам в 2026 году. Он будет продан в 2027 году и войдет в себестоимость 30 млн.
Но в расходы 2027 года он не попадет. Учитываемая себестоимость: 30 000 000 − 6 000 000 = 24 000 000.
База: 48 000 000 − 24 000 000 − 9 000 000 = 15 000 000. Налог: 15 000 000 × 15% = 2 250 000 руб.
Сравниваем с «доходами»: 2 250 000 − 1 590 000 = 660 000 руб. переплаты за 2027 год.
Проверка вторым способом: потерянный расход 6 000 000 × 15% = 900 000 руб. дополнительного налога. Было 240 000 экономии, стало 240 000 − 900 000 = −660 000. Сходится.
Отдельно про входной НДС. При ставке 5% он к вычету не принимается, и в расчете он уже сидит внутри 6 млн: если все поставщики на ставке 22%, это 6 000 000 × 22/122 ≈ 1 082 000 руб. Это не вторая потеря, а часть той же суммы. Для УСН он учитывается отдельной строкой (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК), товар — без него (пп. 23 того же пункта), но раз оплачен в 2026 году, судьба у него та же, что у товара. Поэтому склад для расчета берите с входным НДС.
Расчет 3. Сколько склада можно себе позволить
Порог считается одной формулой: годовая экономия от смены объекта, деленная на ставку «доходов минус расходы».
240 000 / 15% = 1 600 000 руб.
Если полученный и оплаченный, но не проданный товар на 31 декабря больше 1,6 млн, в первый год на новом объекте компания платит больше, чем платила бы на «доходах». Если дальше экономия останется на уровне 240 тысяч в год, разовая потеря 900 тысяч налога окупится только к концу четвертого года: 900 / 240 = 3,75.
Обратный переход тоже стоит денег
Если клиент уходит с «доходов минус расходы» на «доходы», ловушка та же, только без специальной нормы. На «доходах минус расходы» товар списывается, когда он и оплачен, и продан. Товар, оплаченный в 2026 году, но проданный уже в 2027 году на «доходах», в расходы не попадет. И наоборот: товар, проданный в 2026 году, но оплаченный поставщику в январе, тоже пропадает. Спорить тут не с чем: потерю нужно посчитать и включить в сравнение. Уменьшить ее можно, рассчитавшись с поставщиками за уже проданный товар до 31 декабря.
Та же логика у декабрьских авансов покупателей: на «доходах минус расходы» аванс облагается в 2026 году, а стоимость товара, отгруженного под него в 2027 году на «доходах», не учтется нигде. Это вывод из кассового метода, отдельного письма я не нашла. По возможности отгрузите такой товар до 31 декабря.
Что можно сделать до конца декабря, если переходите на «доходы минус расходы»
Развести поступление и оплату по разные стороны 1 января. Письма 2019–2021 годов прямо разрешают учесть товар, который поступил в старом году, а оплачен и продан в новом. Если договор с поставщиком дает отсрочку, декабрьские поставки, которые будут продаваться уже в 2027 году, разумно оплатить в январе, в пределах этой отсрочки. Переписывать договоры задним числом и придумывать отсрочку только ради налога я бы не стала: это повод для вопросов по ст. 54.1 НК.
Собрать дебиторку. Товар, отгруженный на «доходах» и оплаченный покупателем в январе, даст выручку на новом объекте без расхода. Что можно получить до 31 декабря — получайте.
Аванс в декабре под январскую поставку. Прямого запрета нет: письма 2019–2021 годов не пускают в расходы товар, который до перехода и получен, и оплачен. А письмо Минфина от 14.10.2020 № 03-11-06/2/89944 разрешило учесть материалы, оплаченные до перехода и полученные после. Но чтобы не спорить, аванс тоже лучше перенести на январь.
Не только товары. Аренду, лицензии и другие расходы за январь оплачивайте в январе: оплаченное в декабре Минфин, скорее всего, отнесет к «доходному» периоду. С декабрьской зарплатой, выплаченной в январе, ясности нет: по аналогии с товаром ее можно учесть, но писем на этот счет я не нашла, и в расчете потерь я бы считала ее потерянной.
Отложить смену объекта на год имеет смысл, только если к следующему 31 декабря оплаченный остаток реально станет меньше: вы распродаете сток или сокращаете закупки. Если склад у вас всегда примерно такой, потеря разовая, а каждый год отсрочки отнимает 240 тысяч экономии. Решать надо по горизонту, а не по первому году.
Про срок. Уведомление подается «до 31 декабря» года, предшествующего смене объекта (п. 2 ст. 346.14 НК). 31 декабря 2026 года — нерабочий день: на него перенесен выходной с 4 января 2026 года (постановление Правительства от 24.09.2025 № 1466). Есть мнение, что тогда срок сдвигается на первый рабочий день января, но официального подтверждения для смены объекта я не нашла. Надежный последний день — среда, 30 декабря. Форма — единое уведомление по УСН (КНД 1154004, приказ ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@), с конца июля 2026 года она заменила бланк 26.2-6.
Чек-лист: переход с «доходов» на «доходы минус расходы»
1. Посчитать «потерянный» остаток на 31 декабря. Прогнозный остаток товаров на счетах 41 и 45 (включая товар на складах маркетплейсов и у комиссионеров) по покупной стоимости минус неоплаченная часть этих партий. Получится товар, который и получен, и оплачен в 2026 году, — его новый объект не увидит. Если входной НДС вы к вычету не принимаете (освобождение, ставка 5% или 7%), остаток берите с НДС; при ставке 22% с вычетами — без.
2. Прибавить неоплаченную отгрузку. Себестоимость товара, отгруженного в 2026 году, но не оплаченного покупателями на 31 декабря. Выручка придет уже на новый объект, а расход останется в «доходном» году.
3. Сравнить сумму с порогом. Годовая экономия от смены объекта, деленная на вашу ставку «доходов минус расходы» (с учетом региональной). Сумма выше порога — в первый год заплатите больше, чем на «доходах». Это еще не приговор: посчитайте, за сколько лет окупится потеря (сумма × ставка / годовая экономия). Если налог на «доходах минус расходы» у вас близок к минимальному, считайте полный налог в обоих вариантах, а не по формуле.
4. Проверить договоры поставщиков на отсрочку. Где отсрочка уже есть, декабрьские поставки, которые будут продаваться в 2027 году, оплачивать в январе. Декабрьские авансы под январские поставки — тоже на январь.
5. Не оплачивать в декабре январские услуги. Аренду, лицензии, подписки за январь — в январе. Декабрьскую зарплату, выплаченную в январе, заложите в расчет потерь.
6. Подготовить учет к разделению партий. Инвентаризация на 31 декабря с отметкой, какие партии оплачены, и метод оценки покупных товаров в учетной политике по УСН на 2027 год: ФИФО, по средней стоимости или по стоимости единицы (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). Для разделения партий удобнее ФИФО или по единице: при средней стоимости старый и новый товар смешиваются.
7. Если уведомление уже подано, а остаток большой. Сначала посчитайте, что можно сократить: оплаты поставщикам, дебиторку покупателей. Отзывать стоит, только если и после этого потеря окупается дольше, чем вы готовы ждать. Нормы об отзыве уведомления в кодексе нет. Безопаснее всего не позднее 30 декабря направить в инспекцию письмо об аннулировании поданного уведомления, сохранить подтверждение отправки, а в январе проверить в личном кабинете, какой объект за вами числится.
Если у вас УСН, НДС или маркетплейсы — подписывайтесь на блог. Здесь я разбираю реальные налоговые ситуации без пересказа пресс-релизов.
Вопрос коллегам: как вы считаете оплаченный остаток, если партия оплачена частично, — пропорционально оплате или по конкретным позициям? И приходилось ли защищать перед инспекцией товар, оплаченный на «доходах», со ссылкой на письмо 2017 года?