Что говорит кодекс и как его читает Минфин

При переходе с «доходов» на «доходы минус расходы» расходы, относящиеся к периодам применения объекта «доходы», при исчислении базы не учитываются (п. 4 ст. 346.17 НК).

Что значит «относящиеся», кодекс не говорит. Стоимость товаров для перепродажи признается после фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК) и по мере реализации (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). Товар продан в 2027 году — но к какому периоду относится расход?

Минфин с 2019 года отвечает так:

— товар, поступивший в «доходном» году, но оплаченный после перехода, в расходы нового объекта включается;

— товар, который и поступил, и оплачен в «доходном» году, при продаже после перехода в расходах не учитывается.

Так написано в письмах Минфина от 27.11.2019 № 03-11-11/92033, от 02.03.2020 № 03-11-06/2/15228 и от 22.09.2021 № 03-11-06/2/76771. Свежих писем с другой позицией я не нашла.

Позиция не всегда была такой. В 2017 году Минфин писал обратное: если товар оплачен на «доходах», а продан после перехода, расходы могут быть учтены (письмо от 18.10.2017 № 03-11-11/68187). Это аргумент для спора, но инспекция будет действовать по последним письмам, и считать экономику перехода я бы стала по ним.

Отсюда рабочее правило: товар, который на 31 декабря и получен, и оплачен, на новом объекте в расходы не попадет. В 2026 году объект «доходы» расходов не знает, а в 2027 году их не пускает п. 4 ст. 346.17.