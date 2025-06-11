📉Дивидендный гэп по акциям Интер РАО превысил размер предполагаемых выплат
Вчера падение продолжилось.
Напомню, что 18 марта совет директоров компании рекомендовал выплатить 0,35 руб на одну акцию. Последний день для покупки под дивиденды был 6 июня. Доходность составляла 9,5%.
Падение акций Интер РАО вероятно связано не только с дивотсечкой, но и с пессимистичными настроениями на российском рынке после пятничного заседания ЦБ, на котором хоть и снизили ставку до 20%, но не подали сигнала о дальнейшем смягчении ДКП.
📊Давайте посмотрим как у компании обстоят дела по результатам 1 квартала 2025 года:
🔹выручка увеличилась на 12,6% (с 392 до 441 млрд руб), при этом операционная прибыль сократилась на 1,5% (с 40,5 до 39,9 млрд руб).
🔹операционные расходы увеличились на 14,6% (353 до 405 млрд руб), а капитальные затраты на 69,3% (с 19,8 до 33,5 млрд руб).
🔹чистая прибыль сократилась на 1,6% (с 47,9 до 47,2 млрд руб). При этом стоит учитывать в ее структуре полученные процентные доходы от депозитов и долговых инструментов в размере 24 млрд руб (3 мес 2024г. - 20 млрд, +20%).
🔹денежные средства и их эквиваленты составили 496 млрд руб (12 мес 2024г. - 523 млрд, -5%). Чистый долг остается отрицательным.
🔹свободный денежный поток (FCF) оказался отрицательным (-14,5 млрд руб).
📊Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, что соответствует многолетней практике компании. Выплаты производятся один раз в год.
🗣«Мы гордимся той стабильной дивидендной политикой, которая в компании утверждена. В настоящий момент каких-то изменений вносить в политику мы не планируем. Пока сохраняем то, что уже есть» — сообщил замгендиректора Интер РАО по экономике и финансам Александр Думин в ходе телефонной конференции с инвесторами.
💼В моем портфеле Интер РАО занимает всего лишь 0,75% (22 тыс руб), а общая доля компаний из сектора энергогенерации - 2,6% (Ленэнерго префы).
✅Негативным фактором в отчетном периоде стал опережающий рост операционных расходов (+14,6%), а из-за сокращения операционных доходов и роста капитальных затрат свободный денежный поток оказался отрицательным, что привело к снижению размера "кубышки". В то же время долгосрочно инвестиции в рост бизнеса могут быть позитивным фактором, так как компания будет получать больше прибыли от своей основной деятельности, поэтому продолжаю и дальше держать в своем портфеле небольшую долю Интер РАО.
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