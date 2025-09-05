Новые базы расчета индексов Московской Биржи

С 19 сентября 2025 года начинает действовать новая база расчета индексов акций Мосбиржи, а также установлены значения коэффициентов free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении).

❗️Итак, основное это то, что в индекс Мосбиржи войдут обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Событие позитивное для компании, так как теперь фонды будут обязаны покупать акции себе в портфели, в соответствии с теми долями, которые они занимают в индексе Мосбиржи.

Икс 5 сейчас наверное самый интересный представитель сектора продуктового ритейла, который имеет возможность перекладывать инфляцию на потребителя. В текущем году компания впервые с 2021 года выплатила дивиденды, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет. Лично я получил дивидендами 28 тыс руб (чистыми). Помимо этого, впереди нас возможно ждет дивидендный сюрприз в размере 300-500 руб на акцию (без учета уже выплаченных 648 руб), за счет увеличения долговой нагрузки до планируемых 1,2-1,4х.

💼Сейчас доля Икс 5 в моем портфеле составляет 4,9% (168 тыс руб), в рамках ежемесячных покупок регулярно докупаю компанию.

❗️Также с учетом новой базы расчета из индекса Мосбиржи исключат обыкновенные акции ПАО Группа Астра, ПАО "РусГидро" и ПАО "Россети".



От РусГидро и Россетей я избавился еще в ноябре прошлого года в рамках ребалансировки портфеля. Астру же продолжаю держать, периодически понемногу докупая акции (продукты востребованы в государственных структурах и корпорациях, Путин поручил представить предложения о дополнительных ограничениях на ПО из недружественных стран).

📌В лист ожидания на включение в индекс Мосбиржи добавлены обыкновенные акции ПАО "ГК "Самолет", ПАО "Группа "Русагро", МКПАО "Циан", МКПАО "Лента" и ПАО "ЭсЭфАй".

Обыкновенные акции ПАО "Юнипро" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи.

💼Указанные компании, помимо Юнипро, никогда не присутствовали в моем портфеле и покупать их пока не планирую. Акции Юнипро я продал в феврале текущего года практически на их максимумах в момент всеобщей эйфории на рынке.

📁Следующая ребалансировка индекса ожидается в декабре текущего года!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy