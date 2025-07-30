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Артем Староверов
Кредитование

Почему падает кредитный рейтинг, даже если нет долгов

У меня нет ни одного кредита. Все плачу вовремя. Почему тогда рейтинг упал? Этот вопрос — один из самых частых у клиентов, проверяющих свою кредитную историю. Кажется нелогичным: нет долгов — значит, все должно быть отлично. На деле всё сложнее. В этой статье разберем, почему ваш кредитный рейтинг может снижаться, даже если вы никому ничего не должны.

📉 Как считается кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг — это оценка вашей надёжности как заёмщика, основанная на данных из вашей кредитной истории.

Его рассчитывают БКИ (бюро кредитных историй) — у каждого свои формулы, но в среднем учитываются:

  • наличие и длительность кредитной истории;

  • своевременность и регулярность платежей;

  • количество и типы кредитов;

  • частота заявок на кредиты;

  • структура долговой нагрузки (ПДН);

  • поведение заёмщика (в том числе цифровой профиль).

Важно: если у вас нет активных кредитов, это не значит, что вы для банка «надёжный». Возможно, наоборот — вы для него “тёмная лошадка”.

📌 Почему рейтинг может упасть без долгов

1. ❗ Нет текущих активных кредитов

Если вы погасили кредит или кредитку — и не открывали ничего нового, то вся положительная динамика обрывается. Алгоритм считает это риском: неясно, как вы поведёте себя при следующем займе.

🔧 Что делать:

Оформите карту с лимитом, даже если не планируете ей пользоваться. Главное — активная кредитная линия с регулярными (пусть и маленькими) платежами.

2. ❗ История слишком старая

Кредит, который вы закрыли 5–7 лет назад, уже не влияет на рейтинг — срок хранения информации истёк. Если с тех пор не было новых займов, ваша история «обнулилась».

🔧 Что делать:

Обновите историю — оформите новый кредитный продукт, желательно с минимальной переплатой и на короткий срок.

3. ❗ Много заявок на кредит или рассрочку

Вы могли просто «посравнивать условия» на агрегаторах, а система восприняла это как массовый поиск денег в панике.

Каждая заявка фиксируется. 3–4 заявки за неделю — и рейтинг уже падает.

🔧 Что делать:

Подавайте не более 2 заявок в месяц — и только в банки, где реально планируете брать кредит.

4. ❗ Низкая финансовая активность

Вы не пользуетесь кредитами, не платите налоги, штрафы, коммуналку — в смысле, всё исправно, но в отчётах БКИ о вас ничего нет.

Для скоринга — это хуже, чем небольшая, но стабильная активность.

🔧 Что делать:

Платите ЖКХ, штрафы, госпошлины через банковскую карту с привязкой к вашему профилю. Это может фиксироваться как положительное поведение.

5. ❗ Ошибки в кредитной истории

Могли забыть обновить статус закрытого кредита, могли ошибочно зафиксировать просрочку, могли перепутать вас с однофамильцем. Такое бывает.

🔧 Что делать:

Проверьте КИ. Вы можете бесплатно запросить её 2 раза в год через Госуслуги или напрямую в БКИ. Если нашли ошибку — подавайте заявление на корректировку.

⚠️ Что ещё может влиять:

  • Закрытие старых кредитных карт (рейтинг может упасть из-за уменьшения кредитного лимита).

  • Удаление истории после окончания срока хранения (рейтинг “обнуляется”).

  • Потеря поручительства (если вы были поручителем — и кредит закрылся, история также “схлопнулась”).

Как поддерживать рейтинг, если вы не берёте кредиты

✅ Поддерживайте минимальную, но стабильную активность:

  • кредитка с малым лимитом

  • коммуналка и налоги — через карту

  • периодические взносы на вклад или накопительный счёт

✅ Не создавайте резких скачков:

  • не закрывайте сразу все кредиты

  • не оформляйте 10 заявок подряд

  • не забывайте про уведомления от банка и БКИ

Вывод

Кредитный рейтинг — это не оценка «плохой-хороший», а алгоритмическое мнение о вашей финансовой активности. И если вы «слишком молчаливый» — для банков это повод насторожиться.

Следите за КИ, поддерживайте хотя бы минимальное движение — и ваш рейтинг будет расти, даже если вы не берёте кредитов.

Информации об авторе

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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