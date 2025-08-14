Последний платеж — не конец: как правильно закрыть кредит

Проверьте условия погашения в договоре

В каждом кредитном договоре — будь то потребительский займ, автокредит или ипотека — подробно прописаны правила полного и досрочного погашения. Иногда крупный платёж можно внести только спустя определённый срок после выдачи кредита. Встречается и требование заранее уведомить банк — обычно за 1–30 дней до даты закрытия. Сделать это можно в отделении, в мобильном приложении или через онлайн-чат на сайте.

Отдельное внимание стоит уделить пунктам о минимальной сумме переплаты и порядке расчёта последнего платежа. При досрочном закрытии иногда действует условие о минимальном проценте переплаты, и это важно учитывать, чтобы рассчитать точную сумму и не оставить на счёте “хвост” долга.