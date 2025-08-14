Последний платеж — не конец: как правильно закрыть кредит

Ошибка на любом этапе может обернуться лишними переплатами или проблемами в будущем.
Проверьте условия погашения в договоре
В каждом кредитном договоре — будь то потребительский займ, автокредит или ипотека — подробно прописаны правила полного и досрочного погашения. Иногда крупный платёж можно внести только спустя определённый срок после выдачи кредита. Встречается и требование заранее уведомить банк — обычно за 1–30 дней до даты закрытия. Сделать это можно в отделении, в мобильном приложении или через онлайн-чат на сайте.
Отдельное внимание стоит уделить пунктам о минимальной сумме переплаты и порядке расчёта последнего платежа. При досрочном закрытии иногда действует условие о минимальном проценте переплаты, и это важно учитывать, чтобы рассчитать точную сумму и не оставить на счёте “хвост” долга.
Как выгодно погасить досрочно
Досрочное закрытие почти всегда экономит на процентах и снижает нагрузку на бюджет, но подходить к нему нужно осознанно.
Сначала запросите у банка точную сумму задолженности с учётом процентов и комиссий на конкретную дату. Затем определитесь с форматом: полное досрочное погашение или частичное — для сокращения срока кредита либо уменьшения ежемесячного платежа. Назначение платежа обязательно нужно зафиксировать, чтобы банк провёл его правильно.
Если у вас несколько кредитов, есть смысл в первую очередь закрывать самый “долгий” по сроку — это даст максимальную экономию на переплате.
Особенности аннуитетных кредитов
При аннуитетной схеме (когда ежемесячный платёж одинаковый) основная переплата по процентам приходится на первую половину срока кредита. Поэтому досрочное погашение в этот период наиболее выгодно. Перед внесением денег обязательно проверьте, нет ли в договоре запрета на досрочное закрытие или ограничения только полным погашением.
Если вы вносите последний платёж по графику, просто переведите сумму в срок и получите справку об отсутствии задолженности.
Частичное досрочное погашение: нюансы
Частичное досрочное погашение позволяет ускорить расчёты по кредиту, но важно заранее решить, какую цель вы преследуете — уменьшить срок кредита или снизить размер ежемесячного платежа. Разные цели влияют на итоговую переплату. Если хотите финансовой подстраховки — выбирайте снижение платежа, если цель сэкономить на процентах — сокращайте срок.
Обязательно уведомляйте банк, как именно нужно зачесть ваш платёж. Иначе он может быть учтён не так, как вы планировали.
Что сделать после полного погашения
После закрытия кредита обязательно возьмите у банка справку об отсутствии задолженности. Это ваш официальный документ, подтверждающий, что обязательства выполнены. Через несколько дней проверьте свою кредитную историю в бюро — статус кредита должен быть “закрыт” или “погашен”. Это убережёт от ошибок в отчётах, которые могут повлиять на одобрение новых займов.
Помните, что досрочное закрытие, хоть и положительно сказывается на кредитном рейтинге, повышает его меньше, чем регулярные выплаты по графику. Но выгода в экономии процентов в большинстве случаев перевешивает этот нюанс.
